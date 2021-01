Constructions 3C

Alors que nous subissons un présent difficile, marqué par l’accélération des transformations, des transitions complexes et une pandémie résistante, Chaque jour, des initiatives et des projets qui reprennent la mission de créer l’avenir grandissent et se développent. Ce sont diverses manifestations de talent, d’innovation et de capacité de coopération humaine. Ils ne répondent pas aux formules magiques, aux conceptions du destin, aux expressions de chance et ne s’expliquent même pas uniquement par la disponibilité de ressources ou d’argent. Plutôt, ils sont des entreprises aux caractéristiques et aux dimensions différentes mais qui ont une énergie commune centrée sur la remise en question des normes du présent et se consacrant à la patiente tâche de construire de nouvelles voies qui apportent des solutions aux problèmes humains.

Dans son livre Originals: How Nonconformists Move the World, Adam Grant explique avec de multiples témoignages que les porteurs de risque sont ceux qui déclenchent la tâche indispensable de changer tout ce qui est établi, les systèmes, les produits et les mécanismes qui parviennent généralement à durer, malgré des rendements décroissants et des résultats dans des affaires humaines différentes. Ces non-conformistes nous aident à nous libérer des limites imaginairesCelles qui nous fournissent souvent une certaine sécurité, nous protègent de la peur de l’inconnu et, dans le pire des cas, font de nous les otages d’un jeu d’intérêts personnels.

Mais tôt ou tard, le changement et l’évolution prévalent, car ils sont une partie essentielle de la condition humaine. Et dans un monde de forces accélérées qui conduisent au changement, la construction de l’avenir émerge comme le carburant de plus en plus nécessaire pour offrir de nouvelles opportunités de bien-être personnel et de progrès collectif. Il ne s’agit plus de grands gouvernements, de multinationales puissantes ou de dirigeants surnaturels. L’innovation sociale en tant que mouvement s’explique par des millions de créateurs et d’équipes d’agents de changement enthousiastes qui se consacrent jour après jour à la construction de projets d’avenir.

Si nous zoomons sur l’enchevêtrement de problèmes, d’incertitudes et de résistances au changement qui nous entourent, nous verrons, dans le pays et dans le monde, des expressions d’une détermination innovante qui défont les préjugés, élargissent les limites de ce qui est possible et configurent des possibilités réelles pour ce que nous faisons habituellement. envisager des «futurs imaginés». Cette note est un hommage non exhaustif à ce réseau de volontés qui, comme tant de fois dans l’histoire de l’humanité, rendra nos vies meilleures dans les décennies à venir.

C’est le cas de Potrero Digital, une école des métiers du numérique orientée vers l’intégration sociale. La conjonction de chefs créatifs, comme Juan José Campanella, et d’acteurs sociaux à forte légitimité, tels que Fundación Compromiso et Cooperativa La Juanita, est capable de trouver un tel raccourci vers la mission de former des personnes des secteurs les plus vulnérables à de nouvelles activités et emplois basés sur les technologies. Commencer dans le centre du report de l’Argentine comme La Matanza et se lancer dans la construction d’un réseau d’écoles dans tout le pays, avec des bureaux déjà à Morón et Mendoza, est un exemple de l’énergie vitale de cette initiative éducative. Amener de nouvelles formations professionnelles dans des régions où la pauvreté et les inégalités font rage est un exploit admirable.

C’est également le cas d’Umana, une organisation créée pour améliorer l’accès des personnes aux services de santé à travers un réseau de prestataires qui décident de prioriser la relation entre médecins et patients (déjà plus de 20000 bénéficiaires), la rendant beaucoup plus inclusive. attention à éliminer les intermédiaires coûteux et inefficaces. Créé par un entrepreneur social, le gynécologue Jorge Gronda, est capable de rompre avec des catégories telles que les œuvres sociales ou les médicaments prépayés, démontrant que si nous avons des professionnels de la santé et une vocation pour la vie humaine, nous pouvons créer des systèmes empathiques et viables sans leur demander. tout à l’État.

