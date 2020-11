Panneau électronique à la Bourse de Francfort. . / EPA / MAXIMILIAN VON LACHNER / Archives

Madrid, 24 nov . .- Les principales bourses européennes ont ouvert la séance avec des hausses proches de 1% tirées par le déblocage du processus de transition à la présidence américaine et par la fermeture haussière de Wall Street lundi.

Quelques minutes après l’ouverture, Milan était en hausse de 1,2%; Madrid, 1,1%; Paris, 0,9%; et Francfort et Londres, 0,7%.

Auparavant, en Asie, Tokyo – qui ne fonctionnait pas lundi en raison d’être un jour férié – avait fermé avec une avance de 2,5%.

À Wall Street, le Dow Jones a affiché hier une hausse de 1,12% grâce aux avancées dans le développement de vaccins pour prévenir le coronavirus et à la possibilité, soulignée par les médias américains, que l’ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen Soyez le prochain secrétaire américain au Trésor.

Dans la session d’aujourd’hui, les marchés boursiers bénéficient du déblocage dans le processus de transition aux États-Unis, selon Renta4Banco.

Le président sortant, Donald Trump, a donné hier le feu vert au transfert de pouvoirs au démocrate Joe Biden, qui a remporté l’élection présidentielle.

Les investisseurs suivront aujourd’hui l’enquête allemande sur le climat des affaires de l’IFO pour le mois de novembre.

Sur le marché du pétrole, les prix maintiennent leur trajectoire à la hausse étant donné la possibilité qu’une prochaine vaccination contre le coronavirus permette à l’activité économique de se redresser, ce qui augmenterait la demande de brut.

Le Brent, le pétrole de référence en Europe, augmente de 0,9% et se situe autour de 46,5 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), l’indice de référence aux États-Unis, s’apprécie de plus de 1% avant l’ouverture marché formel et s’élève à 43,5 dollars le baril.

Le prix de l’or, l’un des actifs refuges en temps de crise, tombe à 1 829 $ l’once.

Sur le marché des changes, l’euro gagne du terrain face au dollar et s’échange à 1 187 unités.