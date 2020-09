Nous sommes en 2018, deuxième année de ma résidence en psychiatrie, et je suis sous la douche, incapable d’arrêter les doutes: «Et si je n’en connais pas assez pour mes patients?» Vous en savez plus qu’assez. «Est-ce que je me souviens du mécanisme exact de ce médicament spécifique?» C’est normal de ne pas se souvenir de tout. « Non ce n’est pas. Vous avez appris pour certaines personnes que ce n’est pas le cas. » Ça va aller. « Suis-je? » Vous vous êtes suffisamment préparé. « Ai-je? »

En tant que résidente en psychiatrie, afro-américaine et gay, je suis habituée au doute. Je suis médecin – un bon médecin. Mais à la seconde où je sors de mon appartement, je suis réduit à ma couleur de peau et à mon orientation sexuelle. Le travail d’un médecin consiste à aider et à guérir les patients les plus vulnérables. Cependant, les médecins eux-mêmes sont rarement autorisés à baisser la garde. Et pour les médecins minoritaires, la pression d’être «parfait» est encore plus élevée; on ne leur permet pas d’être moins que parfaits. Et même la perfection ne suffit trop souvent.

Je connais ce fait parce que je l’ai vécu. Si je ne fais pas la performance, si je ne suis pas parfait, je sais précisément ce qui va se passer. Lorsque je signale des comportements racistes à mon égard, on me demande: «Qu’est-ce que vous faisiez de mal?» Je serai interrogé sur mon choix de teindre mes cheveux – j’ai fait toute la roue des couleurs: du bleu néon à l’orange choquant en passant par le fuchsia apaisant et même un gris distingué. Mais parce que l’orientation sexuelle, la couleur de la peau, les vêtements et la coiffure font apparemment un médecin pour certains, mes décisions de m’exprimer ont conduit à douter de mon sens clinique, à mes décisions médicales contestées, tandis que mes collègues continuent leurs tournées sans interruption.

Je sais aussi que mon expérience est la réalité pour beaucoup trop de stagiaires afro-américains en médecine. Cette injustice se produit dans les facultés de médecine des États-Unis.Les minorités rencontrent des taux de discrimination plus élevés que leurs collègues hétérosexuels, cisgenres et blancs. Ils ne sont pas promus. Ils sont chargés de diriger les efforts de diversité mais se voient refuser les éloges et le soutien. À la fin, ils peuvent quitter ces institutions, épuisés, psychologiquement endommagés et remplis de chagrin.

Pour se protéger contre la pandémie de coronavirus, chaque agent de santé porte désormais un masque pour travailler. Mais pour les médecins minoritaires, ces masques ne sont pas nouveaux. Je les porte depuis des années. Mes masques sont là pour se prémunir contre une autre pandémie: le racisme et l’homophobie. Je les porte pour ne pas être perçu comme une menace pour le système en fonction des faits de ma naissance.

Chaque jour, je me métamorphose et me moule pour répondre aux attentes que toutes les minorités doivent naviguer. Chaque jour, je renonce à une partie de mon identité pour «m’intégrer» dans un système médical qui n’est pas conçu pour permettre aux médecins minoritaires de s’épanouir comme eux-mêmes.

Qui étais-je autrefois, sous tous ces masques? J’étais un scientifique qui n’était pas aussi embourbé dans la lutte quotidienne contre le racisme et l’homophobie. Cette liberté à l’université et à l’école supérieure m’a permis de faire des recherches sur le mélanome. J’ai eu la chance d’être cet ami qui est resté éveillé jusqu’à l’aube avec vous alors que nous partagions nos histoires et unions nos cœurs et célébrions nos différences d’orientation, de sexe, de religion ou de tout autre facteur que la société utilise pour nous séparer. J’ai écrit des romans fantastiques parce que je n’avais pas à réfléchir continuellement à la manière de rendre l’école dans laquelle je travaillais meilleure pour les minorités. Je pourrais avoir des conversations nuancées sur la race, la diversité et le plaidoyer avec mes camarades, car la plupart d’entre nous venions d’un lieu de respect commun. Je n’avais pas besoin de mes masques alors.

Ce ne sont pas ces jours d’autrefois, cependant. Alors que je me dirige vers le travail, je roule de manière auto-protectrice et presque amoureuse à travers mes masques. Ce sont de vieux amis, des facettes de moi-même, après tout: j’ai donné à chacun d’eux un nom qui pourrait provenir d’un roman fantastique.

Je pourrais être Fantasy Chase, rempli d’une énergie illimitée, qui croit que le monde est plein de gens merveilleux – qui n’a pas d’armure et est ouvert à tout le monde. Qu’est-ce que les gens ne verront pas si je porte ce visage? Un jeune homme profondément frustré par les promesses d’équité, luttant contre le pessimisme sur un système médical et un pays qui ne semblent pas avoir de place pour lui-même. Le masque lui permettra de cacher sa rage, car il sait que toute colère, aussi justifiée ou juste, le marquera de manière indélébile comme le stéréotypé «homme noir en colère».

