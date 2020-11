Les hommes dans des voitures de luxe facturent jusqu’à 35000 pesos à leurs victimes, s’ils ne paient pas, ils subissent de graves attaques (Photo: Pixabay)

Aller à grande vitesse, conduire fatigué ou ivre et faire attention au téléphone portable sont quelques-unes des principales causes de accidents de voiture qui sont enregistrées chaque jour dans le pays.

Cependant, il y a des moments où ces mésaventures sont causés par des gangs criminels: les “crash-bumps” ou aussi connus sous le nom de “Montachoques”. Ce type de cas est devenu de plus en plus courant dans le Mexico, surtout ces derniers mois, la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus (COVID-19[feminine).

Selon le Secrétariat de la sécurité citoyenne de la capitale (SSC-CDMX) le but des chariots élévateurs, principalement avec véhicules haut de gamme ou de luxe, consiste à rechercher sur les autoroutes les automobilistes qui avoir l’air distrait et aller à grande vitesse.

Quand ils l’ont localisé, ils utilisent leur plaques d’immatriculation pour vérifier si vous avez un assurance responsabilité civile via des plateformes d’enregistrement sur Internet. Si vous ne l’avez pas, vous en faites plus vulnérable.

Deux à trois voitures le suivent jusqu’à ce que l’une d’elles voit le meilleur moment pour couper la circulation (manœuvres de virage extrêmes) ou arrête brusquement, provoquant le coup.

«Auparavant, ils étudient un véhicule cible, ils produisent une manœuvre de freinage intempestive. Il y a des cas où l’âme du visage est renforcée pour que le véhicule derrière soit endommagé et que je reste immobile », a-t-il déclaré à Noticieros Televisa dans une interview. Luis Martin Rodriguez, Coordonnateur de la police dans la zone ouest SSC.

Face à la stupéfaction des victimes, ils en profitent pour leur demander de l’argent pour la réparation du «dommage causé» dans les meilleurs délais, une somme allant de 10 à 35 mille pesos.

Dans certains cas, ils sont abaissés de manière amicale afin que vous acceptiez un règlement. Ils suggèrent toujours aux conducteurs de ne pas appeler l’assurance, ce qui les intéresse est d’arriver à un arrangement (…) Un troisième véhicule arrive dans le but d’inviter la personne à conclure un arrangement

Cependant, s’ils constatent que l’autre conducteur n’accepte pas ou préfère appeler l’assurance, ils se comportent de manière plus agressive; et encore plus de complices arrivent pour l’intimider et menacer de le tuer s’il ne les paie pas.

Le cas le plus récent s’est produit le 10 novembre à Calzada de Tlalpan, au sud de Mexico. Un conducteur d’une Chevrolet Chevy a été freiné par une Jetta blanche sans plaques d’immatriculation.

Lorsqu’ils ont remarqué que la victime ne voulait pas descendre et qu’elle allait attendre l’expert, ils ont commencé à détruire son véhicule avec des pierres pendant qu’il appelait à l’aide du 911. Après plusieurs minutes, ils ont réussi à le faire descendre pour le battre sauvagement et lui voler ses affaires. Les déménageurs ont réussi à fuir et les éléments de la police sont arrivés près de 40 minutes plus tard.

Cette affaire a mis en colère des milliers d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, car il y a ceux qui disent que de nombreuses patrouilles sont en collusion et donc ne viennent pas à l’heure.

Ce phénomène a également été détecté dans les grandes villes telles que Cuernavaca, Morelos; Guadalajara, Jalisco et Monterrey, Nuevo León.

Le modus operandi des montachoques à Mexico est si récent qu’il n’a pas encore été criminalisé, de sorte que les plaintes sont généralement déposées pour extorsion ou tentative d’extorsion.

Cependant, Nazario Norberto Sánchez, législateur de Morena, a déjà présenté une initiative au Congrès de Mexico pour réformer le Code pénal et punir ce type d’extorsion avec jusqu’à huit ans de prison.

Une peine de 3 à 8 ans sera infligée lorsque la commission du crime provoque intentionnellement un accident de voiture ou utilise tout mécanisme ou menace pour faire croire à la victime que la victime a causé l’accident

Il convient de noter que, au cours de cette année, le personnel du SSC-CDMX a détenu 11 personnes, deux femmes et neuf hommes, dans les municipalités d’Iztapalapa, Tlalpan et Miguel Hidalgo, qui ont peut-être simulé des accidents de la route afin d’exiger de l’argent. aux conducteurs impliqués, en échange de ne pas leur causer de tort.

Recommandations de ne pas être victime

Tout d’abord, sachez que l’article 46 du Code de la route stipule que tous les véhicules à moteur doivent être souscrits en responsabilité civile, en plus d’étendre la responsabilité civile pour les dommages aux tiers, tant en personne qu’en propriété.

– En cas d’accident de la route, la première recommandation est de (essayer de) rester calme et, si possible, de conduire les véhicules jusqu’à un endroit où la circulation n’est pas obstruée.

– Restez à l’intérieur du véhicule et contactez votre compagnie d’assurance en lui fournissant les détails du lieu de l’accident afin qu’elle puisse s’y rendre plus rapidement.

– Si l’une des personnes impliquées montre une attitude agressive, vous pouvez appeler le 911 ou composer le 555 208-9898 ou demander de l’aide via le compte Twitter @UCS_CDMX.

– Évitez de convenir d’un paiement pour d’éventuels dommages aux véhicules, sans personnel d’assurance ou autorité de police présents

– Vérifier que la personne mandatée par l’assureur possède des pièces d’identité, uniformes et légales qui prouvent qu’elle fait partie de l’entreprise.

– Soyez attentif lors de la vérification des dommages, de l’examen des politiques et des autres procédures.

– Si nécessaire, déposez votre plainte auprès d’un agent du ministère public ou d’un juge civique

Le ministère de la Sécurité citoyenne a souligné que si l’un des automobilistes impliqués dans l’accident n’a pas d’assurance ou si un accord n’est pas conclu entre les assureurs, les policiers doivent référer les chauffeurs à un juge civique, pour la sanction administrative ou économique correspondante. .

“Si l’une des personnes impliquées est sous l’influence d’une substance interdite, de l’alcool ou des stupéfiants, elle sera immédiatement mise à la disposition d’un agent du ministère public, qui déterminera sa situation juridique”, ont expliqué les autorités.

