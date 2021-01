Comme s’il jouait, le mammifère carnivore s’est également caché parmi les voitures qui étaient garées à l’extérieur des maisons (Photo: Capture d’écran)

Voisins de la commune de San Pedro Garza Garcia, à Nuevo León, a rapporté la première observation d’ours, jusqu’ici cette année 2021, le samedi soir.

Habitants de la Quartier La Cima fait connaître l’apparition de un ours noir américain dans la zone à travers réseaux sociaux et groupes WhatsApp.

Dans une vidéo, vous pouvez voir le mammifère carnivore rôdant à travers différentes rues de ladite colonie. Comme s’il jouait, la copie aussi il se cachait entre les voitures qui étaient garés à l’extérieur des maisons.

L’ours a continué errant à La Cima pendant plusieurs heures. Plus tard quand il s’est ennuyé a continué son chemin vers son habitat naturel.

L’ours a continué à errer à La Cima pendant plusieurs heures. Plus tard, quand il s’est ennuyé, il a continué son chemin vers son habitat naturel (Vidéo: Twitter / @ SandraTvazteca)

Depuis 2020, un grand nombre d’observations ont été signalées dans les communes de Monterrey et San Pedro Garza García, à Nuevo León.

En décembre, la vidéo d’un petit chien chihuahua qui a chassé un ours dans les rues de Monterrey est devenue virale à cause du fait curieux, car malgré sa petite taille, le chien n’a pas abandonné et a été agressif et persistant jusqu’à ce qu’il réussisse à effrayer le gros animal.

Les images ont provoqué l’étonnement et la grâce, et bien qu’elles n’aient pas été divulguées lorsque cet événement a été enregistré, L’attitude farouche du petit chien l’a surpris, quelle que soit sa taille, il a défendu son territoire.

Au début, il a essayé d’effrayer l’énorme animal avec ses aboiements, mais quand il a vu qu’il ne pouvait pas, le petit chien persévérant s’approcha de l’ours sans même un peu de crainte: avec une grande ténacité, il continua d’aboyer jusqu’à ce qu’il atteigne son but et l’ours énorme est allé de l’autre côté de la rue.

Les habitants de la colonie de La Cima ont annoncé l’apparition d’un ours noir américain dans la région via les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp (Photo: Capture d’écran)

Au mois de juillet, trois femmes qui a visité le parc écologique Chipinque, à Nuevo León, a vécu un moment de terreur lorsqu’un ours noir elles sont franchi En route; Cependant, loin de s’enfuir, ils ont gardé calme et ils ont même eu l’occasion de avoir un selfie avec lui.

L’événement était filmé par deux autres témoins et diffusé en réseaux sociaux Était-ce fait viral au cours de ce samedi.

Dans la vidéo, on observe comment l’ours noir s’approche de l’un d’eux et commence à le renifler, tandis que les deux autres compagnons restent inertes. Cependant, le moment le plus nerveux a été lorsque l’ours s’est gratté la jambe et après a eu deux jambes le sentir sur le cou; là la femme profita pour obtenir son téléphone portable et capturez la carte postale inhabituelle.

À leur tour, les sujets de l’enregistrement ont dit aux femmes que ils ne se branleraient pas et ils ont essayé s’en aller en voiture l’animal curieux jusqu’à ce qu’il décide de continuer son chemin. Les femmes se sont immédiatement éloignées et ont remercié pour leur aide.

En décembre, la vidéo d’un petit chien Chihuahua qui a chassé un ours dans les rues de Monterrey est devenue virale (Vidéo: Que se passe-t-il à Monterrey / YouTube)

Il est important de mentionner que ce type d’observation est courant dans la région, en particulier pendant la saison sèche, car selon les experts, le plantigrade descendent du Cerro de Chipinque où ils ont leur habitat pour chercher de l’eau et de la nourriture dans les zones résidentielles de San Pedro Garza García, Santa Catarina et Cumbres de Monterrey.

De même, l’éventualité de la pandémie de COVID-19[feminine a forcé des milliers de Sampétriens et de résidents de Monterrey à libérer le territoire, à réduire le bruit, la circulation automobile et la présence humaine, ce qui a aidé les ours se sentir en sécurité et décidez de vous approcher des bâtiments.

Produit de ces conditions, dans le les derniers mois dans les réseaux sociaux sont vidéos en circulation des ours noirs jouer dans les jardins solitaires. D’autres, encore plus intrépides, commencent à oser entrez dans les maisons.

À leur tour, les sujets qui ont enregistré ont dit aux femmes de ne pas bouger brusquement et ont essayé d’effrayer l’animal curieux jusqu’à ce qu’il décide de continuer son chemin (Vidéo: Twitter / @ omarzeron)

Pour lui, Protection civile de Nuevo León, ont alerté la population via leurs réseaux sociaux afin qu’en présence d’un ours noir, suivre les recommandations pour éviter mettre en péril sa vie et celle de l’animal:

– Rester calme

– Ne jamais s’interposer entre un bébé et sa mère

– Ne les approchez pas et ne les nourrissez pas

– Mettez-vous à couvert et regardez-le

– Évitez de le photographier et de prendre des selfies

Une espèce menacée

Loin de s’enfuir, ils sont restés calmes et ont même eu l’occasion de prendre un selfie avec lui (Photo: Twitter)

L’ours noir est considéré comme un espèce menacée. Dans Mexique, seule la population de Serranías del Burro, Coahuila, est soumis à protection spéciale.

Selon les informations du Commission nationale pour la connaissance et l’utilisation de la biodiversité (CONABIO), dans ladite entité, ils ont établi 18 Unités de gestion pour la conservation de la faune (UMA) pour ce mammifère.

D’autres états comme Sonora et Nuevo Leon ils ont réalisé des études axées principalement sur le calcul de la densité des populations; cependant, il est encore nécessaire d’améliorer les méthodes pour estimer ce paramètre et ainsi obtenir des résultats plus précis.

Les poubelles sont un autre problème, car les ours se nourrissent de ce qu’ils y trouvent et l’associent à des sources de nourriture (Photo: fichier)

Parmi les principaux facteurs qui mettent en danger l’ours noir Ce sont: la chasse pour le commerce illégal de certaines parties du corps; les activités humaines, telles que la déforestation et le changement d’utilisation des terres; et principalement les activités agricoles, qui ont causé la dégradation et la perte de leur habitat.

Les poubelles sont un autre problèmePuisque les ours se nourrissent de ce qu’ils y trouvent et l’associent à des sources de nourriture. Cela a entraîné des changements dans le comportement des animaux, car ils visitent plus fréquemment les décharges, ce qui rend les interactions avec les humains plus courantes et les débordements augmentent, en raison du fait que les ours se déplacent continuellement vers ces zones. En outre, la consommation d’ordures peut également affecter la santé des ours, provoquant des maladies ou des infections.

L’ours noir est une espèce qui parcourt de grandes distances et possède un large domaine vital en réponse à ses besoins alimentaires et reproductifs. il faut de grandes superficies pour maintenir des populations viables. Pour cette raison, elle est considérée comme une espèce parapluie, car sa conservation et celle de son habitat naturel pourraient impliquer la protection d’autres espèces avec lesquelles elles partagent l’habitat.

