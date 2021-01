BEIJING, 20 janvier (.) – Les médias d’État chinois ont publié la semaine dernière une série d’articles critiquant les vaccins occidentaux contre le COVID-19, y compris celui de Pfizer, tout en faisant la promotion des vaccins fabriqués en Chine comme plus sûrs et plus accessibles.

Les rapports sont survenus à un moment où les vaccins chinois, qui sont inoculés dans des pays comme le Brésil, l’Indonésie et la Turquie, ont été critiqués en Occident pour une divulgation insuffisante des données.

Le Global Times, un tabloïd publié par le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois au pouvoir, a publié plus de dix rapports la semaine dernière critiquant les vaccins et les plans de vaccination en Occident.

Environ la moitié ont évoqué les décès signalés de certains patients très faibles en Norvège après avoir reçu le vaccin COVID-19 développé par Pfizer et son partenaire BioNTech.

Dans un éditorial du 15 janvier, le Global Times a accusé les grands médias américains et britanniques de «minimiser délibérément les décès» et «d’utiliser le pouvoir de la propagande pour promouvoir le vaccin Pfizer et enduire les vaccins chinois».

“Ces grands médias occidentaux vont immédiatement promouvoir toute information défavorable sur les vaccins chinois et essayer d’amplifier son impact sur la psychologie publique”, a-t-il ajouté.

D’autres informations ont cité mardi des experts chinois qui ont déclaré que l’Australie devrait envisager d’arrêter les procédures réglementaires pour le vaccin de Pfizer en attendant l’achèvement de l’enquête sur les décès. Il a également déclaré que l’Australie devrait acheter des vaccins développés en Chine, “qui sont relativement plus sûrs en raison de leur technologie mature”.

Le Global Times a également fait valoir que les vaccins chinois sont moins chers et plus faciles à transporter, et a décrit Pfizer comme un fournisseur peu fiable, sacrifiant les besoins d’autres pays pour donner la priorité à l’approvisionnement aux États-Unis.

(Rapport éditorial de Beijing et Yew Lun Tian; édité en espagnol par Carlos Serrano)