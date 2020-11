La Floride a signalé 53 autres décès au cours des dernières 24 heures en raison de la maladie, portant le décompte du 1er mars à 17 434. . / Cristobal Herrera / Archives

Miami, 6 novembre . .- L’état de Floride (USA) fait face à une nouvelle augmentation de l’incidence du covid-19 et des lignées à tester pour la contagion avec 5245 nouveaux cas confirmés ce vendredi pour un total de 832 625 depuis mars dernier.

L’État a également signalé 53 autres décès au cours des dernières 24 heures à la suite de la maladie, portant le décompte du 1er mars à 17 434, selon le ministère de la Santé de Floride.

La hausse est conforme à une tendance dans le pays, qui a battu ces derniers jours record après record de nouveaux cas de coronavirus, plus rapide que le nombre de nouveaux tests, selon The COVID Tracking Project.

«Cela suggère une propagation incontrôlée du covid-19», a averti cette organisation bénévole qui suit les infections à travers le pays.

Après une baisse en septembre, la Floride a commencé à voir une augmentation des nouveaux cas en octobre, et au cours des deux dernières semaines, l’État du sud a connu neuf jours consécutifs avec plus de 4 000 nouveaux cas.

Jeudi, 6 257 nouveaux confirmés en Floride, troisième état en nombre d’infections, derrière la Californie et le Texas ont été ajoutés au compte.

Le taux de positivité quotidien, bien qu’il reste inférieur à 10%, a connu des pics ces dernières semaines de 7%, le plus récent étant 6,34% sur 81 911 tests réalisés en une seule journée.

Les sites d’essai ont dû élargir les voies réservées aux véhicules ou changer d’heures pour répondre à la demande.

“Tout cela est basé sur ce qui se passe avec les chiffres”, a déclaré Mike Jachles, superviseur des tests au Hard Rock Stadium, le site de test le plus fréquenté de Miami, au Sun Sentinel.

«Les gens viennent non seulement s’ils craignent d’être positifs, mais aussi ceux qui cherchent à refaire les tests ont augmenté. Les gens reviennent en quête de réconfort», a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont atteint 9 600 324 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 234 876 décès jeudi, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Il s’agit d’environ 1 226 décès et 123 085 cas d’infections de plus par rapport à la veille, battant le record pour la deuxième journée consécutive.