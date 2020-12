Par Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 21 décembre (.) – Les marchés argentins ont chuté lundi, conformément à la tendance externe, affectés par l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide au Royaume-Uni, et des doutes sur l’avenir de l’économie du pays à un moment où il négocie avec le Fonds monétaire international (FMI) un accord de facilités étendues.

La nouvelle souche, qui peut être jusqu’à 70% plus contagieuse que l’original, a laissé quelque 16 millions de Britanniques sous des restrictions plus strictes et a conduit plusieurs pays à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni, dont l’Argentine. .

“Les actions chutent et le dollar monte après avoir appris que le Royaume-Uni a découvert une nouvelle tension et nous ne pouvons pas ignorer cette tendance”, a déclaré un trader, notant que “c’est un problème de plus qui complique la situation de l’économie locale difficile. “.

L’Argentine est en négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) à la recherche d’un programme d’extension des facilités, à un moment où l’économie traverse sa troisième année de récession, avec une inflation et un chômage élevés.

“On peut sûrement avoir un programme (avec le FMI) en début d’année ne cherchant pas un ajustement immédiat dès la fin des vacances en Argentine, mais, bien sûr, avec une idée d’ajustement, de mise en ordre du budget au cours de l’année 2021 et avec un regard au-delà », a déclaré Claudio Loser, ancien directeur argentin au FMI, dans des communiqués à la radio.

* Les obligations souveraines sur le marché OTC local ont perdu en moyenne 0,6% avec des transactions sélectives, où le titre «Bonar 2030» -AL30D- a reculé de 0,8%.

* Le risque pays de l’Argentine préparé par la banque JP Morgan a augmenté de 21 unités à 1386 points à 13h00 heure locale (16h00 GMT), contre 1083 unités enregistrées en septembre lors de la restructuration de l’indice après un swap millionnaire de dette publique .

* En bourse, le premier indice S&P Merval a perdu 2,8%, à 50 881,11 unités, après avoir enregistré une baisse de 5,31% lors des premières transactions. La tendance négative du marché a été menée par les valeurs financières et énergétiques cotées à l’étranger.

* Le peso argentin sur le marché de gros s’est déprécié de 0,37% contrôlé, à une valeur minimale historique de 83,14 / 83,15 unités par dollar dans un marché à liquidité réglementé par la banque centrale depuis les premières transactions.

* La semaine dernière, la banque centrale a réussi à acheter quelque 185 millions de dollars sur le marché pour ses réserves, étant donné que, pour des raisons saisonnières, décembre est un mois où la demande de pesos augmente, ont commenté les opérateurs.

* “Bien que ce ne soit pas un montant substantiel, cela permet d’avoir une fin d’année relativement calme, où dans les 2 prochaines semaines il y aura sûrement moins de volume sur le marché compte tenu des vacances et des jours fériés”, a déclaré Roberto Geretto, économiste à Banco CMF.

Le marché financier argentin restera inactif jeudi et vendredi en raison des célébrations de Noël.

* Sur les marchés alternatifs, le peso s’est déprécié à 142,80 pour un dollar sur le marché boursier “ Contado con Liquitación ” (CCL), à 141,3 dans le “ dollar MEP ” de l’Electronic Open Market (MAE) et dans le circuit marginal il était stable à 150 pesos par dollar.

(Reportage de Walter Bianchi,; Edité par Eliana Raszewski)