Le bureau du maire de Bogotá a annoncé que ce samedi 12 décembre, les citoyens de Bogota pourront profiter de quatre marchés paysans, auxquels participeront plus de 100 producteurs régionaux, offrant les meilleurs fruits de la campagne colombienne.

L’initiative du Secrétariat au développement économique de la ville sera développée dans les localités de Usaquén, Chapinero, Fontibón et Barrios Unidos où les marchands de la campagne de Bogotá et de la région centrale offriront les produits du plateau de Cundiboyacense.

«Exemple rural de Bogotá d’intégration régionale et d’engagement dans la campagne colombienne, avec les marchés paysans, nous continuons à transformer les producteurs paysans en entrepreneurs numériquesPlace des artisansu économie d’une manière sûre et responsable », a assuré la secrétaire au développement économique, Carolina Durán.s

Les places disponibles à Bogotá seront ouvertes au public à partir de 7h00 au Parc Alcala (Carrera 19 avec Calle 137), Salpêtre Secteur III (Carrera 54 avec Calle 24) et Place des artisans dans le (Carrera 60 # 63ª – 52), qui sera disponible jusqu’à 16h00

De son côté, le marché paysan qui sera situé dans le Parc Virrey aura un horaire différent car fera partie de l’initiative ‘Bogotá Productive 24 Hours’, qui ira de 10h00 à 21h00, afin que les habitants de la capitale puissent profiter des meilleurs légumes et fruits de la région.

De même, le Secrétariat a souligné que grâce à l’initiative, qui vise à promouvoir le processus de transformation numérique, les citoyens de Bogota pourront acheter des produits sur le marché paysan via le site Web. mercadocampesinos.gov.co ou la hotline 3693757 pour ce service à domicile.

Parmi les produits que l’on trouvera demain, les citoyens sont pommes de terre et pastusas indigènes, fraises, laitue, œufs de paysans, yaourts, pollen, miel, fromage et produits transformés.

“Cette initiative matérialise les actions d’intégration régionale et l’engagement envers la campagne colombienne, grâce à l’alliance avec les gouvernements des départements de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta et le RAP-E, région centrale qui cherchent à connecter la campagne avec la ville” , a conclu le Secrétariat.

Bogotá Productive 24 heures

Le district de Bogotá achèvera le plan pilote dans la ville de Chapinero pour l’initiative «Bogotá Productive 24 Hours», un programme qui vise à réactiver l’économie de la ville en prolongeant les heures d’ouverture.

Le plan pilote qui est réalisé dans la zone entre les courses 9 et 15 et les rues 67 et 90, aura le prolongation des heures d’ouverture de six centres commerciaux, 572 établissements comprenant des restaurants, des établissements commerciaux, des centres culturels, des théâtres, des musées et jusqu’au 13 décembre prochain.

Le projet dispose d’une section logistique qui permettrait de contenir les agglomérations publiques, l’une des plus grandes raisons de contagion du covid-19, donc, selon les autorités du district “Cela peut être bénéfique pour la gestion de cette pandémie.”

