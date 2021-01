Vue des statuettes d’Oscar. . / Justin Lane / Archives

Los Angeles (USA), 15 janvier . .- La Hollywood Academy est aujourd’hui passée de dix à quinze le nombre de films semi-finalistes qui concourront cette année pour l’Oscar du meilleur film international, anciennement connu sous le nom d’Oscar du meilleur film en ne parle pas anglais.

Cette expansion est due à un changement dans le processus de vote causé par la situation exceptionnelle de la pandémie, ont rapporté aujourd’hui des médias tels que Variety.

Jusqu’à présent, l’Oscar du meilleur film international comptait dix films semi-finalistes, une liste préliminaire qui a été révélée quelques semaines avant la présentation des nominations dans le reste des catégories.

Ce jour-là, alors que les prétendants aux statuettes étaient définitivement connus dans toutes les sections, la liste des dix demi-finalistes du meilleur film international a été réduite à cinq nominés.

La sélection des dix demi-finalistes a été obtenue par une double méthode.

D’une part, les membres d’un comité préliminaire de films internationaux ont sélectionné sept films avec leurs votes.

Cette relation a ensuite été partagée avec un comité exécutif international plus petit, qui a délibérément choisi trois autres films, parmi ceux non inclus dans la première liste, pour compléter les demi-finalistes.

Le but de cette méthode mise au point par l’Académie était d’éviter l’embarras que les demi-finalistes manquent à certains films qui ont été plébiscités dans le cercle international.

Cela s’est produit, par exemple, avec le roumain “4 mois, 3 semaines et 2 jours” (2007), qui, bien qu’il soit l’un des films les plus appréciés de l’année au monde, n’a pas passé cette première coupe des Oscars.

Le problème cette année pour l’Académie est que tout ce processus ne peut pas être développé en personne à cause de la pandémie.

Donc, pour éviter les problèmes de sécurité et les fuites, ils ont choisi d’étendre les bandes qui seront demi-finalistes de 10 à 15 et il n’y aura pas de comité supplémentaire pour “corriger” cette liste.

Comme le reste de l’industrie hollywoodienne, l’Académie a également dû faire face au coronavirus et au milieu de l’année dernière a décidé que les Oscars 2021 seraient retardés de deux mois, du 28 février au 25 avril, pour tenter d’éviter la pandémie en autant que possible.