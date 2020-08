Les chercheurs ont découvert que le risque grave de décès diminuait d’un tiers chez les personnes prenant des médicaments contre l’hypertension – .

Les médicaments pour l’hypertension artérielle réduisent d’un tiers le risque de tomber gravement malade ou de mourir de Covid-19, selon une étude.

Des chercheurs de l’Université d’East Anglia ont étudié 28 000 patients prenant des antihypertenseurs, une classe de médicaments utilisés pour traiter l’hypertension artérielle.

Ils ont constaté que le risque de maladie grave à Covid-19 et de décès diminuait d’un tiers chez les personnes prenant des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACEi) ou des inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine (ARA).

Le chercheur principal, le Dr Vassilios Vassiliou, de la Norwich Medical School de l’Université d’East Anglia, a déclaré: «Nous avons constaté qu’il y avait un risque significativement plus faible de décès et d’évolution critique, donc ils pourraient en fait avoir un rôle protecteur, en particulier chez les patients souffrant d’hypertension. «

23h32

Le Premier ministre japonais Abe se rendra à nouveau à l’hôpital

Selon la rumeur, le Premier ministre japonais Shinzo Abe aurait des problèmes de santé – News 24

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe prévoit de se rendre aujourd’hui dans un hôpital de Tokyo, a déclaré le quotidien Yomiuri, au milieu des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à continuer en tant que Premier ministre en raison de problèmes de santé et de la fatigue liée à la gestion de la crise des coronavirus.

Citant plusieurs sources du gouvernement et de la coalition, Yomiuri a déclaré qu’Abe recevrait les résultats d’un examen médical d’il y a une semaine, lorsqu’il a subi un examen qui a duré sept heures et demie, ajoutant aux inquiétudes pour sa santé.

Abe, déjà Premier ministre le plus ancien du pays, était sur le point de dépasser le record d’un demi-siècle établi par son grand-oncle Eisaku Sato pour le plus long mandat consécutif de Premier ministre lundi.

Abe, en poste depuis 2012 dans son deuxième mandat en tant que Premier ministre, a démissionné de son premier mandat en 2007 en raison de luttes contre la colite ulcéreuse, qu’il garde maintenant sous contrôle avec des médicaments qui n’étaient pas disponibles auparavant.

Akira Amari, confident d’Abe et président du panel fiscal du LDP, a déclaré qu’Abe, 65 ans, pourrait souffrir de fatigue en raison de son travail continu sur la réponse au virus.

22h41

Les États-Unis annoncent l’approbation d’un traitement plasma contre le virus

Les autorités américaines ont annoncé une approbation d’urgence du plasma sanguin récupéré patients atteints de coronavirus comme traitement contre la maladie qui a tué plus de 176 000 personnes aux États-Unis.

L’autorisation de la Food and Drug Administration intervient alors que le président Donald Trump fait face à une pression intense pour freiner la contagion qui a paralysé la plus grande économie du monde et assombri ses perspectives autrefois prometteuses de réélection en novembre.

On pense que le plasma contient des anticorps puissants qui peuvent aider à combattre la maladie plus rapidement et aider à protéger les gens contre les blessures graves.

« Ce produit peut être efficace dans le traitement de Covid-19 et … les avantages connus et potentiels du produit l’emportent sur les risques connus et potentiels du produit », a déclaré la FDA dans un communiqué.

Alors que le traitement a déjà été utilisé sur des patients aux États-Unis et dans d’autres pays, l’étendue de son efficacité est toujours débattue par les experts et certains ont averti qu’il pourrait entraîner des effets secondaires.

Pour en savoir plus, Donald Trump donne une autorisation d’urgence pour l’utilisation de plasma pour traiter le coronavirus par le correspondant américain David Millward.

22h31

Boris Johnson exhorte les parents à renvoyer leurs enfants à l’école

Le Premier ministre Boris Johnson visite l’école primaire catholique St Joseph à Londres pour encourager les enfants à retourner en classe – Lucy Young / Pool Evening Standard

Le Premier ministre Boris Johnson a appelé les parents à renvoyer leurs enfants à l’école le mois prochain après les vacances d’été, ce qu’il considère comme une étape clé pour aider le pays et son économie à se remettre du verrouillage.

M. Johnson a donné suite à un avertissement ce week-end de la part de conseillers médicaux qui ont déclaré que les étudiants couraient de plus grands risques de manquer leurs études que d’attraper le virus.

« Le risque de contracter Covid-19 à l’école est très faible et il est bien plus dommageable pour le développement d’un enfant, sa santé et son bien-être d’être plus loin de l’école », a déclaré Johnson dans un communiqué. «C’est pourquoi il est d’une importance vitale de ramener nos enfants en classe pour apprendre et être avec leurs amis. Rien n’aura un plus grand effet sur les chances dans la vie de nos enfants que de retourner à l’école.

Les écoles ont fermé leurs portes en mars, à l’exception des enfants des principaux travailleurs, et n’ont rouvert en juin que pour un petit nombre d’élèves.

Pour en savoir plus, lisez l’article de Julia Hartley-Brewer intitulé La crise des écoles est le moment de mourir ou de mourir de Boris Johnson.