Les ouragans durent de plus en plus longtemps une fois qu’ils ont touché terre, prolongeant encore leur destruction, selon une étude publiée mercredi.

Les eaux océaniques plus chaudes en raison du changement climatique entraînent probablement une perte d’énergie plus lente des ouragans après avoir touché terre, car elles servent de carburant aux météores, a ajouté l’étude. La tempête Eta menaçant la Floride et la côte du golfe du Mexique pendant quelques jours seulement, l’auteur principal de l’étude a mis en garde contre plus de dommages au large qu’auparavant.

L’étude de la revue scientifique Nature a examiné 71 ouragans de l’Atlantique qui ont touché terre depuis 1967. Elle a révélé que dans les années 1960, la force des vents d’ouragan avait diminué de deux tiers dans les 17 heures qui ont suivi leur arrivée, mais maintenant, en En règle générale, les tempêtes mettent 33 heures à s’affaiblir au même degré.

«Il s’agit d’une énorme augmentation», a déclaré l’auteur de l’étude Pinaki Chakraborty, professeur de dynamique des fluides à l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa au Japon. “Il y a eu une forte diminution de la détérioration des ouragans”, a-t-il ajouté.

L’ouragan Florence, qui a causé 24 milliards de dollars de dégâts en 2018, a mis près de 50 heures à s’affaiblir de près des deux tiers après avoir touché terre près de Wrightsville Beach, en Caroline du Nord, a déclaré Chakraborty. L’ouragan Hermine, en 2016, a mis plus de trois jours à perdre suffisamment de puissance après avoir frappé Apalachee Bay en Floride.

Alors que le monde se réchauffe à cause du changement climatique causé par l’homme, des villes de l’intérieur comme Atlanta pourraient souffrir davantage de dommages causés par de futures tempêtes qui ne se détérioreront tout simplement pas au rythme auquel elles le faisaient auparavant, a déclaré Chakraborty.

«Si leurs conclusions sont solides, ce qu’elles semblent être, au moins dans l’Atlantique, on pourrait soutenir que les coûts d’assurance doivent commencer à augmenter et que les codes du bâtiment doivent être améliorés… pour compenser cette force destructrice supplémentaire du vent. et l’eau une fois à l’intérieur des terres », a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami, qui ne faisait pas partie de l’étude.

