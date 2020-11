«Levez-vous tôt à Noël et achetez notre», les campagnes du gouvernement colombien pour relancer l’économie du pays. Photo: avec la permission de MinComercio

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, José Manuel Restrepo, a rendu compte des nouveaux paris du gouvernement national pour la relance économique du pays: “Levez-vous tôt à Noël et achetez ce qui est à nous”.

Avec le lancement officiel des campagnes “Faites-le lever tôt à Noël et achetez le nôtre”, le gouvernement national cherche «Distribuer de manière responsable» la consommation des Colombiens au cours des derniers mois de l’année, garantir la sécurité des citoyens en respectant les protocoles liés à la pandémie.

“Il s’agit d’une consommation responsable dans le respect des mesures de biosécurité, qui à leur tour réactiveront l’économie et préserveront l’emploi de nombreux Colombiens”, a déclaré le ministre Restrepo lors de l’événement.

Cette initiative comprend le dernier jour sans TVA prévu cette année, le Black Friday prochain, le paiement anticipé de la prime et la campagne Gran Finde, qui se déroulera en novembre et décembre de l’année en cours.

Journée sans TVA

La dernière journée sans TVA prévue pour ce 2020 par le Gouvernement National se tiendra le 21 novembre, en personne et via les plateformes électroniques des établissements. Ce jour-là, les Colombiens pourront acquérir, sans cette taxe, intrants pour l’agriculture, l’habillement, les jeux, les accessoires de mode, les articles de sport et uniquement les appareils virtuels.

Pour ce jour, selon le ministre Restrepo, ils s’attendent à des ventes dans le pays de plus de 5 milliards de pesos, ce qui représente une croissance de 10% par rapport à la deuxième journée sans TVA, le 3 juillet en pleine confinement sélectif.

Vendredi noir

La session du Black Friday aura lieu du 27 au 29 novembre et comprend la participation de plus de 85 magasins de mode, technologie, santé et beauté, produits pour enfants, appareils ménagers et électriques, Avec lequel on cherche à ce que les familles colombiennes effectuent des achats de Noël pour ces dates.

Ce jour-là, vous pouvez trouver plus de 1000 offres exclusives de marques reconnues avec lesquelles une augmentation de 20% des ventes est attendue, par rapport aux derniers jours d’octobre, lorsque Halloween était célébré avec des restrictions dans le pays.

Paiement anticipé de la prime

Le gouvernement d’Iván Duque a instauré le paiement anticipé de la prime «à tous les fonctionnaires de l’ordre central», qui est de plus de 1,2 million, ce qui représenterait 1,4 milliard de pesos. Le responsable du portefeuille Commerce, à son tour, a invité le secteur privé à se joindre à cette campagne qui vise la relance industrielle et commerciale du pays, ainsi que la reprise économique.

Grand week-end

De même, la directrice générale du Fonds national du tourisme (Fontur), Raquel Garavito, qui a également participé au lancement, a annoncé l’initiative «Gran Finde» avec laquelle il est prévu de réactiver le secteur du tourisme en Colombie, avec le soutien du secteur privé.

Le directeur général de Fontur a lancé une invitation aux entreprises du secteur à “promouvoir leurs produits”, du 20 au 22 novembre, jours où ils peuvent être trouvés offres d’hôtels, de compagnies aériennes, d’agences de voyages, de parcs d’attractions et de restaurants.

Selon Raquel Garavito, Fontur investira pour cette campagne et d’autres dans le reste de l’année environ 39 milliards de pesos pour stimuler le secteur touristique du pays, l’un des plus durement touchés par la crise sanitaire.

