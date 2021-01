Agglomérations de la rivière Tasajo, Caldas. Photo: Bureau du maire de Samaná.

Les traditionnelles «promenades en pot» que les familles colombiennes ont l’habitude de faire, en particulier les jours fériés et les vacances, semblent se multiplier dans les municipalités de Caldense de Samaná et de Victoria, où des foules se sont produites ces dernières semaines.

La rivière Tasajo et la lagune de San Diego ont été les lieux que les habitants ont préféré rencontrer en famille autour d’un sancocho, tout en profitant du paysage hydrique de cette région. À d’autres moments, ce ne serait pas grave, mais au milieu du deuxième pic actuel de la pandémie de covid-19 qui traverse le pays, il est inquiétant que ces agglomérations soient générées dans ces municipalités.

Lisez aussi: Ce seront les fonctions de l’EPS colombien pendant le Plan National de Vaccination contre le covid-19

Le département de Caldas enregistre aujourd’hui 42 420 cas positifs de la maladie dévastatrice et 825 décès.

Pendant le week-end des 16 et 17 janvier, Plus de 800 personnes ont été retrouvées sur les rives de la rivière Tasajo et dans la lagune de San Diego, c’est pourquoi les maires de Samaná et Victoria ont entrepris l’étude et la mise en œuvre de mesures restrictives, afin d’empêcher la propagation du covid-19 à travers ces agglomérations.

«Nous pensons que ce n’est pas le moment de se négliger, ce COVID se renforce de jour en jour, il frappe chaque jour nos municipalités avec plus de véhémence et il est temps de prendre soin les uns des autres, Nous assistons à la consommation d’alcool, il y a un couvre-feu dans les municipalités et au niveau de la rivière nous sommes sur le point de prendre un décret que nous allons partager avec la municipalité de Victoria, pour interdire l’utilisation de ces espaces pendant que l’urgence sanitaire passe », a déclaré sur Caracol Radio, le maire de Samaná, Alfredo Valencia Dovale.

Agglomérations de la rivière Tasajo. Photo: Bureau du maire de Samaná.

Le président a également assuré que dans les interventions qui ont été faites à ces endroits, la police, les pompiers, l’armée et les responsables de l’hôpital ont soutenu la sensibilisation des habitants du territoire de Caldense, et ont rapporté à leur tour que, Dans une seule de ces séances, plus de 40 comparutions ont été imposées pour non-respect des protocoles de sécurité.

Ces derniers jours, le maire de Samaná a annoncé une série de mesures restrictives, en raison de la situation critique dans le pays, en termes d’augmentation prolongée des cas et des décès, ainsi que de l’occupation des unités de soins intensifs.

Parmi les restrictions, le président local a décrété la fermeture des spas jusqu’au 11 février, ainsi que la fermeture des gymnases, la limitation de la mobilité des adultes de plus de 70 ans, en plus de la mise en place d’un couvre-feu et d’une loi sèche.

Luis Carlos Velásquez, gouverneur de Caldas, positif pour le coronavirus

Le gouverneur de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, a rapporté que vendredi dernier il avait appris qu’il était positif pour le covid-19. Après avoir passé le test PCR le jeudi 21 janvier et découvert que le virus était dans son corps un jour plus tard, le vendredi 22 janvier, il a été maintenu en isolement obligatoire.

Dans une pièce de sa maison, Velázquez reste à l’écart de sa famille pour éviter la contagion de la maladie qui, pour le moment, ne lui a pas causé de plus grand inconfort, comme il l’a rapporté, il est asymptomatique.

Compte tenu de l’alerte de votre pronostic contre la maladie, su familia también se sometió a la prueba, a pesar de que su esposa, Camila Castillo Camacho, salió negativa en los resultados del examen, sus dos hijos, de dos y cuatro años de edad, resultaron positivos, según informó el portal del periódico regional , La patrie.

En savoir plus sur d’autres sujets:

Selon la Fundación Pares, il y a un “embouteillage” dans le gouvernement d’Iván Duque avec les ressources de la pandémie

Le bureau du procureur a réalisé la poursuite de l’un des plus grands sponsors de la déforestation dans le parc naturel national de Tinigua, dans le département de Meta