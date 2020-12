Hugo Moyano et Alberto Fernández (photo de la présidence)

Huit mois après l’avoir décrit comme un «leader immense et exemplaire», Alberto Fernández a donné à Hugo Moyano un autre geste de soutien fort en participant à l’événement du Trucker’s Day. Dans sa recherche d’un équilibre entre les différents secteurs syndicaux, cependant, le président a donné au Moyanisme une reconnaissance significative presque simultanément avec la proposition à la direction de la CGT, face aux dirigeants de Truckers, de participer à un plan officiel de logement et à la discussion de mesures pour surmonter la crise des œuvres sociales.

Fernández, dans un discours de seulement 17 minutes pour clôturer en personne un acte qui a été suivi pratiquement dans tout le pays, a estimé que Hugo Moyano est “Un grand dirigeant syndical”, il a rappelé “combien je l’apprécie et l’aime”, a souligné le solidarité dirigeants et travailleurs pendant la pandémie et a mis fin à son intervention de cette manière: “Dieu merci, nous avons pu compter sur Hugo, Pablo et vous tous” (Faisant allusion à ceux qui ont suivi l’acte du Zoom).

Les Moyanos terminent une année difficile avec cette approbation présidentielle, avec une pandémie qui a contraint le chef des camionneurs à rester isolé pour éviter la contagion (c’est un groupe à risque en raison de son âge et de sa santé) et avec un rôle de son fils Pablo qui a causé quelques shorts (comme quand il a poussé sans consultation le blocus du centre de distribution Mercado Libre à La Matanza et son père il aurait dû l’éloigner des négociations pour résoudre ce conflit).

Concernant les salaires, malgré la grave crise du transport automobile de marchandises, Les camionneurs ont bien fait: En août, ils ont signé une augmentation de 30% des coentreprises 2020 et viennent d’annoncer que les travailleurs recevront une prime de fin d’année de 25000 $ en quatre versements (il a été convenu avec FAETYL, une seule des chambres d’affaires, mais il est également actualisé que fera l’autre, FADEEAC).

Hugo Moyano, Alberto Fernández, Axel Kicillof et Pablo Moyano, lors de l’événement pour la journée des chauffeurs de camion (photo de la présidence)

Pour le moyanisme, au milieu d’un sentiment de perte de pouvoir au sein du syndicalisme, le soutien présidentiel renouvelé et la recomposition salariale lui permettront de commencer la nouvelle année avec les yeux fixés sur son grand objectif politique: diriger la CGT après le congrès que le syndicat a dû tenir en 2020 et a été reporté en raison de la pandémie. On commence déjà à parler de août comme date de renouvellement des autorités cegetista et Pablo Moyano veut en être le secrétaire général.

Il y avait déjà des dirigeants moyanistes qui l’ont nommé pour le poste, bien que tout sera défini par le nombre de membres du Congrès apportés par les syndicats et dans ce domaine. Les camionneurs d’aujourd’hui n’ont pas les chiffres pour l’emporter. Ils ont perdu de nombreux partisans internes du syndicalisme et l’autre candidat à la tête de la CGT, l’actuel copropriétaire Hector Daer (Sanidad), semble avoir plus d’accessions continuer à la tête du syndicat des travailleurs, bien que sûrement dans le cadre d’un triumvirat.

De la même façon, il reste une éternité pour le congrès de la CGT et la transition jusqu’à ce moment arrive aussi. il pesera l’évolution de la crise socio-économique et la situation politique. Ce n’est pas un secret que 99% des syndicalistes ont soutenu le Frente de Todos pour arriver au pouvoir, mais après le 10 décembre dernier les nuances ont commencé à peser. Les Moyano sont situés plus près de Cristina Kirchner et de La Cámpora, tandis qu’à la CGT il n’y a presque pas de fidèles au vice-président et les dirigeants péronistes prédominent, simplement, qui préfèrent Alberto Fernández.

Le personnel de la CGT, à Olivos, après la dernière rencontre avec le président

Quel candidat préférer le président de la nouvelle CGT? Il n’y a pas d’indices clairs sur une préférence, car cela a été un équilibriste entre les fractions d’union. Il connaît beaucoup Hugo Moyano et respecte le rôle stratégique de son syndicat, par exemple, bien que certains doutent qu’il approuve que son fils Pablo, avec son style volcanique et imprévisible, est le seul dirigeant d’un syndicat dont le gouvernement a besoin entre des mains fiables et modérées pour explorer la sortie de la crise.

De la même manière, il serait logique que la Casa Rosada aspire à une CGT qui contient plus de secteurs internes qui composent aujourd’hui son leadership, Hégémonisé par «los Gordos» (Santé et Commerce) plus les «indépendants» (UOCRA, UPCN et Obras Sanitarias) et des alliés comme l’UOM. Cette centrale ouvrière le plus représentatif Ce sera un élément clé pour les accords tripartites signés dans le Conseil économique et social qu’Alberto Fernández a toujours à l’esprit.

C’est pourquoi le président propose signaux d’accompagnement d’un côté et de l’autre. Pour garantir le la gouvernance Elle a besoin de tous, tant de la famille Moyano que de la direction de la CGT, voire de syndicats décisifs comme l’union bancaire, de Sergio Palazzo, ou le chemin de fer, de Sergio Sasia et Omar Maturano. Le regard sur le CTA ouvrier, expression ultra-kirchnériste menée par Hugo Yasky, est différent: les gestes présidentiels envers ce secteur ne sont pas liés à la force syndicale dont il dispose mais au fait que C’est la fraction la plus proche de Cristina Kirchner.

Alberto Fernández et le directeur de la banque Sergio Palazzo, un autre des dirigeants avec lesquels il entretient un bon dialogue

Ce conseil aux équilibres aussi instables explique pourquoi le chef de l’Etat distribuer des clins d’œil à chaque membre du syndicat. Ce même mardi, après avoir de nouveau fait l’éloge d’Hugo Moyano, elle tentera de conformer une CGT capricieuse à la proposition du ministre de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Jorge Ferraresi, qui l’invitera à adhérer à un plan officiel de logement. Et il a déjà fait quelque chose de similaire quand il a ordonné au ministre de la Santé, Ginés González García, de rencontrer le syndicat pour analyser les alternatives pour atténuer la situation critique de la œuvres sociales.

Et, comme en avril dernier, lors de la troisième inauguration du Sanatorium de l’Antarctique, il a consacré quelques secondes de son discours si promotionnel au reste des syndicats: c’est quand il a souligné «combien de détracteurs on trouve en Argentine contre le système syndical et social, mais quand c’était nécessaire les syndicats se sont tous opposés et unis pour travailler avec nous ».

Une modeste reconnaissance présidentielle à rôle décisif qui a joué tout l’échafaudage du travail social, pas seulement celui des camionneurs, au service de quelque 14 millions de bénéficiaires dans tout le pays en pleine urgence sanitaire. Dieu merci, la brève mention a mis un peu de justice.

