Il n’y a pas de place. Dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital de La Chaux de Fonds en Suisse romande, les dix lits, isolés les uns des autres, sont occupés par des patients atteints de coronavirus et les médecins n’ont aucun doute: la deuxième vague est beaucoup plus violente que la première .

«Ce matin ils m’ont demandé de prendre un patient de plus (…) donc j’ai dû transférer dans un autre hôpital vers le plus stable pour pouvoir entrer dans un autre», explique le docteur Hervé Zender, chef de cette unité de soins intensifs de ce établissement médical.

“C’est quelque chose qui se fait presque tous les jours ces jours-ci (…) puisque l’unité est toujours pleine”, ajoute-t-il.

Depuis plusieurs semaines, le covid-19 frappe à nouveau la Suisse et, plus particulièrement, ses cantons francophones, où la capacité hospitalière est dangereusement proche de la saturation.

Et pour les agents de santé, sans aucun doute, cette deuxième vague est beaucoup plus violente que la première.

«Nous avons beaucoup plus de patients», déclare le Dr Zender.

Aux urgences, la responsable des infirmières, Brigitte Hostettler, déclare: «Disons que la première vague a été supportable, on a réussi à tout contrôler et il n’y a pas eu un afflux massif. Mais c’est vraiment difficile à gérer. Il y a trop de patients à l’hôpital, c’est compliqué, et il y a aussi beaucoup plus de gens positifs dans le personnel. “

Quant aux patients, “il y a un peu de tous âges, beaucoup de personnes âgées, entre 70 et 80 ans ou plus, mais il y a aussi des jeunes de 35 ou 45 ans”, ajoute-t-il.

– Épuisé mentalement et physiquement –

Le canton de Neuchâtel, où se trouve l’hôpital de La Chaux de Fonds, a une incidence de 314 cas positifs pour 10 000 habitants, “presque deux fois plus élevée” que l’ensemble de la Suisse (174 pour 10 000 habitants), souligne la direction de le réseau hospitalier local dans un communiqué.

Pour tenter de faire face à cette situation, le réseau a mis en place une capacité supplémentaire de lits et de personnel pour servir jusqu’à 250 patients atteints de covid-19.

Mercredi, 120 patients positifs et 19 suspects de contagion, en attente de résultat, ont été hospitalisés, selon les chiffres du réseau.

L’hôpital de la Chaux de Fonds a suspendu toute son activité chirurgicale. Les opérations les plus urgentes ne peuvent être effectuées que dans l’autre hôpital du canton.

Le personnel, même en comprenant que la population en a “marre” des mesures sanitaires, estime ne pas avoir pris conscience du fait que la situation se détériore très rapidement dans les hôpitaux.

Certains considèrent également que le conseil fédéral est trop timide face à cette seconde vague et se félicitent des décisions de fermeture de restaurants, de magasins et de confinement partiel adoptées au niveau cantonal.

Tout le monde espère qu’ils arrêteront l’afflux de patients.

«Tout le monde est fatigué, épuisé mentalement et physiquement», insiste Jérémy Bouhelier, chef des infirmières de réanimation.

