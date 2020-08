Avec l’ouragan Laura frappant la Louisiane et le Texas en tant que tempête de catégorie 4 «extrêmement dangereuse» et les incendies de forêt menaçant l’ouest des États-Unis, des millions d’Américains sont confrontés aux risques complexes d’une catastrophe naturelle frappant au milieu d’une pandémie.

Les mesures que les gens prennent normalement pour se préparer à une violente tempête ou pour évacuer peuvent contredire les recommandations de santé publique pour se protéger et protéger les autres contre le COVID-19. C’est à cela que des millions de personnes ont été confrontées lorsque l’ouragan Laura s’est intensifié dans le golfe du Mexique. Plus d’un demi-million de personnes étaient sous ordre d’évacuation, y compris les villes de Galveston, Beaumont et Port Arthur, au Texas.

Mon laboratoire de résilience urbaine à la Texas A&M University a examiné les interactions entre les infrastructures urbaines, les systèmes et les personnes en cas de catastrophe. Au début de la pandémie COVID-19, nous avons lancé une étude sur l’effet de la pandémie sur les systèmes urbains lors d’une catastrophe naturelle, en appliquant des méthodes similaires que nous avons utilisées lors de recherches approfondies sur l’ouragan Harvey, qui a inondé Houston en août 2017.

Nos recherches montrent que les catastrophes composées ont des ramifications complexes. À l’intersection d’un aléa naturel et d’une pandémie, se trouve un processus de décision plein de contradictions.

La préparation aux tempêtes et les évacuations augmentent les risques

Au cours des trois jours qui ont précédé le passage de l’ouragan Harvey, le nombre de visites dans les épiceries et les stations-service dans la région de Houston a augmenté de 50% à 100%. Les gens n’ont pas réfléchi à deux fois avant de se rendre au magasin.

Alors que l’ouragan Laura se dirigeait vers les côtes de la Louisiane et du Texas, les résidents étaient dans une situation très différente. La montée des maladies et des décès dus au COVID-19 dans le Sud au cours de l’été a incité les gens à s’auto-mettre en quarantaine et à limiter leurs contacts sociaux pour éviter la transmission du coronavirus. Ils pourraient toujours porter des masques dans les magasins, mais il est plus difficile de garder les six pieds recommandés lorsque les magasins sont bondés. Cela signifie passer plus de temps à attendre avec les autres dans les files d’attente et à se bousculer dans les allées. La recherche montre que la quantité de virus et la durée pendant laquelle une personne y est exposée ont un impact sur l’infection et la gravité de l’infection.

Une complication encore plus onéreuse – tant pour les autorités que pour les habitants – est l’évacuation.

La décision d’évacuer même face à un seul danger, qu’il s’agisse d’un incendie de forêt ou d’un ouragan, est difficile. La mise à l’abri sur place peut signifier des conditions potentiellement mortelles, des pannes de courant prolongées et un accès perturbé aux installations critiques. Évacuer signifie laisser derrière soi sa maison et éventuellement ses animaux à un destin incertain.

C’est encore plus compliqué quand un refuge d’urgence est le meilleur choix, mais rester dans un refuge peut signifier un risque plus élevé d’être exposé à une personne infectée par le coronavirus.

Quelles zones sont les plus vulnérables?

Les autorités évaluent de nombreuses variables au moment de décider entre les évacuations obligatoires et volontaires. Face à une pandémie, ils doivent désormais également réfléchir à la transmission de la maladie – et pas seulement dans les abris d’urgence individuels, mais aussi à plus grande échelle. Lorsqu’une grande population se déplace d’une zone où le taux de propagation de la maladie est élevé vers une zone moins touchée, cela peut exposer la population locale à un risque plus élevé.

En utilisant des données sur la vulnérabilité sociale, le risque de pandémie et la probabilité de danger, mon laboratoire a créé une carte interactive qui identifie les sources de vulnérabilité. L’objectif est de permettre aux responsables de la réponse aux catastrophes et aux décideurs de reconnaître les risques composés posés par la confluence de la pandémie et de tout risque naturel.

L’indice de risque composé prend en compte les risques sociaux, physiques et pandémiques au niveau local, permettant à chaque comté ou communauté de prendre des décisions éclairées. Il met également en garde contre les groupes vulnérables, tels que les personnes âgées et les communautés à faible revenu, qui peuvent subir un risque disproportionné d’infection.

Nous avons trouvé plusieurs comtés présentant des niveaux significativement élevés de risques composés.

Par exemple, le comté de Harris, au Texas, qui abrite Houston, a un grand nombre de cas de COVID-19 et est également vulnérable aux impacts des ouragans. Lorsqu’un ouragan se dirige vers la région, l’indice peut aider à soulever des signaux d’alarme, en particulier pour les responsables locaux de la santé et les hôpitaux, sur les risques d’exacerber la pandémie là-bas et dans les comtés où les personnes peuvent se rendre en évacuation.

À l’inverse, un comté avec de faibles risques d’ouragan et d’inondations pourrait normalement être considéré comme un endroit approprié pour l’évacuation, mais s’il a un taux élevé de COVID-19, cela augmente le risque pour les évacués qui auraient besoin de passer du temps dans des abris, des hôtels, restaurants et magasins.

Obtenir des soins de santé peut également devenir plus difficile lors d’une catastrophe naturelle. Les hôpitaux peuvent voir un afflux de blessés, et les incendies de forêt et les inondations peuvent bloquer l’accès aux établissements de soins de santé critiques, endommager les bâtiments, couper le courant aux maisons et aux établissements de soins et fermer les sites de test pandémique.

D’autres chercheurs ont également exploré le potentiel d’une évacuation propageant le COVID-19. Dans une étude récente des modèles d’évacuation et des cas de COVID-19 en Floride, des chercheurs de l’Union of Concerned Scientists ont estimé que si un ouragan de catégorie 3 frappait le sud-est de la Floride, la différence dans cette région entre les évacués se réfugiant dans des communautés à faible taux de transmission du coronavirus et ceux dont les taux sont élevés pourraient atteindre 50 000 nouveaux cas de COVID-19.

Comme le montrent nos recherches, se préparer et réagir à la catastrophe composée d’un aléa naturel au milieu d’une pandémie est une entreprise plus compliquée que la somme de ses parties.

Cette histoire a été mise à jour le 27 août avec l’ouragan Laura touchant terre.

doctorat les étudiantes Jennifer Dargin et Qingchun Li et les étudiantes de premier cycle Gabrielle Jawer, Sara Garcia, Xin Xiao et Bora Oztekin ont contribué à la recherche sur les risques naturels composés et la pandémie. Le rédacteur technique Jan Gerston a contribué à cet article.

