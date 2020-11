Alors que les résultats du vote de mardi se sont répandus aux États-Unis, certains utilisateurs de médias sociaux ont faussement affirmé que les bulletins de vote étaient annulés en Arizona. Le coupable présumé: les marqueurs Sharpie.

MiamiMundo / AP

Dans ce qui a été surnommé le #Sharpiegate, des publications sur les réseaux sociaux suggèrent que les autorités électorales du comté de Maricopa ont fourni aux électeurs des marqueurs Sharpie qui ont interféré avec l’enregistrement des bulletins de vote, en particulier ceux favorisant le président Donald Trump.

Les responsables électoraux de l’Arizona affirment que l’utilisation d’un Sharpie n’affecte pas l’enregistrement des votes sur les machines à calculer et qu’en cas de problème, il existe un processus qui empêche l’annulation des bulletins de vote.

Un regard sur les faits:

ACCUSATION: Il y a eu des votes supprimés en Arizona parce que les gens ont été obligés d’utiliser des marqueurs Sharpie pour voter. Cela a amené la machine à tabuler à annuler le vote.

LES FAITS: Lorsque le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel de l’Arizona, des messages ont circulé sur les réseaux sociaux qui impliquaient à tort que les votes pour Trump avaient été annulés parce que les gens devaient remplir leur bulletin de vote avec Sharpies.

Les autorités électorales de l’Arizona ont confirmé que des Sharpies avaient été utilisées lors du vote, mais ont souligné que cela n’invalide pas les bulletins de vote. Le département des élections du comté de Maricopa a tweeté le jour du scrutin que les bureaux de vote ont fourni des Sharpies afin que l’encre ne coule pas lorsque les bulletins de vote ont été comptés.

Dans une vidéo avec plus de 821 000 vues, on voit une femme mentionnant que les Sharpies sont utilisées dans quatre bureaux de vote différents et un homme lui demande si «ces bulletins ne sont pas comptés» et «sont-ils invalides».

“Ils invalident les votes, c’est ce qu’ils font”, dit l’homme. Ensuite, suggérez aux électeurs de mieux utiliser un stylo.

“Les gens viennent ici pour voter pour Donald Trump, et tous ces votes sont annulés”, dit l’homme dans la vidéo.

Selon le manuel des procédures électorales de l’État, une commission d’examen des bulletins de vote duplique les bulletins qui ne peuvent pas être lus par la machine dans les cas où ils sont endommagés ou tachés d’encre.

Les vidéos faisant la fausse déclaration sur les Sharpies ont également été partagées sur TikTok. TikTok a déclaré que les allégations concernant les bulletins de vote invalides enfreignaient sa politique contre les informations trompeuses entourant les élections et seraient supprimées. Facebook a déclaré avoir bloqué le hashtag Sharpiegate sur sa plate-forme et signalé des vérifications à ce sujet par des tiers, y compris l’Associated Press.