River Plate a subi un dur revers lors du match aller de la Copa Libertadores contre Palmeiras sur le court Independiente. L’équipe brésilienne, invaincue dans le tournoi, l’a battu par 3 à 0, exploiter au maximum les contre-attaques disponibles tout au long du match.

En fait, les paulistas n’avaient qu’une seule option de but en première mi-temps, et cela n’a pas été généré par leur jeu, mais par une grave erreur du gardien Franco Armani, qui n’a pas fait confiance à son coéquipier Robert Rojas et a rejeté avec ses pieds un centre qui Il appartenait au défenseur paraguayen, laissant le ballon servi à Rony, qui finissait par croiser et après une très belle déviation, il s’est retrouvé contre le bon poteau.

C’était le premier symptôme d’une nuit qui allait être de souffrance continue pour ceux dirigés par Marcelo Gallardo, qui semblait répéter ce qui s’est passé dans la superclassique de samedi dernier, lorsqu’ils ont dominé Boca Juniors avec la possession du ballon mais n’ont pas réussi à capturer cette supériorité. sur le réseau.

Cette méfiance qu’Armani semblait exprimer envers rouge a eu sa vérification dans les faits dès le début de la deuxième période, lorsque le défenseur central Il semblait avoir oublié le conseil que Gallardo lui avait donné après 2-2 contre Boca, quand il a recommandé “se casser les chevilles” dans cette affaire à Carlos Tevez, qui s’est retourné et a fait face au but pour permettre à Sebastián Villa, qui a fait le dernier match nul en superclassique.

Cette fois, comme celle-là, Rojas était passif dans la marque et a permis à Luiz Adriano de faire une sorte de basket-ball pick and roll se plaçant sur le dos et se retournant sur le corps du Paraguayen pour partir sans opposition à la recherche du but de River Plate et battre Armani d’un tir bas qui est entré entre les jambes du gardien de but.

River vs Palmeiras: Carrascal est expulsé

Jorge Carrascal n’a pas pris de “canchereada” par Gabriel Menino et a eu une réaction inhabituelle, qui valait à juste titre le rouge direct. Immédiatement après, l’Uruguayen Matías Viña a enchaîné une tête qui a laissé Armani sans réaction.

Comme prévu, les réseaux sociaux étaient inondés de mèmes classiques. Bien sûr, Franco Armani et Robert Rojas étaient les principales cibles. Pas les seuls, puisque les internautes ont plaisanté avec le départ «à l’heure» de Lucas Pratto en Hollande et ils ont raté des horreurs Juanfer Quintero, Nacho Scocco et Martínez Quarta.

Les meilleurs mèmes de la victoire de Palmeiras à River:

