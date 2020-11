Cercueil de Maradona à La Rosada (photo: . / Juan Ignacio Roncoroni)

Hier à 22h30 à la Morgue de San Fernando, le cercle d’experts qui a pratiqué l’autopsie du corps de Diego Armando Maradona a conclu la procédure. Tous étaient des médecins légistes de haut rang, chefs des corps médicaux de la police scientifique de San Martín, La Plata, San Isidro, directeur provincial de la police scientifique. Mais parmi eux se trouvait un personnage curieux, un homme qui avait connu Maradona dans la vie, un médecin. Au début de la dernière décennie, Le Dr Mario Alejandro Schiter avait traité Diego Maradona à FLENI dans l’une de ses crises de santé, selon divers articles de l’époque.

Hier, comme l’ont confirmé des sources judiciaires Infobae, le spécialiste faisait partie de l’autopsie. Était venu là-bas sur demande expresse de Claudia Villafañe, ancienne compagne et mère des deux premières filles de Diego.

Il n’y a pas eu de formalité judiciaire entre: Claudia n’était pas partie au dossier, une victime privée, tout comme l’avocat de l’idole, Matías Morla. Cependant, les procureurs de l’affaire, John Broyad, Laura Capra, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari, ont admis le médecin dans la salle. La transparence était la raison de éviter une guerre épuisante de controverses similaire au cas de Natacha Jaitt, qui a traîné le dossier pendant des mois.

Donc, les experts ont rapporté leurs conclusions au procureur général John Broyad, chef du département de San Isidro: rien de bizarre, rien de suspect. La conclusion préliminaire a été maintenue et sans dissidence: maladie cardiaque, œdème pulmonaire postérieur, une séquence dans son corps qui a causé sa mort pendant son sommeil.

Aujourd’hui, l’avocat Morla durcit son discours dans un nouveau communiqué où cela suggère une faute professionnelle évidente ou un abandon de la personne. “Il est inexplicable que, pendant douze heures, mon ami n’ait pas eu l’attention ou le contrôle du personnel de santé dédié à ces fins”, a-t-il assuré. Plus tard, il a affirmé que l’ambulance avait mis “une demi-heure” pour arriver au pays de San Andrés, un acte de “Idiotie criminelle.”

“Je demanderai que les conséquences soient étudiées jusqu’à la fin”, ratifié.

Des sources judiciaires assurent que Morla n’est pas encore une victime individuelle dans la cause mandaté par le procureur Capra sous la classification d’enquête sur les causes de décès. La cause, quant à elle, avance.

Pour l’instant, l’enquête n’indique pas de faute professionnelle. “Il n’y a aucune indication à ce sujet pour l’instant”, indique une voix clé dans l’enquête. L’équipe de procureurs déjà a commandé l’expertise toxicologique et histopathologique sur le sang, l’urine et les organes du corps de l’idole qui se tiendra au siège de

Police scientifique de La Plata pour savoir quelles substances se trouvaient à l’intérieur et en quoi consistait son régime médicamenteux. Ces résultats, qui peuvent prendre des semaines, sont, par exemple, attendu par des avocats comme Miguel Ángel Pierri, qui représente Verónica Ojeda, mère de Diego Fernando, dernier fils de Maradona, pour étudier un plan d’action possible contre la cause.

L’arrivée de l’ambulance, le temps de retard supposé, Ce n’est pas encore le cas et est en cours d’analyse.

La session d’aujourd’hui peut être particulièrement intense: la collecte de données préliminaires commence à renforcer les questionnaires des témoins. Sera recherché les journaux d’appels et les appels d’urgence effectués, entrées et sorties du pays, pour enfin déterminer l’image de la mort.

Pour l’instant, les procureurs Ils croient que Maradona n’a pas administré ses propres médicaments et qu’il n’y avait pas non plus accès, mais qu’ils lui ont été donnés par ses spécialistes., quelque chose qui apparaît, par exemple, dans la déclaration de témoignage de Gisela, aussi connu sous le nom “Daiana”, l’infirmière qui a pris le relais à San Andrés hier à 6 heures du matin et qui a décidé de «laisser dormir Maradona».

