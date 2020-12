Avec une autre démonstration de leur tout nouveau partenaire Kevin Durant et Kyrie Irving, les Brooklyn Nets ont battu les Boston Celtics 123-95 vendredi lors de la saison des vacances de la NBA alors que les Bucks et Heat remportaient leurs premières victoires de la saison. .

Durant et Irving, qui ont rejoint les Nets en juin 2019 mais n’avaient pas joué ensemble jusqu’à cette saison, se sont combinés pour marquer 66 points dans le TD Garden des Celtics, l’une des meilleures équipes de l’Est qui a réussi la saison dernière fin de conférence.

A son retour sur les courts après la blessure subie lors de la finale 2019 avec les Golden State Warriors, Kevin Durant montre qu’il est à nouveau un joueur dominant de la ligue.

Mardi dernier, lors de la journée d’ouverture, Durant a marqué 22 points en 25 minutes dans une autre défaite des Nets contre les Warriors (125-99) et ce vendredi encore 29 points avec 4 rebonds et 3 passes décisives contre les Celtics.

“ Durantula ” a joué dans un énorme troisième quart-temps avec 14 points et des paniers de toutes sortes qui, combinés à l’affichage d’Irving (37 points, 6 rebonds et 8 passes), ont confirmé que les deux superstars ont l’alchimie pour devenir l’un des meilleurs couples. de la ligue.

Lorsqu’on lui a demandé après le match s’il était surpris par la connexion rapide et réussie qu’il entretenait avec Irving, Durant a simplement répondu: “Non.”

Pour les Celtics, qui ont battu mercredi les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo à leurs débuts, sa jeune paire de figures Jayson Tatum (20 points et 8 rebonds) et Jaylen Brown (27 et 8) se sont à nouveau démarquées.

– Bucks and Heat remporte sa première victoire –

Dans d’autres matchs de la journée, les Bucks se sont remis de la défaite face aux Celtics et ont balayé 138-99 contre les Warriors, qui continuent de donner une image triste au début de la saison.

A Golden State, qui a subi le coup d’une nouvelle blessure grave de Klay Thompson en pré-saison, le centre recrue James Wiseman, numéro 2 du dernier repêchage, s’est à peine démarqué avec 18 points, 3 triples, 8 rebonds et 3 blocs.

Steph Curry, la star qui a guidé Golden State vers les titres 2015, 2017 et 2018, a récolté 19 points avec un tir médiocre de 6 sur 17 depuis le terrain.

Les Warriors ont fait naufrage contre la défense des Bucks, qui cette fois n’avaient pas besoin de la meilleure version d’Antetokounmpo, le MVP (Most Valuable Player) des deux dernières saisons, resté à 15 points (4/14), 13 rebonds et 4 passes décisives.

Son écuyer Khris Middleton, avec 31 points et 6 triples, a été celui qui a mené l’attaque des Bucks, qui aspirent à nouveau cette année à atteindre leurs finales tant attendues après avoir été la meilleure équipe de l’Est en phase régulière.

À Miami, les Heat ont également remporté leur première victoire contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (111-98) avec un Duncan Robinson inspiré, qui a marqué 23 points avec sept triples.

La star de Miami Jimmy Butler a marqué 4 points en 16 minutes et n’a pas sauté sur le terrain depuis la mi-temps en raison d’une raideur à la cheville droite, a rapporté le Heat.

Les Pélicans, pour leur part, venaient de la défaite des Raptors de Toronto à leurs débuts mais ce vendredi ils ont eu une mauvaise performance à Miami, où seuls leurs chiffres Zion Williamson (32 points et 14 rebonds) et Brandon Ingram (28 et 2) ont été sauvés. .

– Rockets et Harden reviennent samedi –

Les Houston Rockets, pour leur part, ont confirmé qu’ils pourront avoir un nombre suffisant de joueurs, à peine neuf, dans leur match de samedi contre les Portland Trail Blazers.

La NBA a dû suspendre le premier match des Rockets mercredi contre le Thunder d’Oklahoma City car ils n’ont pas atteint le minimum de huit joueurs à porter devant le tribunal en raison de plusieurs cas positifs de coronavirus dans l’équipe.

L’un des joueurs qui sera disponible samedi est sa star James Harden, qui a joué dans plusieurs actes d’indiscipline depuis qu’il a demandé à être transféré dans une autre équipe et qui a été condamné cette semaine à une amende de la NBA pour avoir assisté à une fête en salle sans masque.

Dans leur rapport officiel sur les blessures, les Rockets ont inclus parmi les victimes de samedi leurs récentes signatures, John Wall et DeMarcus Cousins, qui ont été mis en quarantaine pour avoir été en contact avec plusieurs coéquipiers qui ont été testés positifs ou un résultat non concluant dans le test de covid-19.

Résultats de la journée du vendredi NBA:

Miami Heat 111-98 Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors 99-138

Boston Celtics – Filets de Brooklyn 95-123

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers

