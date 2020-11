Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a assuré ce dimanche que les mesures adoptées pour faire face à la deuxième vague de covid-19 “entraient en vigueur” et a détaillé la stratégie de vaccination dans les premiers mois de 2021.

Le nombre de cas de COVID-19 est tombé à moins de 400 pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines, alors qu’au début de novembre, il était de 530 positifs pour 100 000 habitants.

“La stratégie fonctionne”, s’est vanté le leader socialiste, se référant aux mesures adoptées par le gouvernement de coalition du PSOE et de United We Can (gauche radicale), comme le rétablissement de l’état d’alarme.

Après avoir appliqué l’un des confinements les plus stricts d’Europe au printemps, l’exécutif espagnol n’a pas confiné à nouveau tout le pays et a laissé l’adoption de restrictions, telles que des couvre-feux nocturnes ou des circonscriptions, aux gouvernements autonomes.

Sánchez a également détaillé son plan de vaccination, après avoir annoncé vendredi qu’une partie “très substantielle” de la population aura déjà été vaccinée d’ici la mi-2021.

“La capacité du système de santé à pouvoir vacciner dans un court laps de temps est franchement exceptionnelle et nous donne la certitude que nous pouvons atteindre cet objectif ambitieux”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle du Palacio de la Moncloa à Madrid.

Cette stratégie, selon Sánchez, débutera en janvier dans 13 000 points de vaccination à travers le pays.

Le directeur général a rappelé que ces mêmes points ont récemment permis à 14 millions de personnes de se faire vacciner contre la grippe saisonnière, alors qu’en 2019 10 millions d’Espagnols l’ont reçue.

Le gouvernement prévoit d’approuver mardi cette stratégie de vaccination, promue depuis septembre, en conseil des ministres.

Plus de 42600 personnes sont mortes et 1,5 million ont été infectées par le coronavirus en Espagne, le quatrième pays européen avec le plus grand nombre total de décès derrière le Royaume-Uni, l’Italie et la France.

