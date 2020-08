La mort soudaine de Chadwick Boseman, qui jouait le célèbre Black Panther, choque le monde du divertissement. L’acteur populaire Chris Evans, qui interprète Captain America, s’est dit «dévasté» par la triste nouvelle. Dans d’innombrables médias, portails et Sur les réseaux sociaux, on parle de la mort malheureuse de Black Panther ce samedi matin.

Ce samedi est devenu triste: un super-héros a perdu la bataille. Les acteurs de Captain America et Hulk, entre autres, pleurent la mort subite de Chadwick Boseman, qui jouait Black Panther.

La mort de l’acteur Chadwick Boseman, à 43 ans un vendredi soir à Los Angeles des suites d’un cancer du côlon, a choqué Hollywood et le monde du divertissement aux États-Unis, qui perd sa célèbre Black Panther et l’un des acteurs les plus célèbres. aimé de la communauté afro-américaine, a rapporté l’agence de presse ..

Une brève déclaration de ses représentants a annoncé la tragique nouvelle tout en confirmant une maladie dont Boseman n’a jamais parlé publiquement, alors qu’il était en traitement depuis quatre ans et qu’il tournait plusieurs de ses films, y compris Black Panther, entre les sessions de chimiothérapie et chirurgies.

«Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tellement. De ‘Marshall’ à ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie », ont rapporté ses représentants à propos d’une maladie diagnostiquée en 2016, a-t-il détaillé. Eph.

Quelques instants plus tard, les studios de cinéma, la Hollywood Academy, les réalisateurs et autres personnalités du divertissement ont été surpris et attristés par la mauvaise nouvelle.

De plus, il était un acteur très aimé de la communauté noire aux États-Unis.

L’énorme affection a été gagnée en incarnant des personnalités afro-américaines emblématiques sur grand écran telles que l’athlète Jackie Robinson dans «42» (2013) et le musicien James Brown «Get on Up» (2014), et a participé au dernier film Spike Lisez « Da 5 Bloods », sorti cet été.

Mais son grand rôle était celui de Black Panter («Black Panter») dans la franchise Marvel, qui a dédié un film à ce super-héros qui a rapporté 1,347 million de dollars dans le monde et est devenu un emblème de fierté pour sa base de suiveurs.

Aujourd’hui, des millions de personnes pleurent la mort du super-héros Black Panther.