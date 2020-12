Après sa victoire, Millonarios est toujours en lutte pour une place en Coupe d’Amérique du Sud. Photo: VizzorImage / Santiago Cortes / Personnel.

Au stade La Independencia de Tunja (Boyacá), Millonarios Fútbol Club a remporté une nouvelle victoire contre les Patriotas, avec trois buts en faveur et deux contre l’équipe Boyacá, lors d’un autre match des équipes éliminées de la ligue Betplay.

Annotations de Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, à la minute 20, de la première mi-temps; Cristián Arango, à la 71e minute, et l’équipe de jeunes Andrés Felipe Román, à quatre minutes du règlement 90, ont permis à l’équipe de Bogota d’obtenir la victoire et d’ajouter ainsi six points dans le groupe B, ce qui laisse les ambassadeurs à un pas. pour se qualifier pour le prochain tour et continuer dans la lutte pour obtenir une place en Coupe d’Amérique du Sud.

Les Patriotas ont pour leur part échangé avec des buts de Daniel Mantilla, à la minute 42 de la première mi-temps, et d’Arley Bonilla, à 14 minutes du règlement 90.

Pendant le match sportif, «Le cheval» Márquez a été blessé à la 21e minute après son score, après un affrontement avec Daniel Mantilla de Patriotas. Le diagnostic médical officiel est toujours attendu pour savoir si le joueur pourra jouer contre Boyacá Chicó, mercredi prochain au stade Nemesio Camacho El Campín.

De cette manière, l’équipe de Bogota a réalisé 6 victoires en ligne et 13 matchs sans perdre, qui malgré leur élimination, sont une consolation pour leurs fans après que les ambassadeurs, emmenés par Alberto Gamero, aient eu un terrible redémarrage de la saison après leur retour. football après la suspension des matches en raison de la pandémie de Covid-19.

Après avoir dessiné pour un but avec América de Cali, au stade El Campín jeudi dernier, L’équipe féminine des Millonarios attend le match retour avec l’équipe écarlate qui se jouera lundi à 15h au stade Pascual Guerrero, de la capitale de Valle del Cauca, pour définir sa place en finale de la ligue de football féminine colombienne.

Le premier but du match a été inscrit par Catalina Usme d’Amérique, à la 6e minute de la première mi-temps, après une remise en jeu de Joemar Guarecuco, qui a permis au capitaine de l’équipe de Caleño de marquer de la tête.

Pour les ambassadeurs, Lina Gómez a écarté qui, également en tête, a marqué le match nul avec les écarlates à la 64e minute en seconde période, après l’insistance des joueurs bleus qui ont dominé le match en seconde moitié de match.

La ligue Betplay a une demi-finale décisive pour ce samedi, qui correspond à celle de Santa Fe contre Equidad, et qui se jouera au Metropolitan Stadium de Techo à Bogotá à 20 heures. Le match suscite de grandes attentes car l’entraîneur de l’équipe d’assurance, Alexis García, arrive avec un esprit de revanche contre les cardinaux, qu’il a dirigé sans succès en 2016.

Pour la ligue féminine, le match de Santa Fe contre Medellín sera joué, dans lequel la première équipe finaliste du championnat féminin sera définie. La réunion aura lieu au stade El Campín de la capitale colombienne, à 17 heures., et ses favoris sont les joueurs cardinaux qui ont battu Medellín 2 buts à 0 au stade métropolitain d’Itagüi, mercredi 2 décembre dernier.

Tandis que Pour la Liguilla des équipes éliminées à Betplay, le match de Once Caldas contre Boyacá Chicó se jouera, aujourd’hui à 15h. au stade de Palogrande de Manizales (Caldas). Les deux équipes viennent de perdre respectivement contre les millionnaires et les patriotes.

La presse chilienne affirme que Reinaldo Rueda est à un pas de l’équipe nationale colombienne

Définition des dates des demi-finales du championnat colombien

Falcao aux USA Galatasaray aurait déjà un remplaçant pour Radamel