La Food and Drug Administration se demande s’il convient de suivre les régulateurs britanniques pour reprendre un essai de vaccin contre le coronavirus qui a été interrompu lorsqu’un participant a subi des lésions de la moelle épinière, alors même que les National Institutes of Health ont ouvert une enquête sur l’affaire.

«Les niveaux les plus élevés de NIH sont très préoccupés», a déclaré le Dr Avindra Nath, directrice clinique intra-muros et chef de file de la recherche virale à l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux, une division des NIH. « Tout le monde espère avoir un vaccin, et si vous avez une complication majeure, tout pourrait dérailler. »

Une grande incertitude demeure sur ce qui est arrivé au patient anonyme, à la frustration de ceux qui suivent avidement les progrès des tests de vaccins. AstraZeneca, qui dirige l’essai mondial du vaccin qu’il a produit avec l’Université d’Oxford, a déclaré que le volontaire de l’essai s’était rétabli d’une grave inflammation de la moelle épinière et n’était plus hospitalisé.

AstraZeneca n’a pas confirmé que le patient était atteint de myélite transverse, mais Nath et un autre neurologue ont déclaré avoir compris que c’était le cas. La myélite transversale produit un ensemble de symptômes impliquant une inflammation le long de la moelle épinière qui peut provoquer des douleurs, une faiblesse musculaire et une paralysie. L’organisme de réglementation britannique, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, a examiné l’affaire et a autorisé la reprise de l’essai au Royaume-Uni.

AstraZeneca «besoin[s] être plus ouvert avec une complication potentielle d’un vaccin qui sera éventuellement administré à des millions de personnes », a déclaré Nath. «Nous aimerions voir comment nous pouvons aider, mais le manque d’informations rend cette tâche difficile.»

Toute décision concernant la poursuite de l’essai est complexe car il est difficile d’évaluer la cause d’une blessure rare survenant lors d’un essai de vaccin et parce que les scientifiques et les autorités doivent peser le risque d’effets secondaires rares par rapport à un vaccin qui pourrait freiner la pandémie .

«Tant de facteurs entrent dans ces décisions», a déclaré Nath. «Je suis sûr que tout est sur la table. La dernière chose que vous voulez faire est de blesser des personnes en bonne santé. »

Le NIH n’a pas encore obtenu d’échantillons de tissu ou de sang du patient britannique, et son enquête est «en cours de planification», a déclaré Nath. Des scientifiques américains pourraient examiner des échantillons d’autres patients vaccinés pour voir si l’un des anticorps qu’ils ont générés en réponse au coronavirus attaque également le cerveau ou le tissu de la moelle épinière.

De telles études pourraient prendre un mois ou deux, dit-il. La FDA a refusé de commenter le temps qu’il faudrait avant de décider d’aller de l’avant.

Le Dr Jesse Goodman, professeur à l’Université de Georgetown et médecin qui était scientifique en chef et principal régulateur des vaccins à la FDA pendant l’administration Obama, a déclaré que l’agence examinera les données et consultera éventuellement les régulateurs britanniques avant d’autoriser la reprise de l’étude américaine, qui avait vient de commencer lorsque la blessure a été signalée. Deux autres vaccins contre le coronavirus sont également en phase d’essais tardifs aux États-Unis.

S’il détermine que la blessure dans l’essai britannique a été causée par le vaccin, la FDA pourrait suspendre l’essai. Si cela lui permet de reprendre, les régulateurs et les scientifiques seront sûrement à l’affût de symptômes similaires chez d’autres participants à l’essai.

Selon le Dr Elliot Frohman, directeur du Multiple Sclerosis & Neuroimmunology Center de l’Université du Texas, une volontaire dans une phase antérieure de l’essai AstraZeneca a eu un effet secondaire similaire, mais les enquêteurs ont découvert qu’elle souffrait de sclérose en plaques qui n’était pas liée à la vaccination. .

Les neurologues qui étudient des maladies comme la myélite transverse disent qu’elles sont rares – survenant à un taux de peut-être 1 personne sur 250 000 – et frappent le plus souvent en raison de la réponse immunitaire du corps à un virus. Moins fréquemment, ces épisodes ont également été liés à des vaccins.

La cause précise de la maladie est essentielle à la décision des autorités de reprendre l’essai. Parfois, une condition médicale sous-jacente est «démasquée» par la réponse immunitaire d’une personne au vaccin, ce qui entraîne une maladie, comme cela s’est produit avec le patient atteint de SEP. Dans ce cas, l’essai pourrait se poursuivre sans crainte, car la maladie n’était pas spécifique au vaccin.

