Álex Fernando, alias le «Mexicano» et / ou «Marichi», a été arrêté en Colombie. Il avait des liens avec des cartels colombiens et mexicains (Photo: Police nationale colombienne)

La Police nationale de tous les Colombiens, par l’intermédiaire de la Direction des enquêtes criminelles et d’INTERPOL (DIJIN), en coordination avec l’Agence antidrogue (DEA), la Police anti-stupéfiants de l’Équateur et le Bureau du procureur général, à l’aéroport international de José María Córdoba, de la municipalité de Rionegro Antioquia, a réussi à capturer un citoyen équatorien à des fins d’extradition, qui se livrait au trafic transnational de drogue et au blanchiment d’argent.

Grâce à l’échange rapide d’informations entre les autorités de plusieurs pays, il a été possible d’établir que l’homme connu dans le monde du trafic de drogue sous le nom de ‘Mexicain ‘ou’ Mariachi ‘Il était arrivé dans la ville de Medellín il y a des semaines pour établir des liens criminels avec les dirigeants du «Clan del Golfo», afin de créer des routes pour le trafic de cocaïne de la côte caraïbe vers le Mexique et les États-Unis.

‘Mexicain ou Mariachi’, Il a un vaste casier judiciaire en ce qui concerne le trafic de drogue de la Colombie et de l’Équateur aux États-Unis, à travers les routes maritimes du Pacifique référencées et attestées par la DEA; C’est pour cette raison que la dernière opération contre ce trafiquant de drogue a été menée fin janvier 2019 à New York, entraînant la saisie par les autorités américaines d’environ 500 mille dollars, qui étaient destinées à être envoyées à La Colombie et l’Équateur en petites fractions à différents comptes bancaires, produit canon de la vente de stupéfiants.

Toujours en février 2019, ‘Mexicain ou Mariachi’, les autorités américaines de l’État de l’Ohio, ont saisi environ 40 kilogrammes de cocaïne, un kilogramme d’héroïne et un million de dollars.

Au cours de l’enquête, il a été possible de déterminer que cet individu, qui sert de prestigieux homme d’affaires de concert de classe mondiale, a utilisé des événements et des spectacles comme un échec dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue qu’il a acquis dans des laboratoires situés dans le département de Nariño, en passant par la côte pacifique colombienne, pour être envoyé en Équateur et plus tard avec une destination transitoire vers des pays d’Amérique centrale comme le Guatemala et le Costa Rica, où la drogue a été livrée aux cartels mexicains de ‘Jalisco‘ et ‘Nouvelle génération´ dont il était en ligne directe, pour être enfin commercialisé sur le marché nord-américain de New York.

‘Mexicain ‘ou’ Mariachi ‘ est demandé par un avis rouge de INTERPOL, par le tribunal du district sud de New York des États-Unis pour les crimes de complot à des fins de trafic de drogue, de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent.

Nous poursuivrons cette grande offensive contre le trafic de drogue en Colombie qui vise à affaiblir la production et le trafic de stupéfiants, poursuivre et capturer les dirigeants, démanteler les structures dédiées au crime organisé et procéder à la saisie de stupéfiants dans tous les coins du pays.

(Photo: Police nationale colombienne)