La même dynamique est présente au RIL, le Local Innovation Network, créé par le changemaker Delfina Irazusta avec une équipe de personnes enthousiastes. Sous le slogan que les solutions à nombre de nos problèmes peuvent être incubées et mises en œuvre à l’échelle locale, dans les communautés de tout le pays, ils proposent d’aider les équipes des administrations municipales à relever le défi de conduire des processus de changement. et l’innovation pour construire le bien-être et le progrès. Des méthodologies de gestion, des ateliers d’apprentissage collaboratif et un laboratoire de solutions innovantes font de cet espace une source inépuisable de ressources pour enrichir et responsabiliser les responsables locaux, dans un pays qui en a désespérément besoin.

3C Construcciones est la création de Lucas Recalde de Córdoba, un rêveur de la fin de la pauvreté sans dons ni subventions. Capable de façonner cette entreprise à triple impact qui propose une technologie productive et sociale pour fabriquer des maisons dans des usines décentralisées en utilisant des bouteilles en plastique que nous considérons généralement comme des déchets comme principale matière première. Avec des accords avec plusieurs communes et entreprises, 3C avance dans sa vision de construire un écosystème de réseaux socio-productifs qui offrent des opportunités de travail décent à des milliers de personnes en même temps que de nouvelles solutions de logement adaptées pour lutter contre l’énorme déficit en la matière.

Tomorrow Foods est l’un des représentants du mouvement croissant des startups basé sur des découvertes scientifiques. La combinaison de la science et de l’esprit d’entreprise est l’un des meilleurs paris pour construire un monde meilleur. Et lutter contre les restrictions de qualité et de quantité alimentaires dans le monde en utilisant de nouveaux produits à base de protéines végétales est une voie de plus en plus réelle et accessible. Tomorrow Foods commercialise déjà sa première réalisation scientifique-industrielle (avec le soutien de l’Institut National de Technologie Industrielle et l’accélération d’Exponential Grid): la poudre générée à partir de protéines de pois pour être utilisée dans différentes préparations alimentaires. Produire ladite poudre à l’échelle industrielle et reproduire l’innovation avec des haricots, des pois chiches, des lentilles et du riz, apparaissent comme les défis immédiats de cette entreprise du secteur qui promet un saut perturbateur dans la capacité à nourrir la population mondiale avec un meilleur accès et une meilleure valeur nutritionnelle. .

Comme toujours, Les Argentins non-conformistes sont également capables de jouer dans des histoires de changement et d’avenir à l’échelle mondiale. Comme dans le cas de Pachama, créé par l’entrepreneur de Tucumán Diego Saéz Gil et investi par des stars du monde des nouvelles entreprises, comme Paul Graham, Jeff Bezos, Tobi Lutke et bien d’autres. Transformer l’amour de la nature en une plateforme pour que la science et la technologie les plus avancées (intelligence artificielle et apprentissage en profondeur) puissent améliorer les marchés de réduction des émissions de carbone en restaurant les forêts et les écosystèmes, est le mantra de cette entreprise innovante. La technologie permet de détecter et de mesurer les projets qui améliorent les forêts du monde et de les mettre en relation avec les personnes et les entreprises qui souhaitent les soutenir. Pachama rend impératif de sauver la planète Terre plus facilement et plus rapidement.

Juste un petit échantillon de l’arsenal d’initiatives qui ouvrent de nouvelles voies et solutions, même dans les situations les plus difficiles et sous le risque sérieux que le vent du pessimisme nous conduise à l’immobilité et aux plaintes chroniques. Il ne fait aucun doute que nous traversons une période difficile dans le monde post-pandémique, mais tant qu’il y aura ces types de non-conformistes mis à profit sur les technologies, des équipes motivées et une bonne gestion, un avenir meilleur nous attend.

