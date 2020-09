Sita Valles et son mari faisaient partie des personnes tuées à la suite d’une manifestation en mai 1977

Un massacre en Angola qui a suivi une scission du parti au pouvoir, le MPLA, peu de temps après l’indépendance, a été enveloppé de secret et de peur pendant plus de quatre décennies. Mais certaines des personnes concernées se réunissent pour exiger des réponses et se sont entretenues avec Mary Harper de la BBC, certaines pour la première fois en public.

« Mes parents ont été vus pour la dernière fois en train d’entrer au ministère de la Défense, main dans la main. »

C’était il y a plus de 40 ans, lorsque João Ernesto Van Dunem était un bébé de trois mois. Il n’a jamais revu sa mère et son père.

Il ne sait pas où ni comment ils ont été tués. Il ne sait pas où ils sont enterrés.

Ses parents – José Van Dunem, 27 ans, et Sita Valles, 26 ans – ainsi que d’autres jeunes Angolais, avaient accusé l’élite dirigeante de donner la priorité à la richesse personnelle et au pouvoir sur le bien du pays.

João Ernesto Van Dunem avait trois mois lorsque ses parents ont disparu

José Van Dunem, qui était un haut responsable militaire, et un autre membre du comité central du MPLA, Nito Alves, qui avait été ministre du gouvernement, ont mené les critiques de l’intérieur. Cela a conduit à leur expulsion.

Il existe de nombreuses versions de ce qui s’est passé ensuite.

Les autorités ont accusé ce qu’elles ont qualifié de «fractionnistes» ou de «séparateurs» d’avoir organisé une tentative de coup d’État le 27 mai 1977.

Les membres du groupe ont dit qu’ils n’avaient rien fait de tel; ils avaient plutôt organisé une manifestation de masse et une prise de contrôle de la station de radio pour appeler les gens dans les rues de la capitale, Luanda, afin de faire pression sur le président António Agostinho Neto pour nettoyer son gouvernement.

Le président Neto, qui avait une relation étroite avec Fidel Castro, a utilisé des troupes cubaines pendant la purge

Le résultat a été un bain de sang.

M. Neto a appelé des sections loyales de l’armée, soutenues par les troupes cubaines, et le massacre a commencé.

Des milliers de personnes, dont de nombreux jeunes intellectuels et militants du parti du pays, ont été emprisonnées, torturées et tuées.

Ceux qui détenaient le pouvoir à l’époque, y compris le ministre de la Défense, le général Henrique Teles Carreira, connu sous le nom d’Iko Carreira, évaluaient le nombre à 300.

Amnesty International affirme que 30 000 personnes sont mortes lors de la purge. Certains disent que pas moins de 90 000 ont été tués.

Carte de devis. João Ernesto Van Dunem: « Je suis sceptique quant au fait que les autorités angolaises diront la vérité ou veilleront à ce que justice soit faite »

«Le 27 mai a décapité la pensée progressiste dans le pays», déclare João Ernesto Van Dunem, aujourd’hui économiste à l’Université catholique d’Angola.

« Je suis sceptique quant au fait que les autorités angolaises diront la vérité ou veilleront à ce que justice soit faite. »

‘Chasse aux sorcières’

En mai 2017, quatre décennies après la disparition de leurs parents, 24 des enfants désormais adultes, dont M. Van Dunem, ont écrit une lettre ouverte au président de l’époque, José Eduardo dos Santos, exigeant des réponses. Ils n’ont reçu aucune réponse.

En janvier 2018, ils ont créé une association d’orphelins, nommée M27.

Elisiário dos Passos Vieira Lopes a été tué dans un hôpital de la province de Moxico où tout le personnel aurait été exécuté

Le «M» signifie à la fois «mai», le mois de l’incident qui a déclenché les tueries, et «mémoire».

Les membres du M27 ont un ensemble de revendications clés qui, selon eux, restaureront la dignité des morts et les verront jetés comme des victimes et non comme des méchants.

Ils veulent que les restes de leurs parents soient récupérés et que des certificats de décès soient délivrés

Ils veulent une liste de toutes les personnes qui ont été tuées

Ils veulent un mémorial construit pour les honorer. Et ils veulent que la vérité soit dite.

«Imaginez ce que 40 ans de silence peuvent faire pour votre esprit. Le meurtre de mon père a créé cet énorme fossé entre ma patrie et moi-même», déclare Henda Vieira Lopes, une autre membre du M27, qui travaille comme psychologue à Lisbonne, la capitale de Portugal, ancien dirigeant colonial de l’Angola.

« Pendant longtemps, je n’ai pas voulu retourner en Angola car je craignais de me sentir orpheline dans un pays étranger. »

Le père de M. Vieira Lopes, Elisiário dos Passos Vieira Lopes, travaillait dans un hôpital de la province orientale de Moxico. Il dit que tout son personnel a été exécuté.

«C’était une chasse aux sorcières, comme un feu dans la savane, hors de contrôle.

Silence, douleur et mystère

Certains membres du M27 disent que l’une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de rompre leur silence après toutes ces années est qu’ils ont maintenant leurs propres enfants.

«Mon fils de sept ans a commencé à poser des questions sur ses grands-parents», explique M. Van Dunem.