Je pourrais devenir Snow Chase, qui surveille chaque mouvement de chaque personne, qui cartographie chaque interaction des personnes et des groupes autour de lui, qui est minutieusement précis et froidement calculateur – qui ne fait pas d’erreur. Ce masque cache un enfant qui a peur d’être en fait stupide – un jeune homme qui a intériorisé toutes les choses terribles qui ont été dites sur les Afro-Américains dans ce pays. Sans ce masque, je serai piégé par le doute constant que je n’ai réalisé ce que j’ai que parce que je suis afro-américain et gay et non par pure intelligence, travail acharné et, oui, privilège économique.

Je pourrais me transformer en Warrior Chase. Je pourrais porter le masque de l’éternel champion et mettre cette armure de combat – en défendant d’autres personnes contre les réalités du monde, en dénonçant constamment le sectarisme éprouvé par des amis, des connaissances et des personnes que je connais à peine. Derrière cette image, je vous le dirai, il y a une personne qui souhaite seulement que les autres le défendent de l’assaut constant des préjugés implicites, des agressions manifestes et des tensions minoritaires qui sont trop répandues dans notre pays. Une personne qui se souvient quand elle et tant d’autres se sont opposées à de tels préjugés à l’université et à l’école doctorale et se sent maintenant la plupart du temps seule à essayer de le faire.

Ou, dans les moments difficiles, je pourrais me déformer dans Shadow Chase. Alors que les trois autres personnages sont défensifs, Shadow Chase prend l’offensive. Avec lui, j’attaque. Je prends toute l’obscurité qui me brûle à l’intérieur, et je la libère, parfaitement rodée, pour remettre les gens qui pratiquent le sectarisme à leur place. J’utilise les mots comme des armes. Je n’aime pas Shadow Chase par-dessus tout. Il cache la vulnérabilité que j’ai pu afficher ouvertement: j’ai vécu avec des symptômes dépressifs impitoyables et des idées suicidaires, et plusieurs fois j’ai été sûr que je finirai par me suicider à cause de la discrimination quotidienne à laquelle j’ai été confrontée. Être Shadow Chase me permet de détourner et d’éviter mon désespoir du fait que vers la fin de mes études, mes symptômes dépressifs avaient complètement disparu parce que j’étais dans un environnement sûr avec des amis qui ont changé – et sauvé – ma vie. J’ai pensé une fois que ma dépression avait disparu pour toujours. Ce masque cache mes craintes de mériter le racisme, l’homophobie et la discrimination que je subis parce que j’ai osé être moi-même.

Il cache le cauchemar récurrent que tout cela est de ma faute. Même si je prends des médicaments et que je suis «stable» – et on me dit si souvent que je suis un excellent médecin – aucun médicament n’est assez puissant pour arrêter le racisme, l’homophobie et les ravages que de telles forces font dans mon esprit.

Pourtant, je crois que nous pouvons arriver à un meilleur endroit. Il y a ceux qui ne me ressemblent en rien – une catégorie qui inclut généralement tout le monde, en fait, vu que j’ai les cheveux teints au néon – qui comprennent ce que signifie être un homme gay afro-américain dans un système médical fait pour les hétéros et les blancs , hommes cisgenres. Les meilleurs alliés reconnaissent cette réalité. Ils reconnaissent que je n’ai pas le luxe de me mêler. Non seulement ils comprennent ce fait, mais ils offrent leur soutien et m’assurent que si quelque chose de fâcheux se produit, je ne suis pas seul.

En leur présence, je suis vu comme une personne. Je n’ai pas à me soucier d’être parfait. Je ne réfléchis pas constamment à ce qu’il faut faire si quelqu’un me confond avec une autre minorité du programme tout en obtenant le nom de chaque personne blanche. Je n’ai pas à me soucier d’être l’un des meilleurs pour compenser le fait d’être une double minorité.

Je vais vous révéler un petit secret: 99,9% du temps, ce ne sont pas les patients qui se soucient de ce que je porte, de ma race ou de mon orientation sexuelle. Le fait que je sois ouvertement gay a aidé un patient LGBTQ + à savoir qu’il était en sécurité et a rassuré ses parents que je pouvais comprendre cet aspect de son identité alors qu’il traversait sa première hospitalisation pour dépression. Et mes cheveux fluo et mon attitude ouverte ont créé une sphère de non-jugement qui a permis à l’une de mes patientes de se confier à moi sur ses problèmes d’image corporelle.

Les expériences que j’ai décrites se sont produites il y a deux ans. Maintenant, je suis chercheur en psychiatrie pour enfants et adolescents en Californie. Maintenant, on me dit que mon expression de moi est belle. Mon professionnalisme n’a pas été remis en question une seule fois; On me dit que je peux teindre mes cheveux comme je veux. Et mes collègues et moi avons des discussions nuancées sur la diversité à presque tous les niveaux. Il y a ce sourire qui apparaît souvent lorsque je me réveille, excité à l’idée d’aller travailler, alors que je collabore avec mes merveilleux collègues et des enfants vraiment incroyables, et que je quitte mon travail, j’ai hâte de revenir le lendemain. Tout n’est pas parfait, car alors que je guéris des sept dernières années, il y a encore les États-Unis dans leur ensemble à affronter. Mais je suis accepté, pas seulement toléré. Je n’ai pas ressenti ce genre de paix depuis l’université et les études supérieures.

Quant aux masques que je portais une fois tous les jours? Je n’en ai pas mis un seul depuis mon arrivée en Californie. Et pour cela, je suis profondément reconnaissant.