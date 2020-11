Le fondateur et PDG d’Amazon Jeff Bezos. . / Clemens Bilan / Archives

San Francisco (États-Unis), 7 novembre. . .- Les fondateurs et hauts dirigeants de l’industrie technologique, dont Jeff Bezos et Bill Gates, les deux personnes les plus riches du monde, selon Forbes, ont célébré ce samedi l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis et de Kamala Harris en tant que vice-président.

“L’unité, l’empathie et la décence ne sont pas les caractéristiques d’une époque révolue. Félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris. En votant en nombre record, les Américains ont une fois de plus démontré que notre démocratie est forte”, écrit-il. Bezos sur son compte Instagram

Le fondateur et PDG d’Amazon, avec une fortune estimée à 113 milliards de dollars, est la personne la plus riche du monde, et sa confrontation avec le président sortant Donald Trump est publique depuis des années. Bezos est également le propriétaire du journal The Washington Post, très critique à l’égard du président.

Un autre des critiques les plus notoires de Trump, le co-fondateur de Microsoft et la deuxième personne la plus riche du monde, Bill Gates, s’est adressé à Twitter pour féliciter Biden et Harris et était “ravi” de commencer à travailler avec la nouvelle administration sur des questions telles que la pandémie, la pauvreté et la crise climatique.

La directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, a concentré ses félicitations sur Kamala Harris, qualifiant son arrivée en tant que vice-présidente “d’un grand pas vers la création d’un gouvernement qui reflète la diversité du pays que nous sommes”.

«Je pense à la joie des jeunes à travers le pays de regarder les nouvelles aujourd’hui et de penser ‘Peut-être que je peux aussi diriger cette nation’», a-t-il écrit sur son compte de réseau social.

Trump et les républicains ont longtemps accusé l’industrie de la technologie d’avoir un fort parti pris démocrate, ce qui se reflète non seulement chez ses dirigeants, mais aussi dans l’écrasante majorité de ses travailleurs dans les villes de la côte ouest des États-Unis comme San Francisco, San Jose et Seattle.

Selon le Parti républicain, ce biais se traduit par des mesures «injustes» et des «bâtons de mesure différents» qui nuisent aux conservateurs et à leurs positions sur les nouvelles technologies. .

