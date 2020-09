Par une chaude après-midi de la mi-juin, une mère inquiète a amené sa fille de 11 ans, qui avait une forte fièvre et un mal de ventre sévère, aux urgences de l’hôpital pour enfants Hasbro à Providence, RI Après que les médecins ont écarté les suspects habituels pour les symptômes, tels que les infections bactériennes et l’appendicite, ils ont commencé à envisager sérieusement un diagnostic qui aurait été inconcevable deux mois auparavant: une maladie inflammatoire émergente et potentiellement mortelle qui survient chez les enfants environ quatre semaines après leur exposition au nouveau coronavirus.

La maladie rare – appelée syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant (MIS-C) aux États-Unis ou syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique au Royaume-Uni, où elle a été définie pour la première fois au printemps dernier – est une réponse hyper-immune au SRAS-CoV-2. Il affecte de manière disproportionnée les enfants noirs, hispaniques et latinos. Dans certains cas de MIS-C, ressemblant aux surcharges bactériennes du syndrome de choc toxique, les jeunes arrivent à l’hôpital avec des symptômes de choc et une défaillance d’organe. Dans d’autres, ils présentent une forte fièvre et des symptômes inflammatoires ressemblant à ceux de la maladie de Kawasaki, qui frappe les vaisseaux sanguins des enfants. Ou la maladie ne peut ressembler à aucune de ces menaces, même si les enfants affectés ont encore une forte fièvre et une inflammation généralisée. Presque tous les enfants traités pour MIS-C survivent et semblent être en bonne santé par la suite. Mais lorsqu’elle n’est pas diagnostiquée ou traitée, la maladie peut endommager le cœur de façon permanente ou entraîner la mort.

La maladie est si nouvelle qu’il n’y a pas de consensus sur plusieurs de ses caractéristiques fondamentales ou sur la façon de la traiter. Mais les informations des médecins qui ont affronté le MIS-C cet été, ainsi que de nouvelles recherches sur ses victimes, commencent à révéler des indices importants. Par exemple, une petite étude publiée le 18 août dans Nature Medicine a conclu que la maladie est distincte de la maladie de Kawasaki, comme de nombreux médecins le soupçonnaient. Et plusieurs grands efforts de recherche qui ont été récemment lancés pourraient bientôt clarifier comment diagnostiquer le MIS-C et identifier les tendances des traitements qui semblent fonctionner le mieux.

Au 20 août, 694 cas de MIS-C et 11 décès avaient été signalés aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Environ 1 000 cas avaient été documentés dans le monde à la fin juillet. Les enfants sont plus hospitalisés pour COVID-19 que pour MIS-C, selon divers rapports, mais les médecins disent que ce dernier est plus dangereux. Bien que la plupart des jeunes guérissent, ils le font souvent après une maladie grave. Selon trois études récentes, entre 64% et 80% des personnes hospitalisées pour la maladie ont nécessité un traitement de soins intensifs, contre environ 33% des enfants hospitalisés pour COVID-19.

Avec si peu de cas et d’études descriptives, pas de tests diagnostiques et pas de résultats expérimentaux contrôlés randomisés pour guider le traitement, les pédiatres hospitaliers ont dû creuser profondément pour comprendre comment aider les jeunes victimes. Silvia Chiang, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques (DI) de l’Université Brown, et sa collègue Sabina Holland ont géré le cas à Hasbro. Soucieuse de perspicacité, Chiang a suivi les directives d’évaluation élaborées par l’Hôpital pour enfants de Philadelphie au point de lire «Consulter ID» – en d’autres termes, elle devrait se consulter. «Je me suis dit:« Ha ha. D’accord. Alors maintenant, que dois-je faire? », Se souvient-elle.

Comme aucun médecin n’a une expérience approfondie du MIS-C, les médecins spécialistes des maladies infectieuses se blottissent en interne avec des collègues dans des spécialités telles que la cardiologie, l’hématologie et la rhumatologie. Certains d’entre eux consultent des collègues très éloignés ayant une expérience dans le traitement de la maladie inflammatoire de Kawasaki, qui a des causes inconnues, touche quelques milliers de jeunes enfants chaque année aux États-Unis et est plus courante au Japon.

