15 minutes. Les adeptes de la théorie du complot Qanon sont déçus et désorientés. Ce mercredi a été le dernier jour pour que “la tempête” éclate et rien ne s’est passé, à part l’investiture du président Joe Biden, comme il se doit.

Les adeptes de Qanon ont inondé les groupes et les chats qui les acceptent toujours, tels que Telegram et 8kun, avec des messages perplexes.

Est-ce que quelqu’un d’autre se sent déçu à ce stade, a déclaré l’un des utilisateurs.

Le forum Qanon compte déjà plus de 12 millions d’entrées sur 8kun (capture de site)

Le forum dédié à la théorie du complot dans le fichier 8kun a déjà accumulé plus de 12 millions de publications et compte plus de 4000 utilisateurs actifs.

Le mouvement a vu le jour en 2017 avec les déclarations d’un utilisateur anonyme du fichier 4chan nommé «Q», qui aurait eu accès à des informations classifiées.

La grande aube

Selon la théorie d’extrême droite, l’ancien président Donald Trump était arrivé au pouvoir dans le but de démanteler «l’État profond» composé de démocrates, de libéraux et de pédophiles, et de sauver le pays.

Jacob Chansley, qui a participé à l’assaut contre le Capitole, est appelé le “chaman de Qanon” (démocracynow.org)

Et ce mercredi était le dernier jour pour mener à bien cette tâche, d’où la confusion des conspirateurs.

Les partisans de Qanon ont pris l’assaut sur le Capitole comme un signe de la venue de la «tempête» et du début de la «Grande Aube».

Beaucoup de ses croyants ont participé au siège, y compris Jacob Chansley, l’homme déguisé en bison, qui est appelé le «chaman de Qanon».

L’année dernière, le mouvement est venu au Congrès après que la républicaine Marjorie Taylor Greene, une croyante avouée de Qanon, a été élue à la Chambre des représentants par l’État de Géorgie.

La députée républicaine Marjorie Taylor Greene a prétendu être une croyante de Qanon ([email protected])