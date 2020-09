BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR

HONG KONG — Des étudiants, des enseignants, des parents et d’autres organisent des manifestations en Mongolie intérieure, une région semi-autonome du nord de la Chine, à proximité des postes de police et à l’extérieur des écoles. Des milliers de personnes se rassemblent dans de rares démonstrations de défi ouvert aux ordres gouvernementaux.

Ces manifestations ont été déclenchées par la directive du gouvernement chinois publiée cet été pour élargir l’empreinte du chinois mandarin dans les manuels scolaires et l’enseignement en classe dans la région, remplaçant la langue mongole dans les environnements académiques et l’usage quotidien.

À partir du 1er septembre, les autorités déplaceront la langue d’enseignement des écoles élémentaires et intermédiaires publiques vers le chinois, en particulier pour trois cours – langue et littérature, histoire, ainsi que morale et droit (qui comprend l’endoctrinement politique et idéologique). Le changement sera mis en œuvre par étapes, pour ne conserver que les cours de mathématiques et d’art dans la langue maternelle dominante de la région.

Un parent anonyme a déclaré que tout enseigner dans une langue seconde rendrait plus difficile l’apprentissage des enfants à l’école. «En tant que Mongols – moi-même et d’autres parents – nous ne sommes pas disposés à voir notre langue maternelle être progressivement remplacée par une autre langue. Bien sûr, nous étudions le chinois dès le plus jeune âge, donc ce n’est pas un problème », ont-ils déclaré au service Voice of America en mandarin.

Les Mongols ethniques qui résident en Chine y voient une étape pour effacer une partie importante de leur culture. Certains y voient une homogénéité forcée dirigée vers leurs jeunes, tout comme ce qui se passe au Tibet et au Xinjiang, où le gouvernement chinois a des règles strictes qui limitent les manifestations publiques et les pratiques liées à l’identité culturelle de chaque région.

Tout cela fait partie de l’objectif du gouvernement central chinois d’imposer une homogénéité culturelle et linguistique à l’une des nations les plus grandes et les plus diversifiées du monde. Au fur et à mesure que de nouvelles politiques sont déployées pour que cela se concrétise, les nombreuses cultures de plus de cent millions de personnes sont lentement effacées.

Le snapback est arrivé juste avant le début de l’année académique. Les lycéens, dont beaucoup portaient leurs uniformes scolaires – des vestes de survêtement bleues et blanches avec des pantalons bleus amples, portés par des élèves des écoles publiques de tout le pays – formaient des foules et scandaient: «Le mongol est notre langue maternelle! Nous sommes mongols jusqu’à la mort! »

Les rassemblements étaient paisibles. Mardi, les policiers étaient sur place principalement pour observer les manifestations.

Depuis l’annonce de juillet selon laquelle les écoles de Mongolie intérieure supprimeraient progressivement l’enseignement de la langue mongole, 4200 pétitions ont circulé par des Mongols de souche en Chine contre cette politique, selon Made in China Journal, une publication trimestrielle qui couvre les changements socio-économiques dans le pays.

Dans certains cas, des noms sont ajoutés aux pétitions sous forme circulaire afin de ne pas créer de hiérarchie sur papier, empêchant les autorités de désigner une personne comme organisateur au sein de l’opposition. Cette méthode a une priorité historique: les groupes de résistance régionaux et les sociétés secrètes des XIXe et XXe siècles ont appliqué cet arrangement afin que les chefs de file ne puissent être identifiés et capturés.

Le bureau régional de l’éducation de Mongolie intérieure a publié lundi une déclaration pour apaiser les inquiétudes des parents et des élèves, disant: «Le système éducatif bilingue actuel n’a pas changé. Mais les habitants de la région soulignent que la télévision, la radio et d’autres formes de médias sont déjà diffusées en chinois mandarin et que leur propre langue est largement absente des médias massivement distribués. Si les familles parlent généralement le mongol à la maison, le retirer de l’école réduira l’utilisation de la langue par les Mongols de souche vivant en Chine.

Les écoles de langues de cinq autres provinces réduisent également leur utilisation des langues et dialectes locaux, remplaçant les programmes par un enseignement du chinois mandarin conformément aux nouvelles règles du gouvernement.

Les publications en ligne sur les réactions à cette politique, en particulier les protestations et les pétitions, sont censurées. Les vidéos des manifestations en Mongolie intérieure ont été supprimées de Weibo, une plate-forme nationale qui fonctionne comme Twitter, ainsi que d’autres sites de médias sociaux. Fin août, le seul réseau social en langue mongole, Bainu, a été mis hors ligne par le gouvernement chinois.

La République populaire de Chine propage un mythe d’harmonie sociale où la majorité chinoise Han (plus de 91% de la population) vit aux côtés de 55 minorités. Lors du rassemblement annuel du parlement du pays, connu sous le nom d’Assemblée populaire nationale, les délégués des régions non han portent leurs vêtements traditionnels pour se démarquer de la mer des costumes noirs portés par la plupart des bureaucrates. Souvent, la vie et la culture des minorités sont réduites à des chants et à des danses folkloriques, ouvrant la voie aux tensions causées par les exigences d’uniformité des autorités chinoises.

Cela est particulièrement vrai au Xinjiang, une région à majorité musulmane où jusqu’à un million d’Ouïghours sont dans des camps de «transformation de la pensée» à un moment donné. Les personnes emprisonnées dans ces lieux de haute sécurité passent des heures chaque jour à répéter des programmes de musique et de danse, qui sont ensuite exécutés pour les journalistes en visite comme «preuve» que les individus sont «transformés» ou «réformés» et peuvent être intégrés dans le tissu chinois de la société.

Dans ces camps, l’enseignement des langues joue également un rôle important. Une note de service divulguée en 2017 qui a été rédigée par un fonctionnaire qui était à l’époque en charge de la sécurité de la région comprenait cette directive: «Faire des études correctives en mandarin la priorité absolue.»

Ce type d’ingénierie linguistique n’est pas nouveau en Chine. Le Parti communiste chinois gouverne par l’uniformité, abordant principalement des questions idéologiques et économiques, pas tant des facteurs sociaux et culturels. Une partie de l’idée est que les gens peuvent être unifiés – ou plus facilement contrôlés – s’ils parlent, entendent et lisent une seule langue aplatie, une langue qui supprime les subtilités et distinctions culturelles, rompant les connexions au sein des poches régionales pour canaliser des liens directs vers les propres organes du parti.

La politique en Mongolie intérieure vise, sur le papier, à favoriser une plus forte inclusion économique dans une région pauvre de la Chine. Mais le fait est que les habitants voient sa mise en œuvre comme une légère – et une continuation de l’incursion des Chinois Han dans leur culture. Beaucoup estiment que leurs traditions sont démantelées au nom de la réduction de la pauvreté, et peu de Mongols de souche ont profité des booms miniers dans une région qui est presque deux fois la taille du Texas. Au lieu de cela, les entreprises publiques ont récolté la plupart des bénéfices.

Aujourd’hui, les habitants de la Mongolie intérieure se demandent si même leur propre langue est en train de disparaître.

