Dr Dena Grayson sur le COVID-19 et la dysfonction érectile (NBC Chicago)

Une nouvelle séquelle viendrait s’ajouter à la longue liste de complications présentées après l’infection par la nouvelle maladie COVID-19. Les hommes qui ont traversé l’infection et qui se sont rétablis peuvent avoir un dysfonctionnement érectile, selon ce qui est indiqué par le médecin expert en maladies infectieuses Dena Grayson.

Le médecin a déclaré dans une interview avec NBC Chicago que maintenant on craint que la maladie ne conduise à l’incapacité d’obtenir ou de maintenir une érection ferme, même après que le patient se soit rétabli, pour «la manière dont le virus affecte le système vasculaire.

“Il y a une réelle préoccupation ici que les hommes puissent avoir des problèmes de dysfonction érectile à long terme en raison de ce virus parce que nous savons qu’il cause des problèmes dans le système vasculaire»Il a averti.

Dena Grayson, MD, PhD est médecin, chercheur, expert sur Ebola et autres menaces de pandémie virale. Ses recherches biomédicales se sont concentrées sur le développement de nouveaux médicaments pour traiter des maladies graves telles que le cancer, le virus Ebola, la fièvre jaune et les maladies génétiques rares, et des médicaments approuvés par la FDA pour le cholestérol élevé et l’angio-œdème héréditaire. En 2016, il s’est présenté comme démocrate pour représenter le 9e district du Congrès de Floride. Lors de l’épidémie actuelle de COVID-19, le scientifique a été très critique de la gestion de la pandémie et a recommandé à plusieurs reprises aux Américains de porter un masque et de prendre en compte les recommandations de santé..

«Il y a une réelle préoccupation ici que les hommes puissent avoir des problèmes de dysfonction érectile à long terme dus à ce virus parce que nous savons qu'il cause des problèmes avec le système vasculaire», a expliqué le Dr Grayson

«Nous apprenons de nouvelles choses sur le virus SRAS-CoV-2, peut-être pas tous les jours mais souvent. J’exhorte les gens à prendre soin d’eux-mêmes, car même si vous avez une légère infection au COVID-19, nous savons maintenant que les gens peuvent avoir des complications de santé à long terme de ce virus, séquelles neurologiques“, commencé.

“Et maintenant, pour les hommes qui regardent cette vidéo, il est très préoccupant que les hommes puissent avoir des problèmes de dysfonction érectile à long terme dus à ce virus. Nous savons que cela pose des problèmes au niveau vasculaire. C’est quelque chose qui suscite une réelle inquiétude. Le nouveau coronavirus peut non seulement être mortel, mais également entraîner des complications à long terme. On voit ça la plupart des gens se rétablissent bien de l’infection, mais avec le temps, nous verrons de plus en plus de personnes avec des conséquences négatives et des séquelles à long terme et à vie du SRAS-CoV-2“Dit le docteur.

Dr Grayson a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Université de Floride (Phi Beta Kappa, mention très bien), et son doctorat en médecine (Alpha Omega Alpha) et Ph.D. dans Biochimie et biologie cellulaire moléculaire de l’Université de Washington à St. Louis. Née, comme précisé sur son site Web.

La dysfonction érectile post-COVID-19 serait causée par des problèmes vasculaires causés par l’infection (Shutterstock)

Tandis que il n’y a pas d’études scientifiques pour le moment explorant la dysfonction érectile chez des patients guéris par le nouveau coronavirus, différents articles et recherches se sont concentrés sur la question de l’impact psychiatrique de la pandémie de COVID-19 sur la santé sexuelle des personnes.

Par exemple, le Journal brésilien de psychiatrie dans la publication scientifique Scielo, qui a glissé: «La nouvelle pandémie de coronavirus a été considérée comme le plus grand défi pour le système de santé à l’ère moderne. Bien que la distance sociale et les quarantaines aient été nécessaires en tant que stratégies de santé publique, elles peuvent contribuer à des problèmes psychologiques et mentaux. Il est prouvé qu’une communication interpersonnelle réduite peut augmenter l’incidence de la dépression et de l’anxiété et exacerber les conditions préexistantes. En fait, la solitude, le déni, l’anxiété, la dépression, l’insomnie et le désespoir ont été signalés parmi les cas suspects de maladie à coronavirus (COVID-19). De plus, certaines études ont montré un risque accru d’agression et de suicide chez les personnes infectées ».

