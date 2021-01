(Bloomberg) – Alors que le monde regardait Joe Biden être assermenté en tant que 46e président des États-Unis, les utilisateurs d’un coin d’Internet ont eu du mal à comprendre ce qu’ils voyaient.

Dans les quelques espaces en ligne où ils sont encore autorisés à opérer ouvertement, les adeptes de la théorie du complot en vrac connue sous le nom de QAnon ont réagi avec un mélange de choc et d’horreur lorsque Biden a mis la main sur une Bible et a été assermenté par la Cour suprême des États-Unis. Le juge en chef John Roberts.

“Quelqu’un d’autre se sent-il au-delà de la déception en ce moment?”, A écrit un utilisateur sur un forum de premier plan dédié à la théorie du complot peu après l’inauguration. «C’est comme être un enfant et voir le gros cadeau sous l’arbre en pensant que c’est exactement ce que vous voulez, seulement pour l’ouvrir et réaliser que c’était un morceau de charbon tout le temps», a écrit l’utilisateur, connu uniquement sous le nom de FL350.

Les sentiments de l’utilisateur anonyme ont été repris par Ron Watkins, l’ancien modérateur du forum Internet 8kun, qui jusqu’à l’année dernière était le centre intellectuel de la théorie du complot.

“Nous avons tout donné”, a écrit Watkins. “Maintenant, nous devons garder nos mentons hauts et retourner à nos vies du mieux que nous pouvons.”

D’autres cependant, étaient plus en colère. “Q a été créé par la gauche pour amener les vrais patriotes à s’asseoir sur leurs mains et à faire confiance au plan pendant qu’ils volent notre pays”, a posté un utilisateur nommé Bart dans une chaîne Telegram dédiée à la théorie du complot.

À son niveau le plus élémentaire, QAnon est une théorie du complot pro-Trump qui postulait que l’actuel ancien président était dans une guerre secrète contre les pédophiles – une supposée cabale de libéraux «d’État profond» en politique et à Hollywood. À un moment donné, selon la théorie, Trump est censé déclencher «la tempête» pour dénoncer et punir ses ennemis.

Depuis l’été dernier, les réseaux sociaux sévissent contre la théorie du complot. Facebook a annoncé le 19 janvier que d’août au 30 novembre, il avait supprimé 3000 pages, 9800 groupes, 16200 profils Facebook et 25000 comptes Instagram pour avoir enfreint leurs politiques contre la théorie du complot.

Les croyants ont commencé à se dissoudre lentement à la fin de 2020 lorsque de nouveaux messages de Q, l’individu anonyme au centre du système, ont cessé d’apparaître sur 8kun.

Certains adhérents de QAnon ont émis l’hypothèse que l’émeute du 6 janvier au Capitole américain avait marqué le début de la tempête. Mais l’assermentation de Biden mercredi – précédée par le départ de Trump à bord d’Air Force One, en direction de la Floride – a offert une réprimande visuelle étonnante à certains des principes centraux de la théorie du complot.

Pourtant, il y avait des adeptes de QAnon qui n’étaient pas prêts à abandonner l’idée. Sur le même forum où le post du FL350 est apparu, un utilisateur demandant un effectif de ceux qui «ont encore la foi» a attiré 239 commentaires mercredi après-midi à New York.

Sur l’application de messagerie Telegram, les groupes et les canaux dédiés à QAnon étaient remplis de fidèles pieux les implorant de «faire confiance au plan» dans les heures qui ont suivi l’inauguration de Biden.

Travis View, animateur d’un podcast qui analyse QAnon et d’autres théories du complot, appelé QAnon Anonymous, a déclaré qu’il s’attend à ce que certains adeptes deviennent désillusionnés et tombent, certains «font confiance au plan» et d’autres «se retrouvent entraînés dans des mouvements extrémistes de plus en plus sombres. . “

“Indépendamment des détails”, a-t-il dit, “la croissance de QAnon et ses conséquences feront probablement partie du paysage américain pendant au moins une génération.”