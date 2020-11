(Bloomberg) – Les preuves que la plupart des affaires peuvent être menées virtuellement, associées à une série déroutante de tests et de restrictions de quarantaine, signifient que de nombreuses personnes ne prévoient pas de reprendre leurs routines de voyage même après la disparition de la pandémie de coronavirus. atténuer, selon une étude Inmarsat.

Jusqu’à 83% des passagers dans le monde hésitent à revenir à leurs anciennes habitudes de voyage et 31% voyageront moins fréquemment en avion, a montré et publié l’enquête auprès de quelque 10 000 voyageurs fréquents menée par la société basée à Londres. le mardi. La peur de la contagion signifie qu’un peu plus d’un quart des habitants de la région Asie-Pacifique disent se sentir suffisamment en sécurité pour voler à nouveau dans six mois.

Lorsque Covid-19 a pratiquement fermé les frontières internationales et les principaux quartiers d’affaires plus tôt cette année, une grande partie de la population mondiale, à l’exclusion des personnes qui fournissent des services essentiels, a été forcée de commencer à travailler à distance. Les entreprises ont également réduit leurs budgets de dépenses, y compris les voyages, en raison de l’impact économique du virus. De nombreuses entreprises ont constaté que la productivité avait augmenté, remettant en question la nécessité pour les gens d’être toujours dans un bureau.

«Nous sommes assis dans nos maisons depuis longtemps, nous sommes très habitués à faire des affaires pratiquement maintenant», a déclaré Chris Rogerson, vice-président des ventes mondiales pour Inmarsat Aviation. “Les voyages d’affaires diminueront un peu à mesure que nous nous habituerons à ce que ces interactions soient plus numériques, et les compagnies aériennes devront s’y adapter.”

Innovations numériques

C’est une mauvaise nouvelle pour les compagnies aériennes. Les voyages d’affaires peuvent générer entre 55% et 75% des bénéfices pour les principales compagnies aériennes, bien qu’ils ne représentent que 10% des passagers, car les voyageurs d’affaires sont plus susceptibles d’acheter des tarifs de classe supérieure ou remboursables. Les compagnies aériennes du monde entier ont déjà licencié des centaines de milliers d’employés. Les pertes du secteur devraient dépasser 84 milliards de dollars en 2020, selon l’Association du transport aérien international.

Pour ceux dont la réticence à voler est davantage due à la peur de la contagion, les innovations numériques seront essentielles, selon l’étude Inmarsat. Ils comprennent des aspects tels que la possibilité de réserver de la nourriture pour la restauration sans contact, l’offre de divertissement en vol via un appareil personnel, les systèmes de paiement sans contact et la technologie de reconnaissance faciale.

«Les points d’interaction classiques sur l’avion évoluent au fil du temps et jouent un rôle important pour rendre l’expérience à bord plus sûre», a déclaré Rogerson.

Les fermetures de frontières imprévisibles et les protocoles de sécurité confus dans différents pays sont une autre raison pour laquelle les gens ne sont pas intéressés à voyager, selon l’enquête.

«Il faut de nombreux facteurs à la fois pour rendre possible de voyager à la même échelle que nous avons vu en 2019», a déclaré Rogerson. Les gouvernements devront également jouer un rôle important dans la gestion optimale du grand nombre de personnes transitant par un aéroport, a-t-il déclaré.

Note d’origine: la plupart des gens ne prévoient pas de reprendre le régime de voyage même après le virus

© 2020 Bloomberg LP