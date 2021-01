TOKYO (AP) – Le CIO et les organisateurs des Jeux Olympiques ont un manuel avec lequel ils ont l’intention de mener enfin le festival sportif reporté.

La semaine prochaine, les deux parties montreront leur stratégie pour expliquer comment il sera possible pour 15400 olympiens et paralympiens, ainsi que pour des dizaines de milliers de visiteurs d’entrer au Japon et de mener leurs activités en toute sécurité en moins de six mois, lorsque les Jeux auront lieu. ouvrir.

Les organisateurs et le Comité international olympique vont enfin révéler leurs plans, dans l’espoir de réduire les versions selon lesquelles les Jeux seront annulés, à un moment où Tokyo et une grande partie du Japon sont en état d’urgence en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 .

La présentation aura lieu le 4 février au siège du CIO en Suisse et un jour plus tard dans la capitale japonaise.

“Nous avons créé quatre scénarios différents, d’un scénario comportant des restrictions de groupe et de voyage distinctes à un autre où la pandémie a pratiquement disparu”, a expliqué mardi Lucia Montanarella, directrice des opérations de presse du CIO lors d’une table ronde animée par l’Association internationale de la presse sportive.

“Le scénario actuel est très similaire à celui que nous avons créé, avec la pandémie toujours parmi nous, avec certains pays qui ont pu contenir cela mais d’autres qui ne l’ont pas fait.”

Le manuel cherchera à créer des «bulles» de sécurité à Tokyo et sera mis à jour avec des protocoles changeants à l’approche de l’inauguration prévue le 23 juillet. Les Jeux paralympiques commenceraient le 24 août.

Les athlètes et ceux qui se rendent au Japon – entraîneurs, juges, professionnels des médias et célébrités – seraient confrontés à une période de quarantaine avant de quitter leur pays. Cela serait suivi de tests à l’aéroport, à l’arrivée au Japon et pendant le séjour, du moins dans le cas du village olympique en face de la baie de Tokyo.

«Nous savons que nous allons faire face à un défi, celui de créer une bulle pour tous les athlètes. C’est une chose de créer une bulle pour 200 athlètes dans un même sport et une autre de créer une bulle pour des milliers d’athlètes dans différents sports ».

Craig Spence, porte-parole du Comité international paralympique, a déclaré que les organisateurs devraient être soutenus par le public japonais. Des sondages récents montrent que 80% des gens pensent que les Jeux olympiques devraient être reportés, voire annulés.

“Si vous êtes un athlète ou si vous êtes impliqué dans cela, vous ne pourrez pas monter à bord d’un avion avant d’avoir un test négatif”, a déclaré Spence à l’Associated Press. “Quand vous voyez le nombre de tests que nous allons faire sur le site, cela devrait mettre les gens à l’aise.”

Thomas Bach, le président du CIO, a déclaré que les vaccins ne seraient pas «obligatoires», mais a exhorté tous les participants à se faire vacciner.

Au début de cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé a averti que les athlètes olympiques ne devraient pas être une priorité par rapport aux agents de santé, aux personnes âgées et aux personnes considérées comme vulnérables, lorsqu’il s’agit d’administrer des vaccins.