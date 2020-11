Portant des pancartes faisant allusion à la campagne démocrate, les partisans de Biden se sont concentrés dans une zone du parking du centre de congrès Chase Center, même s’ils ne peuvent pas y entrer.. / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Wilmington (USA), 6 novembre . .- Des centaines d’adeptes du candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, sont venus dans l’enceinte de Wilmington (Delaware), où il devrait prononcer un discours ce soir à la nation, bravant le froid et les mesures de sécurité adoptées par la pandémie.

La déclaration de Biden est attendue après que le président américain Donald Trump a intenté une action en justice comme seule option possible pour rester au pouvoir, quelques heures après que le candidat démocrate ait pris l’avantage en Pennsylvanie et en Géorgie. , deux Etats dont il a un besoin urgent de se réélire.

Portant des pancartes faisant allusion à la campagne démocrate, les partisans de Biden se sont rassemblés dans une zone du parking du centre de conventions Chase Center, même s’ils n’ont pas pu entrer.

Très animé et pour montrer son soutien au candidat à la présidentielle, le groupe s’est rassemblé au pied d’un drapeau américain géant tenu par deux grues, selon Efe.

Sur les lieux, les organisateurs n’ont pas mis en place d’écrans pour suivre l’intervention de Biden, qui ne sait toujours pas si elle aura réellement lieu.

Evoquant les préparatifs d’un éventuel discours de Biden, la chaîne CNN a indiqué que des feux d’artifice ont été allumés à l’occasion de la comparution de l’ancien vice-président de l’administration Barack Obama (2009-2017).

Une source de la campagne démocrate a déclaré à Efe que Biden pourrait faire son discours pendant les heures de grande écoute, ce qui équivaut à l’heure entre 20h00 et 22h00 (01h00 et 03h00 GMT), sans donner plus de détails.

La source a indiqué que l’apparition dépendra de l’évolution du décompte électoral des élections du 3 novembre, dans lesquelles Biden est en tête dans les États clés de Géorgie, Nevada, Arizona et Pennsylvanie, cette dernière récompense la plus convoitée qui pourrait lui donner la maison Blanche.

Le président américain républicain Donald Trump a déclaré que son rival démocrate “ne devrait pas se déclarer” vainqueur lorsque les projections des médias l’indiquent, car les exigences de sa campagne sur le résultat des élections “viennent de début”.

“Joe Biden ne devrait pas injustement déclarer qu’il a remporté le poste de présidence. Je pourrais aussi faire cette déclaration. La procédure judiciaire vient de commencer!”, A écrit Trump sur Twitter.

Le président s’est prononcé ainsi malgré le fait qu’il a lui-même déclaré à tort qu’il avait remporté les élections, ce qu’il a fait le même soir.