Alors que Chiang cherchait des indices sur la façon de traiter son patient, elle est tombée sur des directives limitées du CDC, ainsi qu’un webinaire pour les cliniciens organisé par l’agence. Ce dernier présentait un médecin affilié à l’Imperial College de Londres et à l’hôpital St.Mary’s de Londres, qui a décrit des dizaines d’enfants de la région atteints de fièvre élevée et d’inflammation sévère caractéristiques du MIS-C, qui semblaient survenir environ un mois après l’exposition au nouveau coronavirus. Chiang a appris que quatre semaines avant de se rendre à l’hôpital, deux des membres de la famille du patient Hasbro s’étaient rétablis à la maison de cas relativement bénins de COVID-19. La fille a été testée positive à l’hôpital pour le coronavirus et ses anticorps. Outre les scans d’imagerie, les résultats des analyses de sang et la description du CDC, les preuves se sont ajoutées au MIS-C – le premier cas signalé dans le Rhode Island.

Un diagnostic rapide et précis du MIS-C est crucial pour traiter les enfants avant que la maladie n’endommage leur cœur ou ne provoque d’autres complications potentiellement mortelles. «Les enfants sont irritables et fébriles, puis, des heures plus tard, ils se remettent tout à coup», dit Russell McCulloh, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Children’s Hospital & Medical Center d’Omaha. Dans certains cas, les enfants hospitalisés ont rapidement développé une inflammation des artères coronaires, un dysfonctionnement cardiaque tel qu’un cœur faiblement pompant ou même une insuffisance cardiaque si grave que les patients sont placés sur une machine d’oxygénation à membrane dite extracorporelle pour faire le travail du cœur ou des poumons ou sur un ventilateur mécanique pour faire le travail de ce dernier.

Les hôpitaux pour enfants américains, l’American College of Rheumatology et l’American Academy of Pediatrics ont récemment publié des conseils à l’intention des médecins sur la façon d’évaluer, de diagnostiquer et de traiter le MIS-C, comme le matériel consulté par Chiang. Mais cette information est préliminaire. À mesure que de plus en plus de cas feront progresser la compréhension des médecins, les directives évolueront probablement, dit McCulloh. Lui et ses collègues ont traité une douzaine de cas maintenant. Les lignes directrices, cependant, ne sont pas aussi utiles que les critères de diagnostic, qui doivent encore être développés, selon le rhumatologue pédiatrique Grant Schulert. Il travaille avec des équipes de l’hôpital pour enfants de Cincinnati qui ont traité plusieurs jeunes atteints du MIS-C. Pour l’instant, les définitions de cas sont rédigées de manière si large qu’elles pourraient créer des diagnostics confus, dit Schulert.

Un autre problème, note-t-il, est que les définitions de cas MIS-C spécifient souvent l’utilisation de tests d’anticorps pour le virus, qui indiquent que des patients ont été infectés à un moment donné dans un passé récent. Ces résultats sont un marqueur utile dans les régions qui connaissent actuellement un pic d’infections, dit Schulert, mais pas dans les endroits où le virus a lentement rampé parmi les gens pendant de nombreux mois – comme une grande partie du Midwest, où il travaille. «En hiver, si nous voyons un patient présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19 qui est positif aux anticorps, nous ne pouvons pas nécessairement supposer qu’il a été infecté au cours des quatre dernières semaines», dit-il. «Cela met en évidence la nécessité de comprendre la biologie du MIS-C, afin de pouvoir construire une classification et des critères diagnostiques plus biologiques.»

Le dénominateur commun à tous les cas, explique Michael Levin, le spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques qui est apparu dans le webinaire du CDC, est une inflammation sévère de plusieurs systèmes organiques, comme en témoignent les marqueurs sanguins, ainsi qu’une exposition au SRAS-CoV-2. L’équipe de Levin a été la première à définir le SIG-C lorsqu’elle l’a fait pour le Collège royal de pédiatrie et de santé infantile. Le CDC et l’Organisation mondiale de la santé ont rapidement suivi.

