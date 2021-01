Le Santander a la meilleure présentation d’un entraîneur colombien en Coupe du monde, en 2014, il a atteint les quarts de finale avec le Costa Rica. Crédits: .

Quelques jours après la nomination de Reinaldo Rueda comme nouvel entraîneur de l’équipe nationale colombienne, en remplacement de Carlos Queiroz, de son compatriote Jorge Luis Pinto, entraîneur de la Coupe du monde et qui aujourd’hui il préserve la meilleure présentation d’un stratège colombien lors d’un rendez-vous orbital, lui a donné un coup de pouce et reconnaît qu’il est important que les managers, les médias, les joueurs et les fans, lui apportent leur plein soutien une fois son embauche confirmée.

Après son passage éphémère dans le football asiatique, où il dirigeait l’équipe des Emirats Arabes Unis jusqu’à la fin novembre de l’année dernière, le Santander a reconnu que le défi de Rueda est grand, mais que les dirigeants doivent le soutenir face aux situations difficiles qui peuvent survenir. présenter.

«Le défi de Reinaldo Rueda, s’il est confirmé, me semble extraordinaire. Il est actuellement la meilleure personne pour diriger l’équipe nationale colombienne. J’espère que les managers soutiendront Reinaldo, car il va y avoir des moments très difficiles “, a affirmé pour l’émission Carrusel Deportivo de Caracol Radio.

L’entraîneur de 68 ans, qui en 2014, aux commandes de l’équipe nationale du Costa Rica, a conquis la meilleure présentation d’un entraîneur de café en Coupe du monde, après avoir atteint les quarts de finale invaincu et être tombé aux tirs au but contre les Pays-Bas, en sait plus que personne ne prend l’engagement que chaque joueur doit avoir pour contourner le moment compliqué que traverse l’équipe.

«Quand il n’y a pas de groupe engagé, vous n’irez nulle part. Si tout le monde veut courir comme il l’entend, vous n’irez nulle part. Il est important que les joueurs soient réceptifs “, Tenue.

Sur la possibilité qu’il soit l’un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur, comme cela avait été initialement annoncé après avoir quitté son poste aux Émirats arabes unis, Pinto a reconnu que le désir existe pour l’un de ses collègues.

«Tout Colombien a beaucoup de plaisir à être l’entraîneur de l’équipe nationale, mais ce n’est pas fou. Il me semble que le moment est très difficile et j’invite tous les Colombiens à soutenir Reinaldo (…) Il faut regarder le concept que Reinaldo veut imposer et le modèle de jeu qu’il veut », a-t-il conclu.

Comment Jorge Luis Pinto a-t-il fait lorsqu’il a dirigé l’équipe nationale colombienne?

Jorge Luis Pinto est venu remplacer Reinaldo Rueda en 2007. Il a fait ses débuts officiels lors de la Copa América au Venezuela et a signé ce qui a été l’une des pires participations de l’histoire du concours jusqu’à aujourd’hui. Dans le premier match du groupe C, ils ont perdu 5-0 contre le Paraguay et plus tard lors du deuxième match, ils ont subi une élimination précoce contre l’Argentine, qui les a battus 4-2.

Au total, il a dirigé 11 matchs officiels pour la Colombie entre la Copa América et les éliminatoires. En route pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, il a quitté ses fonctions après avoir perdu 4-0 à Santiago, face au Chili de Marcelo Bielsa. Les 11 matchs officiels de Jorge Luis Pinto en équipe nationale colombienne sont divisés en huit valables pour éliminatoires et trois pour la Copa América, laissant un bilan de trois victoires, quatre nuls et quatre défaites, pour une performance de 39,3%.

Reinaldo Rueda est sur le point d’être officialisé par la Fédération colombienne de football

Comme le rapportait il y a quelques jours le journal El Tiempo, l’entraîneur de 63 ans serait déjà parvenu à un accord avec la FCF et il ne restait plus qu’à préciser sa séparation de l’équipe nationale chilienne. Il arriverait sur le banc tricolore avec Alexis Mendoza et Bernardo Redín, assistants techniques, et Carlos Eduardo Velasco et Gilberto Román, entraîneurs physiques.

En ce qui concerne le salaire, il était initialement présumé que l’instance dirigeante du football colombien avait l’intention de payer un salaire annuel de 2 millions de dollars, dont provenait la masse salariale de toute l’équipe technique. Cependant, le chiffre n’aurait pas bien plu à l’ancien entraîneur de l’Atlético Nacional, qui s’attendait à voir au moins autant qu’il reçoit pour son travail dans l’équipe nationale du Chili: 180 000 $ par mois plus des récompenses pour les buts.

Enfin, et officieusement, Il semble avoir été convenu que l’entraîneur recevra un montant compris entre 3 et 3,5 millions de dollars, somme proche de celle versée au Portugais Carlos Queiroz, mais pas plus haut.

Lire la suite.

“Il y a un accord total, il ne manque que les signatures”: Pablo Milad sur le départ de Reinaldo Rueda du Chili.

Aucune concentration sportive en Colombie avant que le deuxième pic de la pandémie ne soit surmonté.