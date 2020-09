La liste de Des noms disponible pour chacun des ouragans Cette saison 2020 se terminera bientôt, surtout après la présentation de cinq d’entre eux phénomènes naturels simultanément dans l’océan Atlantique.

Depuis 1953, ces événements étonnants dans la nature ont reçu un nom spécifique qui adhère aux critères des organisations internationales.

Un total de 20 cyclones #tropicaux dans le #Atlantic 18 nommés (tempêtes tropicales et # ouragans) il n’en reste que trois pour terminer la liste pic.twitter.com/U9xrVP2ybp – IngGeofisico (@ChaacTlaloc) 12 septembre 2020

La liste de Des noms pour ouragans Il a été proposé par le United States Hurricane Center et un comité international de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), dans le but de les rendre plus faciles à identifier pour la population.

Ce 2020 s’est traduit par une présence excessive de phénomènes naturels, donc dans le liste de Des noms il n’en reste qu’un: Wilfred.

Je ne me souviens pas, et je ne crois pas que cela se soit produit depuis qu’il y a un record d’ouragans, autant d’activité cyclonique simultanée dans l’Atlantique Nord. Via @NHC_Atlantic pic.twitter.com/PMIfgrCip0 – José Miguel Viñas (@Divulgameteo) 14 septembre 2020

Pour cette raison, la question s’est posée de savoir ce qui arrivera aux autres ouragans qui apparaissent dans le reste de cette année chaotique.

Selon ., dans ce scénario, qui se produit pour la deuxième fois dans l’histoire, l’alphabet grec devra être utilisé pour désigner les futures tempêtes.

La saison active #Huracanes à #Atlantico marque une nouvelle étape: en ce moment 5 cyclones simultanés 1) Sally;

2) Paulette;

3) Teddy;

4) Vicky;

5) René Il s’agit d’un nombre record observé précédemment en 1971. https://t.co/rUBmRSi5xF pic.twitter.com/LVQSLJgb7s – Antarctica.cl (@Antarcticacl) 14 septembre 2020

En 2005, six lettres de l’alphabet grec ont été utilisées comme Des noms des cyclones parce que ceux des liste officiel.

Quatre de ces phénomènes naturels atteint la force des tempêtes tropicales: Alpha, Gamma, Delta et Zeta); deux autres ont atteint la force des ouragans: Beta et Epsilon).

🌎 | Cinq dépressions tropicales se sont formées en même temps pour la deuxième fois de l’histoire, la première en 1971, dans l’océan Atlantique, comme le rapporte le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis. pic.twitter.com/zdksM3tpzf – Alert News 24 (@ AlertNews24) 15 septembre 2020

Avec des informations de . et Milenio

