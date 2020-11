Aspect de l’Institut des services d’experts situé dans la ville de Toluca, capitale de l’État du Mexique. Mar a Villar Galaz, nièce du président de la Fédération espagnole de football, Angel Mar a Villar, a été enlevée à Mexico et son corps a été retrouvé dans l’État de Mexico. . / Jos M ndez / Archives

Mexique, 24 novembre . .- Les autorités mexicaines ont condamné mardi à 80 ans de prison les deux responsables de la mort de María Villar, l’Espagnole kidnappée et assassinée au Mexique en 2016 et nièce de l’ancien président de la Fédération espagnole de football, Angel Maria Villar.

“Aujourd’hui, nous avons conclu la phase du procès oral, où les deux accusés sont finalement condamnés à 80 ans de prison. Cette condamnation signifie faire un autre pas dans la recherche de justice”, a déclaré le veuf, le Brésilien Cristiano do Vale, à Efe.

La peine intervient quatre ans après le crime contre Villar, qui a subi un enlèvement le 13 septembre 2016 alors qu’il montait dans un taxi dans la zone commerciale de Santa Fe, à Mexico, et est apparu sans vie deux jours plus tard dans un lieu de Santiago Tianguistenco, dans l’État voisin du Mexique.

La femme espagnole est montée dans le véhicule et a dit à son mari qu’elle rentrait déjà chez elle, mais quelques mètres plus tard, une autre personne est montée dans le véhicule et l’a soumise violemment.

Le mari a demandé l’aide de la police fédérale et après un test de vie, une rançon de 65000 pesos (plus de 3500 dollars) a été payée, mais les criminels ont interrompu la communication et le corps de la femme espagnole a été retrouvé le 15 septembre.

Do Vale était présent au procès en tant que témoin, mais le reste de la famille n’a pas pu voyager d’Espagne en raison de la pandémie.

Les deux personnes arrêtées quelques jours après les événements, dont un ancien policier, étaient responsables de la privation de liberté, de la revendication économique et du meurtre de la femme, a expliqué le Brésilien.

“Cette condamnation pourrait avoir un type d’appel de la part des défenseurs et aussi le système judiciaire donne la possibilité de demander une amparo contre la condamnation”, a-t-il ajouté.

Le veuf a regretté le retard dans la procédure judiciaire et les obstacles auxquels il s’est heurté pour trouver justice.

“Au cours de ce voyage, il y a eu beaucoup de Mexicains, beaucoup d’étrangers, qui m’ont dit de le quitter, d’abandonner, que ça n’allait nulle part”, a-t-il dit.

Même ainsi, il a dit que la sentence lui donnait confiance en la justice mexicaine.

«Aujourd’hui la vérité qui me remplit de satisfaction de voir que, malgré tout ce qui se dit sur le pays, dont nous sommes tombés amoureux et avons choisi de vivre il y a quelques années, a un système judiciaire en qui j’ai confiance», a partagé Do Vale.