15 minutes. Des milliers de partisans du président sortant des Etats-Unis, Donald Trump, ont manifesté ce samedi à Washington DC pour protester contre les résultats des élections du 3 novembre et dénoncer la «fraude» aux élections.

La marche est destinée au siège de la Cour suprême, que Trump juge “lâche” pour ne pas avoir admis les recours contre le rejet des poursuites présentées par ses avocats pour demander un recomptage du résultat électoral. Des arrêts sont également prévus devant le Capitole et le siège du ministère de la Justice.

“Nous sommes dans une bataille spirituelle pour le cœur et l’âme de ce pays. Nous allons gagner”, a proclamé le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn devant la Cour suprême, gracié par le président lui-même après avoir reconnu avoir atténué le FBI sur ses contacts avec des responsables russes.

“Wow! Des milliers de personnes en formation à Washington pour Stop Theft. Je ne savais pas, mais je vais les voir! #MAGA”, a posté Trump sur Twitter à propos de la manifestation.

Trump survole la marche

L’hélicoptère présidentiel, le “ Marine One ”, a survolé l’Esplanade nationale en route vers l’académie de West Point, où Trump assistera au match de football traditionnel entre l’armée et la marine.

Différents groupes participent à la manifestation lors de différents appels tels que la Marche de Jéricho ou Que Ruja la Iglesia. La Marche de Jéricho défend selon son site Internet «l’intégrité, la transparence et la réforme électorale pour préserver des élections libres et équitables aux États-Unis, pour cette génération et les générations futures».

Cette manifestation est similaire à celle qui a également eu lieu à Washington le mois dernier sous le slogan MAGA March of the Million, en référence au slogan électoral de Trump, Make America Great Again (MAGA). Ensuite, Trump a accueilli les participants depuis sa voiture présidentielle.

La Cour suprême a rejeté vendredi le dernier recours du président contre le résultat électoral et ce même lundi le collège électoral se réunira pour ratifier la victoire de Joe Biden aux élections. L’inauguration est prévue le 20 janvier.