Des migrants d’Amérique centrale offrent de l’aide aux victimes d’un incendie depuis un abri de la ville de Tijuana Baja California (Mexique). . / Joebeth Terriquez

Tijuana (Mexique), 5 décembre . .- Les migrants d’Amérique centrale résidant dans un refuge de la ville mexicaine de Tijuana, étaient accompagnés aujourd’hui par une association civile originaire d’Ukraine pour apporter un soutien en nature à des dizaines de familles qui ont perdu leur maison pour incendies de forêt produits par l’état de Santa Ana.

Les conditions de Santa Ana ou vent de Santa Ana sont des vents extrêmement secs qui apparaissent dans le climat du sud de la Californie, des États-Unis et du nord de la Basse Californie, au Mexique, à l’automne et au début de l’hiver.

Jeudi dernier après-midi, les rafales de vent, qui dépassaient les 50 kilomètres à l’heure, ont commencé à faire des ravages dans cette ville frontalière, puisque dans le quartier Xicoténcatl Leyva (communauté) de la délégation de San Antonio de los Buenos, 62 maisons ont été consumées. par le feu.

Le quartier communautaire est l’un des quartiers les plus marginalisés de Tijuana, et juste le dimanche 29 novembre, il avait été visité par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a promis de continuer à soutenir les pauvres.

Selon les rapports, les flammes ont commencé dans une zone de prairie inhabitée, mais elles se sont propagées à l’aide du vent et étaient incontrôlables malgré le travail des pompiers de Tijuana.

Il y avait 70 familles qui se sont retrouvées sans abri, qui jusqu’au 4 décembre ont reçu la visite du maire Arturo González, qui leur a promis un soutien financier pour reconstruire leurs maisons dès que possible.

Compte tenu de cela, ce samedi, le pasteur Alberto Rivera, chef du refuge Agape, était accompagné de migrants d’Amérique centrale qui sont sous sa garde, ainsi que par une organisation ukrainienne pour apporter des garde-manger et des produits de première nécessité aux victimes.

«Cette fondation est venue nous aider, mais nous leur avons dit que nous avions déjà trop de choses, pour qu’ils puissent mieux servir les familles qui sont aujourd’hui sans abri par les vents de Santa Ana», a déclaré le pasteur.

Parmi le soutien fourni figuraient des boîtes de masques faciaux, du gel antibactérien, du savon pour le corps, des vêtements, des jouets pour enfants et d’autres articles essentiels et d’hygiène personnelle, mais Rivera a mentionné que cela ne suffisait pas et a invité la population à se joindre à l’aide.

Gabriela Farías Valdez, secrétaire municipale à la protection sociale, a indiqué qu’ils préparaient un recensement des victimes pour les soutenir avec jusqu’à 50000 pesos (environ 2500 dollars) pour la construction d’un pied de la maison, en plus, ils traitaient les documents perdus lors de l’incident.

Comme à Xicoténcatl Leyva, dans le quartier de Cumbres del Rubí, 35 autres maisons ont été incendiées tôt le matin du 4 décembre alors que les vents dépassaient 80 kilomètres à l’heure, il y a également eu des dégâts d’incendie dans deux usines du parc industriel de Nordika.