Il n’existe actuellement aucune étude scientifique explorant la dysfonction érectile chez des patients guéris par le nouveau coronavirus (Colombie)

“L’anxiété et la dépression sont fréquemment observées chez les hommes souffrant de troubles sexuels tels que la dysfonction érectile et l’éjaculation précoce.. Les hommes anxieux sont plus susceptibles de ressentir de l’anxiété de performance, tandis que ceux qui souffrent de dépression ont tendance à signaler une faible libido. Chez les patientes, la dépression est fortement liée au trouble du désir sexuel hypoactif, et il a été démontré que l’anxiété interfère avec l’excitation et la capacité d’atteindre l’orgasme. La dyspareunie chronique est 3 à 10 fois plus fréquente chez les femmes diagnostiquées de dépression», Avertissent les chercheurs dans le document.

Mais ils clarifient: «Bien qu’aucune étude publiée n’ait directement enquêté sur les changements dans la fonction et le comportement sexuels pendant le COVID-19, des effets négatifs sur la santé sexuelle sont attendus. Les pandémies précédentes ont montré que l’isolement social associé à la peur de l’infection réduit considérablement les contacts sexuels. La consommation de pornographie a également augmenté parallèlement à la pandémie. Le 13 mars 2020, le site web de Pornhub ont signalé une augmentation de 11,6% des accès. Une masturbation excessive peut interférer avec votre relation, entraînant un sentiment croissant d’isolement et de rupture».

“Les gens peuvent avoir des complications de santé à long terme de ce virus, des séquelles neurologiques, mais aussi avoir des troubles de l’érection”, a prévenu un médecin américain “

D’autre part, un document du prestigieux Université de Cambridge ont étudié des patients masculins présentant une complication tardive du COVID-19: dysfonctionnement sexuel.

«Depuis le début de la pandémie de maladie infectieuse du coronavirus COVID-19 2019, se a publié une quantité exponentielle de données pour décrire la pathologie, les présentations cliniques et les résultats chez les patients infectés par le nouveau coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère – SRAS-CoV-2. Même si Il a été démontré que le COVID-19 provoque une inflammation systémique qui prédispose à une atteinte de plusieurs organes, son mécanisme affectant le système urogénital n’a pas été bien documenté. Ce cas clinique présente l’évolution clinique de deux patients masculins atteints de COVID-19 qui ont développé un dysfonctionnement sexuel, tel qu’une anorgasmie, après s’être rétablis de l’infection. Même si aucune preuve de réplication virale ou d’implication inflammatoire n’a pu être identifiée dans les organes urogénitaux de ces cas», Ont-ils souligné.

La prestigieuse université de Cambridge a étudié des patients masculins présentant une complication tardive du COVID-19: dysfonctionnement sexuel (Shutterstock)

En étudiant ces séquelles chez deux hommes, ils sont parvenus aux conclusions suivantes: “Les manifestations extrapulmonaires du COVID-19 sont de plus en plus rapportées dans la littérature. Cependant, peu d’études ont rapporté l’implication physiopathologique du SRAS-CoV-2 dans le système reproducteur masculin.. Une étude a souligné l’implication possible des testicules dans le COVID-19 en rapportant la douleur testiculaire comme la manifestation de la maladie virale chez un homme de 43 ans. Cependant, l’imagerie et les études microbiologiques n’ont pas permis de prouver la présence de virus dans le sperme ou les testicules. De même, des études antérieures utilisant des techniques de réaction en chaîne par polymérase (PCR) n’ont pas pu isoler le SRAS-CoV-2 des sécrétions génitales d’individus atteints de COVID-19 confirmé en laboratoire. En échange, ces cas ne présentaient aucun signe d’atteinte génitale par le SRAS-CoV-2 et le seul symptôme était l’anorgasmie».

“Les effets à long terme de l’infection par le SRAS-CoV-2 sur le dysfonctionnement sexuel sont inconnus.. De plus, le mécanisme sous-jacent d’un tel dysfonctionnement sexuel est inconnu chez les patients récemment hospitalisés en raison du COVID-19 mais avec un suivi négatif de la CRP, sans syndrome de fatigue post-hospitalière ni altération de la libido ou troubles psychosexuels. Même si une interaction complexe de ces comorbidités stressantes pourrait expliquer la survenue d’une anorgasmie chez les survivants du COVID-19, des études futures sont nécessaires pour étudier les facteurs de risque connus de dysfonctionnement sexuel dans cette population de patients», Ont conclu les chercheurs.