Plus inquiétant est un phénomène appelé «mimétisme moléculaire». Dans de tels cas, un petit morceau du vaccin peut être similaire à un tissu dans le cerveau ou la moelle épinière, entraînant une attaque immunitaire contre ce tissu en réponse à un composant du vaccin. Si tel était le cas, une autre survenue de myélite transverse serait probable si l’essai reprenait, a déclaré le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine. Un deuxième cas mettrait fin au procès, a-t-il déclaré.

En 1976, un vaste programme de vaccination contre la grippe porcine a été interrompu lorsque les médecins ont commencé à diagnostiquer un trouble similaire, le syndrome de Guillain-Barré, chez les personnes qui avaient reçu le vaccin. À l’époque, personne ne savait à quel point le SGB était répandu, il était donc difficile de dire si les épisodes étaient liés au vaccin.

Finalement, les scientifiques ont découvert que le vaccin augmentait le risque de la maladie d’un cas supplémentaire sur 100 000 patients vaccinés. La vaccination contre la grippe saisonnière typique augmente le risque de SGB dans environ un cas supplémentaire sur 1 million de personnes.

«Il est très, très difficile» de déterminer si un événement rare a été causé par un vaccin, a déclaré Schaffner. « Comment attribuez-vous un risque accru pour quelque chose qui se produit chez une personne sur un million? »

Avant d’autoriser le redémarrage des essais aux États-Unis, la FDA voudra voir pourquoi l’entreprise et un comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) au Royaume-Uni ont estimé qu’il était prudent de continuer, a déclaré Goodman. L’essai AstraZeneca aux États-Unis dispose d’un comité de sécurité distinct.

Les responsables de la FDA devront examiner tous les détails de l’affaire et pourront demander plus d’informations sur le volontaire de l’étude concerné avant de décider d’autoriser ou non la poursuite de l’essai américain, a déclaré Goodman. Ils peuvent également demander à AstraZeneca de mettre à jour les informations de sécurité qu’il fournit aux participants à l’étude.

Il est possible que le problème de santé du volontaire soit une coïncidence sans rapport avec le vaccin, a déclaré le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. Les études ne s’arrêtent généralement pas sur un seul problème de santé, même s’il est grave.

Pourtant, de nombreux dirigeants de la santé ont exprimé leur frustration quant au fait qu’AstraZeneca n’ait pas publié plus d’informations sur le problème de santé qui l’a conduit à interrompre son essai au Royaume-Uni.

« Il y a tellement peu d’informations à ce sujet qu’il est impossible de comprendre quel était le diagnostic ou pourquoi le DSMB et le sponsor ont été rassurés » qu’il était sûr de continuer, a déclaré Goodman.

AstraZeneca a déclaré qu’il était incapable de fournir plus d’informations sur le problème de santé, affirmant que cela violerait la vie privée des patients, bien qu’il n’ait pas dit comment.

Mais il existe un besoin exceptionnel de transparence dans un climat politique marqué par l’hésitation à l’égard des vaccins et la méfiance à l’égard de la gestion par l’administration Trump de la réponse au COVID-19, affirment des scientifiques de premier plan.

«Bien que je respecte le besoin critique de confidentialité des patients, je pense qu’il serait vraiment utile de savoir quelle a été leur évaluation de ces problèmes», a déclaré Goodman. «Quel était le diagnostic? S’il n’y avait pas de diagnostic clair, qu’est-ce qui les a amenés à penser que l’essai pourrait être redémarré? Un vaccin COVID-19 suscite tellement d’intérêt et d’inquiétude potentielle que plus d’informations peuvent être fournies, plus ce sera rassurant. »

La FDA devra équilibrer tous les risques possibles d’un vaccin expérimental avec le danger posé par le COVID-19, qui a tué près de 200 000 Américains.

«Il y a aussi des conséquences potentielles si vous arrêtez une étude», a déclaré Goodman.

Si le vaccin AstraZeneca échoue, le gouvernement américain soutient six autres vaccins COVID dans l’espoir qu’au moins un réussira. Les problèmes potentiels avec le vaccin AstraZeneca montrent que c’est un investissement judicieux, a déclaré Adalja.

«Cela fait partie de l’idée de ne plus avoir qu’un seul candidat vaccin», a-t-il déclaré. «Cela vous donne un peu plus d’assurance.»

Schaffner a déclaré que les chercheurs doivent se rappeler que la recherche sur les vaccins est imprévisible.

« Les enquêteurs ont par inadvertance fait la promotion de leur propre vaccin », a déclaré Schaffner. « Les enquêteurs d’Oxford étaient là-bas cet été en disant: » Nous allons y arriver en premier. « Mais c’est exactement le genre de raison … Dr. [Anthony] Fauci et le reste d’entre nous ont dit: «Vous ne savez jamais ce qui se passera une fois que vous vous lancerez dans des essais humains à grande échelle.» »

Cet article a été initialement publié par Kaiser Health News le 14 septembre 2020. Lisez l’histoire originale ici.