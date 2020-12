25/06/2019 Rafael Amargo, dans une image d’archive, a le soutien du casting de “Yerma” EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

MADRID, 4 (CHANCE)

Après l’annulation de “Yerma”, un spectacle que Rafael Amargo allait présenter en première hier, le 2 décembre, au Teatro de la Latina, la désolation s’est rapidement répandue parmi les nombreux acteurs qui composent l’entreprise, parmi lesquels on retrouve des noms aussi connus que le public comme Pablo Durán, Sara Vega ou Blanca Romero.

Sans encore savoir ce qui allait arriver au danseur – qui a été libéré tard dans la nuit – nous avons eu l’occasion de voir et de parler avec plusieurs des artistes qui accompagneraient Amargo sur scène et avec Chema, responsable du spectacle. Désolée, et après avoir répété jusqu’à la dernière minute en faisant confiance au miracle, la société a montré, de manière très discrète, son soutien à Rafa, demandant le respect de la présomption d’innocence même quand on pensait qu’il serait transféré directement en prison plus tard. de sa déposition devant les tribunaux de la Plaza de Castilla avant la demande de douze ans de prison du parquet pour appartenance à un groupe criminel et trafic de drogue.

Ainsi, Pablo Durán – l’ex-mari de Lolita Flores – a affirmé après l’annulation de la première de “Yerma”: “Tout le respect pour les autorités mais je soutiens Rafa, en tant que personne, en tant que famille, je lui apporte mon soutien maximum en tant que parrain de mon fils Ce qui veut dire, j’espère qu’il viendra, que tout cela s’éclaircit et que nous pouvons continuer. Rafael a aussi besoin du bénéfice du doute. “

L’acteur argentin confirme également que le casting de «Yerma» le soutient: «Nous y sommes tous» et avoue que, même s’il était reconnu coupable des crimes dont il est accusé, «il serait toujours Rafael Amargo et je continuerais à le soutenir, à Les gens ne sont pas en reste quand ils sont à l’arrière-plan Les gens font des erreurs et ont aussi besoin de cette opportunité, ils ont besoin d’avoir des amis, de la famille comme ils doivent avoir, des gens qui travaillent avec eux, ce qui se passe que maintenant nous oublions, cet homme n’existe pas. Si c’était le cas, qui est coupable, on ne sait pas, dans ce cas j’aurais aussi, au moins en moi, un ami. “

Chema, échevin de “Yerma”, pour sa part, s’est exprimé au nom de la compagnie artistique pour exprimer sa désolation après l’arrestation du danseur et la suspension de la première du spectacle: “Imaginez comment nous sommes. Nous avons confiance en votre innocence. rideau et on ne sait pas ce qui va se passer. Rafa est la pièce, il est la tête d’affiche, il est la star et il est l’âme de la pièce. Il voulait monter, en première avec son peuple, dans son Madrid qui l’aime, aime sa ville qui l’a accueilli et il veut toujours faire ses débuts ici. Je connais Rafa et je n’ai jamais vu les atrocités qui sont dites. “