Pour éviter les erreurs de diagnostic, les médecins doivent également envisager une longue liste d’autres conditions, allant des maladies transmises par les tiques à la septicémie. Mais la peur de rater un patient potentiel MIS-C peut conduire les médecins hospitaliers à effectuer des tests excessifs et inutiles chez les patients souffrant de fièvre, dit la spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques Jocelyn AngShe et ses collègues ont traité au moins trois douzaines de patients MIS-C à l’hôpital pour enfants de Michigan à Detroit.

Comprendre comment traiter le MIS-C est encore plus difficile que de le diagnostiquer, disent certains médecins. «À l’heure actuelle, nous utilisons un traitement très brutal basé sur d’autres maladies, car nous ne disposons pas de meilleures informations», dit McCulloh. Étant donné que certains symptômes du MIS-C se chevauchent avec ceux de la maladie de Kawasaki et d’autres maladies inflammatoires, les médecins se sont appuyés, avec un certain succès, sur des traitements pour ces conditions pour atténuer l’inflammation et le système immunitaire hyperactif qui l’a provoquée. Les traitements comprennent l’immunoglobuline intraveineuse – un produit sanguin anti-inflammatoire – ainsi que des stéroïdes et des anticorps monoclonaux. Dans les cas bénins, certains patients guérissent avec une intervention minimale qui stabilise leur tension artérielle ou leur respiration pendant que leur système immunitaire se rétablit. Mais à ce jour, aucune donnée ne permet de démontrer quels médicaments, le cas échéant, sont efficaces ou le meilleur plan d’action.

En attendant le financement d’études de traitement contrôlé randomisé, les chercheurs ont lancé des efforts de registre de cas aux États-Unis et au Royaume-Uni Dans un projet dirigé par l’Imperial College de Londres, des agents de santé représentant 90 hôpitaux différents dans 39 pays, dont le Brésil, la Norvège et le Pakistan, ont ont saisi leur long cas MIS-C et les détails de leur traitement dans une base de données en ligne anonyme. Avec des corrections statistiques pour les biais dans les traitements basés sur la gravité de la maladie, les analystes pourraient comparer l’efficacité des approches spécifiques pour les patients dans de nombreux endroits. Avec suffisamment d’entrées, des conseils utiles pourraient venir d’ici la fin de l’année, dit Levin.

De même, le CDC a financé une étude dirigée par le Boston Children’s Hospital qui recueille des données dans plus de 70 hôpitaux américains et analyse les facteurs de risque et les résultats chez 2000 enfants et jeunes adultes hospitalisés pour COVID-19 et MIS-C. Le groupe a rapporté les caractéristiques et le traitement de 186 patients atteints de MIS-C dans 26 États américains, et son analyse est en cours, explique Adrienne Randolph, une associé principal en soins intensifs chez Boston Children et chercheur principal du projet. Et une étude multinationale, financée par la Commission européenne et dirigée par l’Imperial College London, collecte des échantillons de sang de patients atteints de COVID-19, MIS-C et d’autres infections. Les chercheurs recherchent des composés révélateurs dans le sang afin de classer les conditions par leur signature moléculaire pour une utilisation dans le diagnostic, dit Levin. Les premiers résultats pourraient venir cet automne.

Quant au cas difficile de Chiang en juin, sa patiente s’est bien rétablie et n’a montré aucun problème durable. Mais il y a quelques semaines, la mère de la fille a dit à Chiang que sa fille était anxieuse, probablement à cause de l’expérience du MIS-C, qui comprenait deux hospitalisations et de multiples traitements médicamenteux. Chiang fait preuve d’empathie et voit la situation dans son ensemble. «Je peux m’imaginer être une jeune adulte comme elle», dit-elle. «Vous avez cette maladie qui est toute nouvelle, donc les médecins ont très peu d’expérience dans le traitement. Et vous entendez toutes ces choses dans les médias dire à quel point la maladie est effrayante. Je peux imaginer que ce serait un peu difficile.

