Un groupe de manifestants en faveur de Donald Trump a fait irruption dans le Capitole des États-Unis, provoquant l’évacuation de la sécurité du bâtiment et forçant une suspension momentanée de la session où les votes du collège électoral ont été débattus qui promulgueraient officiellement Joe Biden comme prochain président Nord Américain.

Cependant, lorsque la discussion a commencé dans l’hémicycle, les législateurs républicains ont lancé leur premier défi officiel à la victoire démocrate aux élections du 3 novembre, s’opposant aux résultats de l’État de l’Arizona.

Les manifestants avec des drapeaux confédérés ont traversé la première barrière de sécurité et sont entrés dans le congrès où la promulgation de Biden a été débattue. Ainsi, le Capitole des États-Unis a été fermé avec ses législateurs à l’intérieur lorsque de violents affrontements ont éclaté entre les partisans du président Trump et la police. Les autorités de sécurité ont publié une annonce à l’intérieur du bâtiment alors que les représentants se réunissaient et devaient voter pour affirmer la victoire du leader démocrate. En raison d’une «menace de sécurité extérieure», personne n’a été autorisé à entrer ou à sortir du complexe du Capitole et les deux chambres sont brusquement entrées dans une niche.

Avec des informations d’Infobae