Dans l’image, le ministre des relations extérieures de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. . / Ernesto Mastrascusa / Archives

La Havane, 23 novembre . .- Les ministres des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodríguez, et d’Espagne, Arancha González Laya, ont ratifié ce lundi par téléphone leur intérêt pour la promotion du dialogue politique et l’approfondissement des relations économiques bilatérales.

Tous deux ont convenu “de la volonté de promouvoir le dialogue politique à tous les niveaux”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l’île à travers un message sur son compte Twitter, après avoir eu une conversation avec son homologue espagnol.

Ils se sont également engagés à “continuer d’approfondir” leurs relations économiques, commerciales, financières et de coopération, selon le ministre cubain des Affaires étrangères, qui n’a pas donné plus de détails sur les questions abordées dans l’appel téléphonique.

L’Espagne est le principal partenaire commercial de l’Union européenne à Cuba, fournissant environ la moitié des exportations totales apportées par le bloc communautaire.

C’est également l’investisseur le plus important dans le domaine du tourisme sur l’île et maintient des entreprises communes dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la logistique, la construction et la production alimentaire.

La pandémie de coronavirus a durement frappé le secteur du tourisme et le commerce entre l’Espagne et Cuba, entraînant une réduction de près d’un tiers des échanges en glissement annuel à 65,32 millions d’euros, selon les données du bureau commercial espagnol de La Havane.

Le dialogue entre les ministres des Affaires étrangères intervient à un moment où Cuba espère recevoir le nouvel ambassadeur d’Espagne à La Havane, Ángel Martín Peccis, après que le précédent, Juan Fernández Trigo, ait été envoyé au Venezuela en tant que chef de mission sous le titre de chargé d’affaires.

L’incorporation de Peccis pourrait avoir lieu “dans les prochains jours”, a déclaré à Efe une source de l’ambassade à La Havane.

L’Espagne et Cuba ont renforcé leurs relations bilatérales ces derniers temps, avec des visites sur l’île du président espagnol Pedro Sánchez en novembre 2018, la première d’un chef de l’exécutif espagnol sur l’île en 32 ans, et celle des rois Felipe VI et Letizia en novembre 2019, le premier de l’histoire d’un monarque espagnol dans le pays des Caraïbes.

D’un autre côté, Cuba a une dette d’environ 300 millions d’euros avec des entreprises espagnoles opérant sur l’île, ce qui affecte particulièrement les petits entrepreneurs du pays européen de l’île.