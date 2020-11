15 minutes. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ont félicité le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, et ont exprimé leur désir de pouvoir resserrer les liens, après avoir maintenu une situation difficile relation avec l’actuel président américain, Donald Trump.

«Félicitations au président élu Joe Biden et au vice-président élu Kamala Harris. Mes collègues de L’OMS et moi sommes impatients de travailler avec vous et vos équipes», A déclaré le PDG de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans un message diffusé par Twitter, Tedros rappelle qu ‘«une crise comme celle qui a provoqué la pandémie de covid-19 montre l’importance de la solidarité pour protéger les vies et les moyens d’existence “.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par le COVID-19, avec plus de 9,5 millions de cas et 233 000 décès attribués à cette maladie.

Trump a reproché à l’OMS de ne pas avoir agi ou de ralentir à temps la propagation du coronavirus. Aussi censé couvrir la Chine, qui – selon ses accusations – a caché des informations importantes sur le nouvel agent pathogène au reste du monde.

La propagation incontrôlable du coronavirus a pleinement coïncidé avec la campagne électorale, bien que Trump ait initialement minimisé la gravité de la situation.

Lorsque l’ampleur du problème est devenue évidente, Trump a accusé l’OMS de mal gérer la réponse à la pandémie. En ce sens, il a ordonné une réduction totale des fonds par les États-Unis.

Par la suite, il a ordonné le retrait de son pays de l’OMS, actuellement prévu pour le 6 juillet 2021 et que Biden a déclaré qu’il annulerait le premier jour de son mandat s’il gagnait les élections.

Biden a défendu tout au long de la pandémie la nécessité d’écouter les scientifiques et les experts de l’OMS sur la façon d’arrêter la pandémie. Ceci en focalisant les efforts sur les tests, le suivi des cas, la distance sociale, l’utilisation de masques, ainsi que la recherche d’un vaccin.

Une partie de la campagne électorale de Biden était basée sur la remise en question de la réponse de Trump en matière de protection du peuple américain.

“Le leadership américain est plus important que jamais”

De son côté, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a considéré Biden comme un “fervent partisan” de l’organisation, et avec qui il espère travailler pour renforcer le lien transatlantique après quatre ans de détérioration avec Trump.

“Je salue chaleureusement l’élection de Joe Biden comme prochain président des États-Unis. Je connais Biden comme un fervent partisan de l’OTAN et des relations transatlantiques”, a déclaré Stoltenberg dans un communiqué.

“Le leadership américain compte plus que jamais dans un monde imprévisible. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le président élu Biden, le vice-président élu Kamala Harris et la nouvelle administration pour renforcer encore le lien entre l’Amérique du Nord et l’Europe », a-t-il ajouté.

Stoltenberg considérait qu’une OTAN «forte» était importante pour les deux parties. Il a souligné que les alliés ont besoin de leur «force collective» pour faire face à de nombreux défis.

«Nous ne pouvons être confiants et réussir que si nous relevons ces défis ensemble“, a déclaré le secrétaire général de l’Alliance.

Il a rappelé que les 30 pays qui le composent représentent 1 000 millions de personnes. En outre, ils représentent la moitié de la puissance économique et militaire mondiale.

Au cours de son mandat de quatre ans, Trump a remis en question l’importance même de l’OTAN, une alliance pour la défense mutuelle établie en 1949. Aussi comme le rôle que les États-Unis y jouent. De plus, il a sévèrement critiqué le reste des partenaires pour leur faible contribution économique à l’Alliance.