« Où sont-ils? Pourquoi sont-ils morts? Notre objectif est d’éviter que ce lourd fardeau de questions non résolues ne soit transmis à la génération suivante. »

Carte de devis. Vania Mendes: « Les forces de sécurité sont venues chez nous dans la ville orientale de Luena et ont traîné mon père. Il n’a jamais été revu vivant. J’ai grandi sans rien savoir de ce qui s’était passé »

De nombreux parents plus âgés de ceux qui ont été tués et qui ont eux-mêmes survécu à la purge ne veulent pas parler de ce qui s’est passé.

«Je suis née le 15 mai 1977, 12 jours avant le début des massacres», raconte Vania Mendes, chef de projet en Suède.

«Les forces de sécurité sont venues chez nous dans la ville orientale de Luena et ont traîné mon père. On ne l’a jamais revu vivant.

«J’ai grandi sans rien savoir de ce qui s’était passé. La famille ne m’en a jamais parlé. C’était très difficile de grandir dans un environnement de silence, de douleur et de mystère.

« Ma mère a encore beaucoup de peur et de rage envers l’Angola. Elle a été en deuil pendant des années, s’habillant de noir jusqu’à mes sept ou huit ans. »

‘Il ne s’agit pas de vengeance’

En 1977, Afonso Carlos António a été emprisonné pendant 16 mois. Il travaille maintenant pour le ministère angolais de la Culture. Après 43 ans, il a finalement décidé de briser son silence.

« Je ne suis pas content de la façon dont les leaders d’opinion disent que les survivants du 27 mai sont traumatisés et veulent se venger », dit-il.

Les cicatrices de la guerre civile de 27 ans peuvent être vues dans tout le pays

« Il ne s’agit pas du tout de cela. C’est une question d’honneur et de vérité et un meilleur Angola. Pour avoir la réconciliation, la vérité doit sortir. Ce n’est qu’alors que nous pourrons avoir la guérison. »

M. António ne veut pas entrer dans les détails sur ce qui lui est arrivé en prison.

« Contrairement aux autres prisonniers politiques, je n’ai pas été torturé physiquement. J’ai été torturé psychologiquement et émotionnellement. »

En septembre 2017, l’Angola a obtenu un nouveau président, João Lourenço, mettant fin aux 38 ans de pouvoir de M. dos Santos. Avec lui est venu un certain changement.

En avril 2019, M. Lourenço a créé une commission chargée d’examiner tous les actes de violence politique depuis l’indépendance en 1975, y compris la guerre civile de 27 ans avec les rebelles de l’Unita, qui s’est terminée en 2002, et les événements de 1977.

« Nous voulons croire que le gouvernement agit de bonne foi mais nous sommes sceptiques », déclare M. Antonio.

« Il n’y a pas eu de discussions avec les survivants avant la mise en place de la commission, son calendrier est trop court et les différentes périodes de violence ont été diluées en étant toutes regroupées ».

Carte de devis. Ricardo Soares de Oliveira: « Ce que fait le M27 est crucial en termes de recherche de justice pour la jeune génération prometteuse qui a été si cruellement abattue »

La commission, qui fonctionnera jusqu’à fin juillet 2021, insiste sur le fait qu’elle accorde une « attention particulière » aux événements du 27 mai et qu’elle a mis en place un mécanisme de délivrance des certificats de décès.

« Ce que fait le M27 est crucial en termes de recherche de justice pour la jeune génération prometteuse qui a été si cruellement réduite », déclare Ricardo Soares de Oliveira, un expert de l’Angola à l’Université d’Oxford.

« Je ne me méfie pas complètement de la commission de M. Lourenço. Cela ne changera pas tout mais au moins cela ouvre la porte à une conversation qui était auparavant impossible. »

Mais la peur demeure.

«Enfin, j’ai découvert que je partage une histoire similaire aux autres», déclare Mme Mendes.

‘Nous ne pouvons pas pleurer sans la vérité’

« Je ne suis plus seul. Mais le 27 mai reste un sujet tabou. Quand j’essaie d’en parler à ma famille en Angola, ils me disent d’arrêter. Ils disent que c’est trop dangereux. »

Le président João Lourenço, arrivé au pouvoir il y a trois ans, a apporté un air de changement

M. Vieira Lopes dit que de tels sentiments sont partagés: «Ma mère ne voulait pas que je signe la lettre ouverte à M. dos Santos.

« D’autres orphelins ne voulaient pas le signer parce qu’ils craignaient que cela ne suscite des représailles. Certains ont dit que signer la lettre était comme mettre une cible sur mon dos. »

La mère de M. Vieira Lopes avait des raisons d’avoir peur. Sous la direction de M. dos Santos, des personnes ont été arrêtées pour avoir participé à des manifestations commémorant ceux qui sont morts en 1977.

Un garçon de 17 ans, qui partage le nom de Nito Alves, a été détenu à l’isolement en 2013 après avoir pris part à une petite manifestation antigouvernementale.

Le but de M27 est politique, mais aussi très personnel.

«Si vous ne savez pas où sont enterrés vos parents et que vous n’avez pas leurs certificats de décès, vous ne pouvez pas les pleurer», déclare M. Vieira Lopes.

« Nos ancêtres n’ont pas été mis au repos, et s’ils ne sont pas autorisés à se reposer, l’Angola non plus. »