Les parents des 43 ayotzinapa normalistas disparus, ont-ils demandé au président Andrés Manuel López Obrador et au bureau du procureur général (FGR) ouvrir un dossier d’enquête contre l’ancien secrétaire à la Défense nationale (Sedena), le général Salvador Cienfuegos Zepeda, dans le cas de leurs enfants.

Le porte-parole du collectif «Nos disparus 43» Felipe de la Cruz, a demandé au gouvernement de la République qu’il n’y ait pas d’impunité pour Cienfuegos Zepeda, et qu’au-delà de la question du trafic de drogue, il fait l’objet d’une enquête pour responsabilité probable dans les événements du 26 septembre 2014 dans la commune.

«Pour nous, le général Cienfuegos a une grande responsabilité dans les événements de la nuit à Iguala pour protéger les soldats qui y ont participé. Nous l’avons dénoncé depuis le début: l’armée a beaucoup à voir avec les crimes de cette nuit “, a souligné le porte-parole.

Il a assuré qu’il y avait un malaise face à l’impunité qui prévaut autour de l’ancien chef des forces armées: «Comment est-il possible qu’il vienne dans notre pays et s’endorme très tranquillement chez lui, alors que nous demandons depuis six ans que l’armée fasse l’objet d’une enquête?»Interroge de la Cruz.

Cienfuegos Zepeda, était le chef de la Sedena dans l’administration d’Enrique Peña Nieto. Après que les étudiants d’Ayotzinapa aient été attaqués par des criminels présumés et la police municipale dans la nuit du 26 septembre au début du 27, 2014, le chef de l’armée mexicaine a assuré qu’il ne permettrait pas que ses éléments fassent l’objet d’enquêtes, car ils n’avaient pas rien à voir avec la disparition des normalistas.

Le fait est qu’à partir du moment où les événements se sont produits, le rôle de l’armée a été remis en question pour ne pas être intervenu pour arrêter les attaques. Il a même été signalé qu’il faisait partie des attaques.

De la Cruz a assuré que il est prouvé que la présence des militaires est enregistrée le jour des événements dans différentes parties d’IgualaPar conséquent, il est indiqué que le personnel qui a autorisé les attaques contre les jeunes devrait être puni.

“La vérité est qu’il ne peut pas dormir comme un ange dans sa maison quand on sait qu’il a des accusations criminelles”dit le porte-parole.

Le 26 septembre, six ans après la disparition de la jeunesse, Le président Andrés Manuel López Obrador, a présenté des excuses au nom de l’État, a promis aux parents des élèves de rendre justice et a annoncé qu’il y avait des mandats d’arrêt en vigueur contre les militaires et les membres de la police fédérale qui pourraient avoir été impliqués dans l’affaire..

À l’occasion du sixième anniversaire de la disparition des 43 normalistes d’Ayotzinapa, le président Andrés Manuel López Obrador a assuré qu’il y aurait justice et a révélé qu’il y avait déjà des mandats d’arrêt contre certains soldats qui auraient participé aux événements (photo du dossier: REUTERS / Edgard Garrido)

«Des mandats d’arrêt ont été émis contre les militaires qui vont être exécutés. Zéro impunité. Quiconque a participé et est montré sera jugé “, a déclaré le président lors d’une cérémonie au Palais national avec les proches des victimes.

Le 19 novembre dernier, un jour après l’arrivée de Salvador Cienfuegos au Mexique «en tant que citoyen libre» après que les États-Unis aient abandonné les accusations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent contre le général mexicain, il a été annoncé que un juge a délivré un mandat d’arrêt officiel contre le capitaine José Martínez Crespo pour “crime organisé dans le but de commettre des crimes contre la santé”.

L’accusation porte sur ses liens présumés avec l’organisation Guerreros Unidos, à qui revient la responsabilité de la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa le 26 septembre 2014.

Selon les informations, le capitaine Crespo patrouillait dans la municipalité d’Iguala à la tête d’un groupe de soldats. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a aucune accusation formelle contre lui pour la disparition des normalistas.

