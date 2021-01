La Galerie des Offices à Florence. . / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI

Rome, 21 janvier . .- Les régions italiennes avec moins de cas de coronavirus ont commencé à ouvrir leurs musées et sites archéologiques au public, comme la Galerie des Offices à Florence (nord), fermée pendant 77 jours, la plus longue période depuis La Seconde Guerre mondiale.

Aux Offices, la plus importante galerie d’art d’Italie, le public revient aujourd’hui visiter ses couloirs après soixante-dix-sept jours de fermeture et a ainsi pu à nouveau apprécier les œuvres impressionnantes de génies tels que Raphaël, Caravage, Botticelli, Da Vinci et Michel-Ange.

Les premiers à y accéder furent un guide touristique et un voisin florentin, accueillis par le directeur du musée, Eike Schmidt, qui se dit «excité» après une fermeture si longue qu’elle n’avait plus souffert depuis la Seconde Guerre mondiale.

Schmidt, qui à cette époque faisait un effort pour montrer les trésors de cette institution à travers les réseaux sociaux, s’adressait surtout aux jeunes: «Si vous allez faire l’école buissonnière, faites-le ici dans notre musée», at-il invité, ironiquement.

Actuellement, six des vingt régions du pays se trouvent dans la «zone jaune», celle qui a le moins d’incidence du virus: il s’agit de la Toscane, de la province autonome de Trente (nord), de la Basilicate, de la Campanie, du Molise et de la Sardaigne (sud).

C’est pourquoi ils rouvrent déjà les portes de leurs musées et autres institutions culturelles, authentiques «symboles» de l’Italie, comme le célébrait le ministre de la Santé, Roberto Speranza.

La zone archéologique de Pompéi, aux portes de Naples (sud), a également rouvert depuis lundi dernier, et ses visiteurs pourront ainsi déambuler dans les rues de cette ville étonnamment préservée après l’éruption du volcan qui l’a enterrée en 79 après JC.

Et vous pouvez également visiter la ville voisine, Herculanum, victime du même désastre.

Les autres institutions qui reviennent sont le musée archéologique national de Potenza en Basilicate (sud), le parc archéologique du musée de Capodimonte et du musée national de Naples, ainsi que la galerie nationale de photos de Cagliari et de Sácer en Sardaigne, entre autres.

Bien que les musées soient ouverts, les mesures qui sont toujours appliquées dans ces régions comprennent la fermeture des cinémas, des théâtres, des salles de jeux, des discothèques, des salles de concert, des gymnases, des piscines, des thermes.

D’autre part, dans tout le pays le couvre-feu de dix heures du soir à cinq heures du matin (21h00-4h00 GMT) et la fermeture du périmètre de toutes les régions et provinces autonomes, ainsi que la fermeture des bars et restaurants à six heures de l’après-midi (17h00 GMT).

Les musées de ces régions reviendront ainsi proposer leurs œuvres du lundi au vendredi “pour redonner à la communauté l’opportunité de profiter en toute sécurité de leur patrimoine culturel”, a indiqué le ministère de la Culture dans un communiqué. .

