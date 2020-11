Image reproduite avec l’aimable autorisation de l’Université de Miami d’une photographie à la lampe à fente des deux yeux d’un patient (P2) présentant une photokératite due à une exposition à une lampe germicide. . / Université de Miami

Miami, 24 novembre . .- Des ophtalmologistes du Bascom Palmer Institute de Miami (Floride) ont mis en garde ce mardi contre les dommages à la cornée présentés par certains patients qui ont été soumis aux effets des lampes ultraviolettes germicides, utilisées comme mesure sanitaire contre le coronavirus .

Dans un rapport publié aujourd’hui, Bascom Palmer, considéré comme le meilleur hôpital ophtalmologique des États-Unis, a indiqué que plusieurs patients qui avaient utilisé des lampes germicides pour prévenir le covid-19 présentaient une image d ’« inflammation douloureuse de la cornée », une maladie connue sous le nom de photokératite ou photoconjonctivite.

Les lampes germicides ultraviolettes sont un système de désinfection automatique qui peut être installé à la fois dans les maisons et les bureaux ou même dans les salles de bain de plage, dans le but d’éliminer le coronavirus.

Des experts de Bascom Palmer, appartenant au système de santé de l’Université de Miami (UM), ont rapporté que “pendant le pic de la pandémie, le nombre de patients qui sont venus à l’hôpital avec une irritation oculaire, des douleurs et une sensibilité à la lumière a augmenté “.

Les ophtalmologistes ont rapidement découvert que ces maux étaient dus aux effets des lampes germicides qui «émettent des rayons ultraviolets (UV) dans la gamme C pour tuer les bactéries et les virus», a déclaré Jesse Sengillo, médecin de l’institut.

Bien que cela puisse être une expérience douloureuse pour les patients, “avec une lubrification topique immédiate et des antibiotiques pour prévenir l’infection, les patients se rétablissent souvent très bien”, a ajouté Sengillo.

La photokératite survient lorsque la cornée est surexposée aux rayons ultraviolets, ce qui peut se produire à haute altitude, dans la neige ou près de la mer et d’autres surfaces réfléchissantes.

Quelques heures après l’exposition, les patients ressentent des brûlures aux yeux et parfois une sensibilité intense à la lumière.

Il existe de nombreux appareils de ce type sur le marché et, bien qu’ils soient sûrs, vous devez prêter attention aux recommandations des fabricants pour éviter les lésions oculaires ou cutanées, recommandent les experts.

L’étude ophtalmologiste Bascom Palmer ne recherche pas si les lampes germicides sont efficaces ou non pour prévenir le covid-19, puisque l’objectif de la recherche “n’est pas de répondre à cette question”, a déclaré Sengillo.