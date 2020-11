L’archevêque de Lima, Monseigneur Carlos Castillo (c), officie aujourd’hui avec d’autres prélats une messe dans l’atrium de la cathédrale métropolitaine de Lima (Pérou). . / Limiteur

Lima, 1er novembre . .- Les dizaines de milliers de personnes décédées du covid-19 au Pérou, le pays avec le taux de mortalité le plus élevé au monde en raison de la pandémie, ont été honorées ce dimanche lors d’une messe concélébrée par tous les évêques de la région de Lima et Callao sur la Plaza de Armas de la capitale péruvienne.

La liturgie nocturne a été présidée par l’archevêque métropolitain, Carlos Castillo Mattasoglio, et s’est tenue à l’extérieur dans l’atrium de la cathédrale, situé à côté du palais du gouvernement et en face du palais municipal de Lima.

Dans plusieurs moments émouvants de la cérémonie, des photographies de femmes et d’hommes, de personnes âgées, d’adultes, de jeunes et d’enfants, décédés du covid-19, ont été projetées sur la façade de la cathédrale et envoyées à l’archevêque de Lima par leurs proches.

Des images religieuses et des saints péruviens, tels que le Señor de los Milagros, Santa Rosa et San Martín de Porres, ont également été montrés, tandis qu’un chœur religieux a chanté des chants en langue quechua.

Au début de la célébration, un fragment de la première lettre de Juan a été lu dans la langue amazonienne Shipibo et en espagnol.

CÉRÉMONIE ATYPIQUE

La Plaza de Armas de Lima a été illuminée de centaines de bougies, lors d’une cérémonie atypique pour la Toussaint, alors que la pandémie a forcé la fermeture des cimetières du pays et que les paroissiens ne sont toujours pas autorisés à se rendre dans les locaux religieux.

«Ce soir, quelques-uns d’entre nous sont venus célébrer cette messe parce que, comme le dit l’Évangile, nous avons passé des jours où nous avons pleuré, où nous avons souffert, où la faim et la soif de justice ont été très grandes», a déclaré Castillo lors de son homélie.

L’archevêque a ajouté que l’Église catholique voulait «célébrer» les défunts, car ils pouvaient être enterrés en compagnie de leur famille et de leurs amis, mais ils les portent «dans leur cœur et aujourd’hui ils font partie de cette immense foule qui vient de la grande tribulation. et il a lavé ses vêtements dans le sang de l’agneau. “

Castillo a également dédié la cérémonie religieuse à tous “ceux qui les ont aidés et accompagnés” et a souligné “l’émerveillement de ces deux groupes: les maltraités de l’humanité et ceux qui aident les maltraités à guérir leurs blessures et à essuyer leurs larmes”. .

APPEL À LA SOLIDARITÉ

L’archevêque de Lima a souligné qu’au Pérou “il faut faire preuve de solidarité avec la souffrance et savoir vivre avec la souffrance”, car ce qui a été vécu pendant ces mois “n’a pas été facile, cela a été un apprentissage formidable et terrible”.

“La pandémie a révélé au système dans lequel nous vivons: il n’est pas possible de continuer à se vanter du pouvoir et de l’argent quand il y a les derniers de la terre, qui sont maltraités et constituent la majorité de la société”, at-il remarqué.

Pour cette raison, il a assuré qu ‘”une nouvelle manière de comprendre le monde et la vie” est nécessaire et que des tentatives de retour “à un mode de vie frivole” sont nécessaires, car maintenant les pauvres “prennent conscience, non de la violence, mais vivre en société “.

DES MILLIERS DE VICTIMES

A la fin de la cérémonie, tous les évêques ont aspergé d’eau bénite et brûlé de l’encens en direction de la façade de la cathédrale, où ont été projetées les photographies de près de 10 000 personnes décédées de la pandémie au Pérou.

Castillo a déclaré qu’il s’agissait d’un “petit hommage élémentaire mais profond, car ces photographies représentent tout ce que nous les aimons et tout ce qu’elles ont été pour nous”.

Au Pérou, pays de 32,6 millions d’habitants, 34 529 personnes sont décédées à ce jour du covid-19, en plus des 904 911 infectées depuis le début du mois de mars dernier.

Le grand impact de la pandémie s’est atténué ces dernières semaines, au point qu’il y a actuellement moins de 43000 cas actifs, mais entre 50 et 60 personnes meurent encore par jour, et environ 900 infections sont détectées, tandis que les personnes hospitalisées atteignent 5270. , dont 1 041 sont dans un état grave.