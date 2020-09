Un groupe de manifestants contre les restrictions imposées par le coronavirus a insulté et craché contre le ministre allemand de la Santé, le démocrate chrétien Jens Spahn, après une élection à Bergisch Gladbach, dans l’ouest de l’Allemagne.

Le gouvernement et l’Union chrétienne-démocrate (CDU) ont condamné les événements survenus samedi. « Débattre si c’est la démocratie et non crier et insulter« A souligné Spahn via Twitter.

Les événements ont été enregistrés sur vidéo et le politicien peut être vu s’approcher des gens qui sifflent et lui crient dessus. Une porte-parole du ministère a expliqué que Spahn essayé de dialoguer avec les manifestants, mais ce n’était pas possible. La porte-parole a expliqué que le ministre avait été insulté et avait reçu une salive.

La police du district de Bergisch Gladbach a rapporté ce lundi que « Il n’y a actuellement aucune preuve que M. Spahn a été craché dessus ». Un homme de 39 ans de Bergisch Gladbach a été poursuivi pour insulte à Spahn.

Selon la police de Bergisch Gladbach, une cinquantaine de personnes s’étaient rassemblées devant le centre communautaire pour protester contre les restrictions mises en place pour arrêter la pandémie de coronavirus.

Le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, a critiqué l’hostilité envers le ministre et a souligné que ceux qui ne font qu’insulter les politiciens et même leur cracher dessus ils ne veulent aucun dialogue.

Plusieurs ministres ont critiqué l’incident, qui a fermement condamné la direction de la CDU. La présidente du parti, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré que Les insultes et crachats homophobes sont «inacceptables et ne peuvent être justifiés par rien».

« Nous devons rechercher le dialogue avec ceux qui ne sont pas satisfaits de notre politique contre le coronavirus. Parce qu’en tant que société, nous ne resterons unis que si nous nous parlons », a déclaré Spahn dans des déclarations au journal ‘Rheinische Post’ après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on voit comment il est réprimandé.

La semaine dernière, Spahn a été harcelé lors d’un événement à Wuppertal, dans la même région. Selon la police, deux personnes ont bloqué sa voiture et ont été dénoncées pour contrainte.

Samedi certains 38000 personnes ont manifesté à Berlin contre les restrictions imposées par le coronavirus en Allemagne et même rompu le cordon de sécurité lors d’une tentative d’assaut contre le Reichstag, le Parlement allemand.